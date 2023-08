Stand: 03.05.2023 20:33 Uhr Tag der Pressefreiheit: Deutschland im Ranking abgerutscht

Zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai 2023 hat Reporter ohne Grenzen eine neue Rangliste der Pressefreiheit weltweit herausgegeben. Deutschland ist darin das dritte Jahr in Folge abgestiegen, dieses Mal um fünf Plätze auf Rang 21. Hintergrund sind die Attacken gegen Medienschaffende, von denen es mit 103 im Jahr 2022 so viele gab wie noch nie zuvor.

Ganz vorne im Ranking liegt zum siebten Mal in Folge Norwegen, gefolgt von Irland und Dänemark. Ganz hinten finden sich Vietnam, China und auf dem 180. und letzten Platz Nordkorea.

