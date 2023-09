Unabhängiger Journalismus: Wie schützen wir unsere Pressefreiheit?

Beschimpft, bedroht, an der Arbeit gehindert: Journalistinnen und Journalisten werden in Deutschland immer öfter Zielscheibe für Angriffe - auf der Straße und im Netz. Auch deswegen hat die Organisation "Reporter ohne Grenzen" Deutschland in der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit zurückgestuft - von Platz 16 auf 21. Was muss getan werden, um die Pressefreiheit zu schützen und zu stärken?

Der Chefredakteur der "Thüringer Allgemeinen", Jan Hollitzer, sieht die Pressefreiheit in Deutschland zunehmend unter Druck. Reporter seiner Zeitung würden mittlerweile persönlich angeschrieben und beschimpft, erklärte Hollitzer zum Auftakt der 1. Hamburger Woche der Pressefreiheit am Montag. "Das sind nicht mehr nur ein paar Wenige, die laut schreien." Die Skepsis gegenüber den Medien sei "ein bisschen in die Mitte der Gesellschaft gewandert". Reporterinnen und Reporter müssten sich mittlerweile fragen: Wie umgehen mit Beleidigungen und Bedrohungen? Welches Risiko kann ich noch in Kauf nehmen?

Auf der Straße und am Schreibtisch

Nicht nur auf der Straße, auch am Schreibtisch stehen Journalistinnen und Journalisten wachsenden Herausforderungen gegenüber. "Die Bedrohung der Pressefreiheit beginnt weit vor körperlichen Angriffen, sie beginnt im Kleinen", sagt NDR Chefredakteur Adrian Feuerbacher. Dies fange zum Beispiel auch bei Versuchen von Behörden und Ministerien an, Recherchierenden Informationen vorzuenthalten.

"Medien brauchen Mut"

Auch vergehe manchmal keine Woche, ohne dass Redaktionen Post von großen Anwaltskanzleien bekämen. Diese hätten zum Ziel, im Auftrag von Unternehmen Berichterstattung zu verhindern. "Es gehört natürlich zu einem Rechtsstaat dazu, dass sich Unternehmen gegen Berichterstattung wehren können, wenn sie sich falsch dargestellt werden", sagt Feuerbacher. "Aber genauso wichtig ist, dass Medien den Mut, den langen Atem und auch die Risikobereitschaft haben, für die Berichterstattung auch vor Gericht zu kämpfen."

Die können wir die Pressefreiheit schützen? Wie kann unabhängiger Journalismus gestärkt werden? Was können und müssen wir tun, in einer Zeit, in der Pressefreiheit weltweit - durch Krise, Kriege und Autoritarismus - instabiler wird? Und welche Rolle spielt dabei der öffentlich-rechtliche Rundfunk?

NDR Info Moderatorin Janine Albrecht begrüßt als Gäste:

Daniel Drepper

Investigativjournalist und Leiter des Rechercheverbunds NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung

Dr. Stefan Endter

Geschäftsführer Deutscher Journalistenverband Nord (DJV)

Adrian Feuerbacher

Chefredakteur und Programmchef von NDR Info