Handelskammer und Wirtschaft fordern Neustart der Hafenpolitik Stand: 04.03.2024 06:22 Uhr Die Hamburger Handelskammer und die Hafenwirtschaft verlangen vom Senat einen Neustart der Hafenpolitik. Ein Vorschlag: Die Stadt soll deutlich mehr neue Flächen zur Verfügung stellen, auf denen sich zusätzliche Hafenunternehmen ansiedeln könnten, zum Beispiel auf Steinwerder.

Es sind deutliche Worte, die die Handelskammer und der Unternehmensverband Hafen Hamburg in einem Brief an Bürgermeister Peter Tschentscher und Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (beide SPD) verwenden: Dem Hafenentwicklungsplan des Senats fehle es an konkreten Ideen und einem konkreten Fahrplan. Die bisherigen Bemühungen würden nicht ausreichen, um den Hafen als wirtschaftliches Herz der Stadt zukunftsfähig aufzustellen.

Zu hohe Mieten und Pachten?

Das größte Wettbewerbshindernis seien die relativ hohen Mieten und Pachten, heißt es in dem Papier der Wirtschaftsvertreter. Außerdem setze Hamburg bei der Entwicklung des Hafens auf deutlich zu kleine Schritte.

Forderung: Potenzial auf Steinwerder ausschöpfen

Keimzelle für den Hafen der Zukunft könnte der mittlere Hafen sein. Im südlichen Teil von Steinwerder plant die Stadt seit rund einem Jahrzehnt daran, etwa 30 Hektar neue Flächen zu schaffen. Dort aber gebe es Potenzial für ein mehr als dreimal so großes Areal, heißt es von Handelskammer und Hafenwirtschaft. Dass dazu alte Hafenbecken zugeschüttet werden müssten, sei kein Hindernis. Neue Wasserflächen könnte man beispielsweise in Moorburg schaffen.

