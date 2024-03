GDL kündigt neuen Bahnstreik im Personenverkehr ab Donnerstag an Stand: 04.03.2024 12:22 Uhr Die Lokführergewerkschaft GDL hat einen weiteren Streik im Personenverkehr ab Donnerstag angekündigt. GDL-Chef Claus Weselsky sagte am Vormittag, die Tarifverhandlungen mit der Bahn seien gescheitert. Der Ausstand soll zunächst 35 Stunden dauern.

Im Personenverkehr werde der Streik am Donnerstag um 2 Uhr beginnen und am Freitag um 13 Uhr enden, kündigte Weselsky an. Im Güterverkehr soll der Ausstand bereits am Mittwoch um 18 Uhr beginnen und bis Freitag um 5 Uhr dauern. Außerdem will die GDL mögliche künftige Streiks nicht mehr mit einem 48-stündigen Vorlauf ankündigen, betonte Weselsky. "Wir beginnen sogenannte Wellenstreiks", sagte er. "Damit ist die Eisenbahn kein zuverlässiges Verkehrsmittel mehr."

Bahnstreik zeitgleich mit Ausstand bei Lufthansa

Der neue Bahnstreik wird zeitlich zusammenfallen mit einem weiteren Warnstreik des Bodenpersonals bei der Lufthansa, der ebenfalls für Donnerstag und Freitag angekündigt ist und wieder die Passagiere betreffen wird. Der Warnstreik soll am Donnerstag um 4 Uhr beginnen und am Sonnabend um 7.10 Uhr enden.

Bahn: Wellenstreiks sind blanke Zumutung

Der Streik der GDL wird nach Darstellung der Deutschen Bahn "massive Auswirkungen" auf den Betrieb haben. Personalvorstand Martin Seiler kritisierte zudem, dass die Gewerkschaft über weitere Streiks künftig nicht mehr mindestens 48 Stunden informieren will. "Diese sogenannten Wellenstreiks sind eine blanke Zumutung für unsere Fahrgäste." Weil die Lokführergewerkschaft nicht ihre Maximalforderungen bekomme, streike sie wieder, sagte Seiler. "Das ist stur und egoistisch. Viele Millionen Menschen in unserem Land können nicht Zug fahren, weil die GDL-Führung nicht willens ist, Kompromisse einzugehen." Viele Millionen Euro würden vernichtet, "weil einige Wenige für ihre Partikularinteressen streiten". Die Bahn sei weiter bereit, konstruktive, aber realistische Lösungen zu finden. Die Maximalforderungen der GDL seien jedoch unerfüllbar und gefährdeten das Eisenbahnsystem erheblich.

Die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der GDL hatten Anfang November 2023 begonnen. Bis Ende Januar dieses Jahres war jedoch kaum verhandelt, dafür aber mehrmals gestreikt worden. Den letzten Ausstand hatte die GDL vorzeitig beendet, da beide Seiten wieder verhandeln wollten. Doch die für die Dauer von vier Wochen angesetzten Gespräche wurden von der Gewerkschaft vorzeitig beendet.

Knackpunkt ist Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit

Gescheitert sind die Gespräche der Deutschen Bahn zufolge an der Kernforderung der Gewerkschaft nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden ohne finanzielle Einbußen. Die Bahn lehnt das ab. In den Wochen zuvor hatte sie Lösungen im Rahmen von bestehenden Arbeitszeit-Wahlmodellen vorgeschlagen. Diese lehnte die GDL ab. "Dieser Streik wird insgesamt 35 Stunden lang sein. 35 Stunden deshalb, damit jeder in der Republik merkt, worum es uns geht: nämlich um die 35-Stunden-Woche", sagte Weselsky. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte am Wochenende in der "Bild am Sonntag" an die Kompromissbereitschaft beider Seiten appelliert: "Mit dem Beharren auf Maximalpositionen kommen wir nicht weiter."

Fünfter Streik im laufenden Tarifkonflikt

Der erneute Streik ist der fünfte Ausstand der Lokführergewerkschaft im laufenden Tarifkonflikt. Vor dem Jahreswechsel hatte die GDL bei zwei kürzeren Warnstreiks große Teile des Personen- und Güterverkehrs lahmgelegt. Anfang Januar folgte ein dreitägiger Streik, Ende Januar ein fünftägiger Streik mit ähnlicher Wirkung.

