Europawahl: Hochrechnung sieht Union vorn - AfD auf Platz zwei Stand: 09.06.2024 19:07 Uhr Europa hat gewählt. Laut der zweiten ARD-Hochrechnung liegt in Deutschland die Union vorn - CDU und CSU kommen demnach zusammen auf 29,6 Prozent. Die AfD holt Platz zwei mit 16,3 Prozent. Die Grünen verlieren der Hochrechnung zufolge erheblich, auch die SPD kommt auf weniger Stimmen.

Die SPD kommt dieser Hochrechnung zufolge auf 14,1 Prozent der Stimmen, das wäre ein Minus von 1,7 Prozentpunkten. Die Grünen verlieren demnach sogar 8,4 Prozentpunkte und kommen auf 12,1 Prozent. CDU und CSU konnten ihr Ergebnis von 2019 der zweiten Hochrechnung zufolge um 0,7 Prozentpunkte leicht ausbauen.

BSW kommt laut zweiter Hochrechnung aus dem Stand auf 5,7 Prozent

Das BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) nahm zum ersten Mal an der Wahl teil und kommt laut Hochrechnung auf 5,7 Prozent. Die FDP verliert leicht und kommt demnach auf 4,9 Prozent.

Bei der Europawahl gibt es keine Fünf-Prozent-Hürde, auch mit deutlich weniger Stimmenanteil kann eine Partei bereits Abgeordnete ins EU-Parlament entsenden.

Daniel Günther: "Richtig gutes Ergebnis" für die CDU

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sieht in den ersten Zahlen zum Ergebnis der Europawahl ein "richtig gutes Ergebnis" für seine Partei. "Wir sind in Deutschland mit Abstand die stärkste Kraft", sagte er bei einer CDU-Wahlparty in Kiel. Es sei allerdings eine "bittere Pille", dass die AfD so stark abgeschnitten habe. Die Partei habe unverblümt gegen Europa Stimmung gemacht.

Hamburgs CDU-Vorsitzender Dennis Thering wertete das Ergebnis der Union bei der Europawahl als Erfolg. "CDU und CSU haben die Europawahl deutschlandweit mit einem guten Ergebnis klar gewonnen." Die Berliner Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP sei dagegen regelrecht abgestürzt. "Das freie und demokratische Europa wird von außen und von innen bedroht", sagte Thering. Umso wichtiger sei es, dieser Bedrohung aus der politischen Mitte entschlossen entgegenzutreten.

Wahlbeteiligung offenbar höher als 2019

Die Wahlbeteiligung lag laut einer ARD-Prognose bei 64 Prozent - vor vier Jahren lag sie noch bei 61,4 Prozent. Auch in Norddeutschland hatte sich kurz vor Schließung der Wahllokale eine höhere Beteiligung an der Wahl abgezeichnet. In Hamburg etwa hatten zwei Stunden vor Schließung der Urnen bereits deutlich mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben, auch in Schleswig-Holstein zeichnete sich eine relativ hohe Beteiligung ab.

In Deutschland waren rund 65 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Das Mindestalter lag hierzulande erstmals bei 16 statt bisher 18 Jahren.

Zugleich Bezirkswahlen in Hamburg und Kommunalwahlen in MV

In Hamburg fanden am Sonntag gleichzeitig zur Europawahl Bezirkswahlen statt. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wurden neue Kommunalparlamente gewählt.

