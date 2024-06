Europawahl-Ergebnis für Hamburg: Grüne vor SPD und CDU Stand: 21.06.2024 14:29 Uhr Die Grünen haben bei der Europawahl am 9. Juni in Hamburg erneut die meisten Stimmen eingefahren - trotz hoher Verluste. Dahinter folgen die SPD und die CDU. Das amtliche Endergebnis wich nur gering von dem vorläufigen Ergebnis ab.

Wie das Statistikamt Nord am Freitag mitteilte, büßten die Grünen im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren 10 Prozentpunkte ein, liegen aber mit 21,1 Prozent vorn. Zweitstärkste Kraft ist mit leichten Verlusten von 1,0 Prozentpunkten die SPD, die auf 18,8 Prozent kommt. Leichte Gewinne von 0,8 Prozentpunkten verbucht hingegen die CDU, die 18,5 Prozent der Stimmen erreicht.

AfD legt leicht zu - Volt vor der Linken und BSW

Die AfD kann in Hamburg um 1,5 Prozentpunkte auf 8,0 Prozent zulegen. Die FDP kommt auf 7,0 (plus 1,4 Prozentpunkte) und die Linke auf 5,1 Prozent (minus 1,8 Prozentpunkte). Volt kam mit einem deutlichen Plus von 4,7 Punkten auf 5,9 und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) aus dem Stand auf 4,9 Prozent.

Deutlich höhere Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl lag in Hamburg bei dem Rekordwert von 66 Prozent - das waren 4,1 Prozentpunkte mehr als 2019.

Mehr als ein Drittel nutzte die Briefwahl

Wahlberechtigt waren insgesamt mehr als 1,3 Millionen Hamburgerinnen und Hamburger ab 16 Jahren. 38,9 Prozent der Stimmen wurden in Hamburg per Briefwahl abgegeben - ein deutliches Plus von 5,1 Prozentpunkten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.06.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Europa-Politik