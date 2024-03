Deutsche Bahn: GDL ruft zu neuem Warnstreik am Dienstag auf Stand: 10.03.2024 22:10 Uhr Die Lokführergewerkschaft GDL hat im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn zu einem neuen Warnstreik aufgerufen. Dieser soll am Dienstag um 2 Uhr beginnen und 24 Stunden dauern. Die Deutsche Bahn hatte zuvor eine Frist für ein neues Angebot am Sonntagabend verstreichen lassen.

Gerade mal drei Tage Atempause bleiben somit den Bahnreisenden. Erst am Freitag war ein zweitägiger Warnstreik bei der Bahn zu Ende gegangen, der auch in Norddeutschland für Stillstand im Regional- und Fernverkehr gesorgt hatte. In Hamburg war auch der S-Bahnverkehr betroffen gewesen. Den neuen Streik hat die Gewerkschaft kurz nach dem Ablaufen der Frist am Sonntagabend verkündet. Auch der Güterverkehr soll wieder betroffen sein, wo die Arbeitsniederlegungen bereits am Montagabend um 18 Uhr beginnen und ebenfalls 24 Stunden dauern sollen - bis Dienstagabend, 18 Uhr.

Die GDL sieht in dem Vorgehen der Bahn eine Provokation, indem der Konzern die Frist für ein neues Angebot verstreichen ließ. Dies zwinge die Gewerkschaft "unweigerlich und zum Leidwesen der DB-Kunden die Auseinandersetzung fortzuführen".

Deutsche Bahn will Grundangebot an Zügen anbieten

Die Deutsche Bahn kritisierte die kurzfristige Ankündigung des Warnstreiks durch die Lokführer-Gewerkschaft. Die GDL mache ihre Drohung wahr, Streiks nicht mehr 48 Stunden vorher anzukündigen, teilte das Unternehmen am Sonntagabend in Berlin mit. "Das ist für Millionen von Bahnreisenden und die Wirtschaft eine blanke Zumutung." Der Streik werde sich erneut massiv auf den gesamten deutschen Bahnbetrieb auswirken.

Die DB will trotz des kurzen Vorlaufs, für den Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr wieder ein Grundangebot anbieten. Im Fernverkehr sollen demnach längere Züge mit mehr Sitzplätzen eingesetzt werden. Aufgrund des eingeschränkten Angebots rät die DB, bei Reisen im Fernverkehr frühzeitig einen Sitzplatz zu reservieren. Im Regional- und S-Bahnverkehr sei es ebenfalls das Ziel, ein Grundangebot zu fahren. In welchem Umfang dies möglich ist, unterscheide sich regional stark. Es werde auch im Regionalverkehr auf jeden Fall massive Einschränkungen geben.

Für viele Reisende wird es in dieser Woche damit besonders schwer: Bei der Lufthansa sind 19.000 Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen der Lufthansa und der Lufthansa Cityline für Dienstag und Mittwoch zum Streik aufgerufen.

Deutsche Bahn fordert neue Verhandlungen

Die Deutsche Bahn (DB) hatte zuvor die GDL zu neuen Verhandlungen an diesem Montag aufgefordert. Angebote und Lösungen könnten direkt am Verhandlungstisch unterbreitet und erörtert werden, teilte die Bahn am späten Sonntagnachmittag mit. "Wir sind überzeugt, dass uns eine Einigung nur im Dialog am Verhandlungstisch gelingen wird", sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler. In dieser sehr weit fortgeschrittenen Phase der Verhandlungen in einen schriftlichen Austausch von Angeboten und Antworten überzugehen, sei nicht zielführend. Die DB sei alternativ auch bereit, in eine formale Schlichtung einzutreten.

Was bedeutet eine formale Schlichtung?

Eine formale Schlichtung würde bedeuten, dass eine oder zwei Personen als neutrale Dritte eingesetzt werden, um einen Tarifabschluss zu erzielen. Anders als die bereits eingesetzten Moderatoren gestalten Schlichter im Verfahren die Verhandlungsführung nach Ablauf und Inhalt. Zudem steht am Ende einer Schlichtung ein Schlichterspruch, falls sich die Tarifvertragsparteien nicht einvernehmlich verständigen konnten.

Verkehrsminister Wissing: "So kann das nicht weitergehen"

Die GDL hatte im Laufe der Woche mitgeteilt, erst dann wieder verhandeln zu wollen, wenn die Bahn ein neues schriftliches Angebot vorlegt. Sollte dieses bis Sonntagabend vorliegen, stehe die GDL ab Montagmittag zu Verhandlungen bereit. Dazu kam es nun nicht.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) kritisierte noch am Sonntagabend, Streiken statt Verhandeln sei verantwortungslos. "Die GDL muss reden und Kompromisse ausloten. So kann das nicht weitergehen." Es müsse dringend ein förmliches Verfahren zur Schlichtung eingeleitet werden. "Herr Weselsky überspannt den Bogen immer weiter."

Vermittler hatten Kompromiss-Vorschlag gemacht

Gescheitert waren die Tarifgespräche zuvor erneut an der Forderung der Gewerkschaft nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden ohne finanzielle Einbußen. Die Bahn lehnt das ab. Die eingeschalteten Moderatoren, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière (beide CDU), hatten einen Einigungsvorschlag gemacht. Die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter sollte demnach in zwei Stufen von derzeit 38 auf 36 Stunden gesenkt werden - ohne Lohn-Einbußen. Zur Einigung kam es jedoch nicht.

