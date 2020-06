Corona-Ticker: Was macht die Krise mit den Kindern?

Niedersachsen meldete gestern 104 Corona-Neuinfektionen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern je eine, Hamburg fünf und Bremen 18.

Expertengespräch: Corona und die Kinder-Seele

Keine Schule, keine Kita, überall Menschen mit Masken, viele Verbote: Was hat all das für Auswirkungen auf Kinder? Der Kieler Psychotherapeut Prof. Dr. Wolf-Dieter Gerber geht davon aus, dass mehr Kinder infolge der Corona-Krise psychisch erkranken könnten. "Es wird einen Nachhall geben."

Was macht die Corona-Krise mit Kindern? NDR Schleswig-Holstein hat mit Experten über erste Ergebnisse einer Umfrage gesprochen. Vor allem fehlende soziale Kontakte könnten Folgen haben.

DLRG erklärt Auswirkungen der Pandemie auf die Badesaison

Einen Ausblick auf die Badesaison an Küsten und Seen will die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft am Donnerstag geben. Dabei sollen die Auswirkungen der Corona-Pandemie näher beleuchtet werden, wie DLRG-Sprecher Achim Wiese sagte. Zudem wird DLRG-Präsident Achim Haag von Einsätzen im vergangenen Jahr berichten.

Am Mittwoch meldeten die Behörden in Norddeutschland 125 Neuinfektionen: Niedersachsen 104, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern je eine, Hamburg fünf und Bremen 18. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: