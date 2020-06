Corona-Ticker: 700 Göttinger müssen in Quarantäne

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Kein Schlagermove in Hamburg in diesem Jahr

Der Hamburger Schlagermove 2020 fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Die Veranstaltung ist auf den 2. und 3. Juli 2021 verschoben worden, wie der Veranstalter am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Damit fällt der Schlagermove erstmals seit seinem Start 1997 aus. "Wir hätten mit dem Schlagermove Anfang September sehr gern ein Zeichen für Lebensfreude, Toleranz und Gemeinschaft gesetzt. Daher ist es sehr bedauerlich, dass wir den Schlagermove jetzt komplett absagen müssen", sagte Frank Klingner, Geschäftsführer der veranstaltenden Hossa-Hossa GmbH. Dabei denke er nicht nur an die Fans, "sondern auch an den immensen wirtschaftlichen Schaden aller Gewerke, die zum Gelingen einer Veranstaltung beitragen, der vielen gastronomischen Betriebe auf St. Pauli und der Hotellerie in Hamburg". Zuletzt war die ursprünglich für Mitte Juli geplante Party durch die Hansestadt coronabedingt bereits auf den 4./5. September verlegt worden. Beim Schlagermove ziehen etwa 50 Trucks auf einer Strecke von fast 3,5 Kilometern durch St. Pauli. Bei der 23. Ausgabe im Sommer 2019 zählten die Veranstalter eigenen Angaben zufolge rund 350.000 Besucher.

Göttingen: Hochhaus mit 700 Menschen unter Quarantäne

Angesichts von etwa 100 neuen Coronavirus-Infektionen in einem Göttinger Hochhaus wird der Gebäudekomplex sofort vollständig unter Quarantäne gestellt. Von der Maßnahme sind knapp 700 Bewohner betroffen, wie die Stadt heute mitteilte. Mit der Maßnahme sollen die Übertragungswege des Virus unterbrochen werden, weil die Behörden davon ausgehen, dass es eine hohe Zahl an Kontaktpersonen ersten Grades in dem Wohnkomplex gibt. Zunächst waren in dem Wohnkomplex zwei Coronavirus-Infektionen bekannt geworden, daraufhin hatte die Stadt am Montag und Dienstag ein mobiles Testzentrum mit Bussen für die Bewohner eingesetzt. Insgesamt wurden knapp 700 Menschen getestet, zum Teil auch von außerhalb des Komplexes. Weitere etwa 60 Testergebnisse liegen noch nicht vor.

7. Lumix Festival startet digital: "10 Tage - 10 Themen"

Am Freitag öffnet das 7. Lumix Festival - wenn auch nur digital. Das Festival, das sich mit junger, journalistischer Fotografie auseinandersetzt, findet wegen der Corona-Pandemie vorwiegend im Internet auf einer neu gestalteten Website statt. Vom 19. bis zum 28. Juni werden hier unter dem Titel "10 Tage - 10 Themen" Live Talks, ein täglicher Podcast und digitale Ausstellungen präsentiert. Das gesamte Programm ist kostenlos, es kann aber freiwillig gespendet werden. Organisiert wird das Festival vom Lehr- und Forschungsbereich Fotojournalismus und Dokumentarfotografie der Hochschule Hannover. Bei den Festivals der Vergangenheit kamen bis zu 40.000 Besucher, es sollte eigentlich vom 24. bis 28. Juni auf dem Expo-Gelände in Hannover stattfinden.

Fünf neue Corona-Infizierte in Hamburg gemeldet

Die Zahl der Corona-Infizierten in Hamburg ist seit Mittwoch um fünf Fälle auf 5.155 gestiegen. Wie der Senat heute mitteilte, werden nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) rund 4.800 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten inzwischen als genesen betrachtet. Die Zahl der Toten in Hamburg lag laut RKI bei 259, das waren zwei mehr als am Vortag. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf bestätigte laut Senatsmitteilung einen weiteren Todesfall. Demnach sind in Hamburg bislang 229 Menschen nachweislich an einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben. Unverändert 25 Corona-Infizierte werden stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt, davon zwölf auf Intensivstationen.

SH: Unternehmen an der Westküste haben Existenzsorgen

Jedes vierte Unternehmen an Schleswig-Holsteins Westküste hat Existenzsorgen. 24 Prozent der Betriebe haben einen Antrag auf Corona-Soforthilfe oder neue Kreditanträge gestellt, wie eine heute vorgestellte Umfrage des Unternehmensverbands Westküste (UVUW) ergab. "Belastungen wie Bürokratieaufwand und Fachkräftemangel verlieren angesichts der existenziellen Krise an Bedeutung", sagte Geschäftsführer Ken Blöcker. Dabei sehe sich die Mehrheit der Unternehmen erst am Anfang der Krise. "Jeder dritte Betrieb leidet unter einer fehlenden Inlandsnachfrage. Auch gestörte Lieferketten sowie Homeschooling und Kinderbetreuung stellen Mitarbeiter und Unternehmen vor große Herausforderungen", sagte Blöcker.

NDR Umfrage: Hohe Belastung für Eltern durch Homeschooling

An normalen Schulunterricht ist trotz diverser Lockerungen immer noch nicht zu denken. Deshalb müssen Eltern ihren Nachswuchs weiterhin - wie ja bereits schon seit mehreren Monaten - selbst zu Hause unterrichten. Wie gehen Eltern in Norddeutschland mit dieser Herausforderung um? Der NDR hat dafür eine Online-Umfrage durchgeführt, an der mehr als 2.500 Menschen in ganz Norddeutschland teilgenommen haben.

SH: Mehr als 600 Millionen Euro Corona-Hilfen für Unternehmen

Im Zuge der Corona-Pandemie haben Unternehmen in Schleswig-Holstein bereits mehr als 600 Millionen Euro an Bundes- und Landeshilfen erhalten. Von diesen seien zwar 394 Millionen Euro Bundesmittel, sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) heute im Landtag. Die mehr als 220 Millionen Euro an Landesmitteln seien für ein kleines Land wie Schleswig-Holstein jedoch "eine große Kraftanstrengung". Während Hotels- und die Gastronomie an Nord- und Ostsee angesichts guter Buchungslagen für den Sommer aktuell weniger Anlass zur Sorge böten, träfe dies umso mehr auf die Gastronomie im Binnenland zu, sagte Buchholz. Diese seien oft auf Veranstaltungen wie Hochzeiten angewiesen. Deshalb seien alle gefordert, diesen Betrieben durch die Pandemie zu helfen: "Lassen sie es in diesem Jahr nicht zu einem Sterben der schleswig-holsteinischen Landgasthöfe kommen."

Osnabrück: Zwei Kinos öffnen schon früher

In Osnabrück heißt es ab heute in zwei Kinos wieder: Film ab! Die Eröffnung unter Einschränkungen hatte die Betreiber im Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht erstritten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Denn trotz zahlreicher Lockerungen in der Corona-Krise dürfen die Kinos in Niedersachsen erst am kommenden Montag unter Auflagen wieder öffnen.

Hamburger Barbetreiber fordern Gespräche mit Senat

Barbetreiber in Hamburg fühlen sich in der Corona-Krise von der Stadt ignoriert. Rund 90 Lokale haben sich zum sogenannten Barkombinat zusammengeschlossen und fordern Gespräche mit dem Senat.

Niedersachsen: Normaler Unterricht nach den Ferien?

Niedersachsen bleibt angesichts der Corona-Pandemie zurückhaltend in der Frage, ob die Schulen nach den Sommerferien zum normalen Unterricht zurückkehren. Die Rückkehr zum Präsenzunterricht "wünschen wir uns sicher alle", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". "Die Festlegung darauf halte ich zehn Wochen vor Beginn des neuen Schuljahres jedoch für schwierig. Wir arbeiten darauf hin, so viel Normalität wie möglich zu gewährleisten."

Kein neuer Corona-Fall in Schleswig-Holstein

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zum Vortag gleich geblieben. Die Gesamtzahl liegt weiterhin bei landesweit 3.122 Fällen.

Schausteller gehen gegen Verbot von Großveranstaltungen vor

Das Schaustellergewerbe will sich gegen die geplante Verlängerung eines Verbots für Großveranstaltungen bis Ende Oktober wehren. Ein solches Verbot sei ein "Todesstoß" für die Branche, sagte der Präsident des Deutschen Schaustellerbunds, Albert Ritter. Derzeit sei eine Klage im Eilverfahren vor dem Bayerischen Verfassungsgericht in der Vorbereitung. Ritter betonte, dass auch Klagen in anderen Regionen denkbar seien. Er kritisierte, dass es statt einer Einzelfallprüfung ein pauschales Verbot für Veranstaltungen geben solle. Auch auf einer Kirmes könnte man eine Maskenpflicht und Abstandsregeln einführen sowie Plexiglas-Scheiben verwenden.

Schleswig-Holstein: Landtag berät über Corona-Hilfen

Im Landtag in Kiel debattieren die schleswig-holsteinischen Abgeordneten heute über die Hilfspakete für die Wirtschaft im Land sowie die Lage der Tourismus-Branche in der Corona-Pandemie. Anfang der Woche hatte die Landesregierung unter Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ein 354 Millionen-Euro-Hilfspaket für Wirtschaft und Kommunen geschnürt. Die Jamaika-Koalition will damit Ökologie, Ökonomie und Kommunen im Land stärken. Der Landtag hatte zuvor bereits Haushaltsmittel in Höhe von einer Milliarde Euro freigegeben. Die SPD fordert zudem ein Vorziehen geplanter Werftaufträge für Behörden-, Forschungs- und Marineschiffe.

Wie steht es um die Schiffbau-Zulieferer in Deutschland?

Die deutschen Zulieferer für die internationale Schiffbau- und Offshore-Industrie legen heute Vormittag ihren Bericht über das vergangene Jahr vor und informieren über die aktuelle Lage der Branche. Wie in nahezu allen Wirtschaftsbereichen dürfte auch bei den Schiffbau-Zulieferern die Corona-Krise eine herausragende Rolle spielen. Auf absehbare Zeit werden kaum Kreuzfahrtschiffe und wohl auch deutlich weniger Frachtschiffe benötigt, sodass die Auftraggeber der Zulieferindustrie weniger produzieren werden. Die Branche stand aber auch vor Corona schon unter Druck.

Hamburger Kitas öffnen wieder für alle Kinder

Nach monatelangen Corona-Einschränkungen dürfen in Hamburg ab heute erstmals wieder alle Kinder die Kindertagesstätten besuchen. Zunächst soll in einem eingeschränkten Regelbetrieb eine Betreuung von 20 Stunden pro Woche möglichst an drei Wochentagen gewährleistet werden. Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) hatte die Lockerung mit den geringen Neuinfektionen in der Hansestadt begründet. Ursprünglich war geplant, die Betreuung der Jüngsten erst Mitte Juli wieder aufzunehmen.

Die Corona-TV-Beiträge im NDR gestern Abend

In den NDR Landesmagazinen aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg sowie in den Nachrichtensendungen von NDR Info war gestern die Corona-Krise erneut Thema in vielen Beiträgen. Hier eine Auswahl:

Am Mittwoch gab es mit Blick auf die Neuinfektionen im Norden folgende Zahlen: Aus Schleswig-Holstein wurde ein neuer Fall gemeldet, zwei Fälle aus Hamburg, vier aus Mecklenburg-Vorpommern, 53 aus Niedersachsen sowie zwölf aus Bremen. Macht zusammen 72. Am Dienstag waren 48 Neuinfektionen in den norddeutschen Ländern bestätigt worden, am Montag 32. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: