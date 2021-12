Stand: 26.12.2021 22:40 Uhr Corona-Blog: Ziel von 30 Millionen Impfungen offenbar erreicht

Lauterbach: Ziel von 30 Millionen Impfungen bis Jahresende erreicht

Polizei setzt in Schweinfurt Pfefferspray gegen Demonstranten ein - Kind verletzt

"Kleine Richterlein": Montgomery kritisiert Niedersachsens Oberverwaltungsgericht

Höhere Kassenbeiträge für Ungeimpfte? "Dann müssten auch Raucher mehr zahlen"

Große Nachfrage beim Impfzentrum Rostock-Laage

Jahrestag der ersten Corona-Impfung in Deutschland

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 263 in Schleswig-Holstein , 710 in Hamburg , 177 in Mecklenburg-Vorpommern , 175 im Bundesland Bremen, keine aktuellen Zahlen für Niedersachsen

RKI: Bundesweit 10.100 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 220,7

Polizei setzt in Schweinfurt Pfefferspray gegen Demonstranten ein - Kind verletzt

Hunderte Menschen haben im bayerischen Schweinfurt gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Bei der nicht angemeldeten Kundgebung kam es nach Polizeiangaben zu Ausschreitungen. "Unsere Einsatzkräfte waren gezwungen, gegen aggressive Versammlungsteilnehmer Schlagstock und Pfefferspray einzusetzen", teilte die Polizei Unterfranken auf Twitter mit. Drei Demonstranten, die versucht hätten Polizeiabsperrungen zu durchbrechen, seien festgenommen worden. Der Bayrische Rundfunk meldete am späten Abend auf seiner Internetseite, dass ein Kind durch den Pfefferspray-Einsatz der Polizei verletzt wurde. Ob es weitere Verletzte gab, ging aus dem Bericht nicht hervor.

"Kleine Richterlein": Montgomery kritisiert Niedersachsens Oberverwaltungsgericht

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat die Richter des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichtes wegen Urteilen zu Corona-Maßnahmen scharf kritisiert. "Ich stoße mich daran, dass kleine Richterlein sich hinstellen und wie gerade in Niedersachsen 2G im Einzelhandel kippen, weil sie es nicht für verhältnismäßig halten", sagte Montgomery der Zeitung "Welt". So maße sich ein Gericht an, etwas, das sich wissenschaftliche und politische Gremien mühsam abgerungen hätten, mit Verweis auf die Verhältnismäßigkeit zu verwerfen. "Da habe ich große Probleme", sagte Montgomery. Es gebe "Situationen, in denen es richtig ist, die Freiheitsrechte hinter das Recht auf körperliche Gesundheit - nicht nur der eigenen Person, sondern aller - einzureihen", so Montgomery.

175 Neuinfektionen in Bremen gemeldet

Die Gesundheitsämter haben im Land Bremen heute 175 neue Corona-Fälle registriert. Das berichtet Radio Bremen auf seiner Internetseite butenunbinnen.de. 172 neue Fälle wurden demnach aus der Stadt Bremen gemeldet, drei aus Bremerhaven. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner in der Stadt Bremen stieg leicht von 294,4 auf 300,6. In Bremerhaven sank der Wert von 163,8 am Sonnabend auf aktuell 140,9. Die über die Weihnachtsfeiertage gemeldeten Zahlen könnten allerdings wegen Meldeverzugs noch nachträglich korrigiert werden.

Lauterbach: Ziel von 30 Millionen Impfungen bis Jahresende erreicht

Die Bundesregierung hat ihr Mitte November gesetztes Ziel von 30 Millionen Corona-Impfungen bis zum Jahresende nach eigenen Angaben erreicht. Die Marke sei heute erreicht worden, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. "Die Booster-Kampagne in Deutschland läuft auf Hochtouren. Wir haben jetzt ein wichtiges Zwischenziel erreicht. Darauf können wir alle stolz sein." Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, dass das Ziel erreicht worden sei. Lauterbach dankte allen, die dazu beigetragen hätten - insbesondere den Ärztinnen und Ärzten, aber auch denjenigen, die sich hätten impfen lassen.

Fünf Spieler krank: Basketballspiel wegen Corona abgesagt

Das Bundesliga-Spiel zwischen den Basketball Löwen Braunschweig und den EWE Baskets Oldenburg ist coronabedingt kurzfristig verlegt worden. Das für heute angesetzte Spiel kann nicht stattfinden, weil fünf Oldenburger Spieler per PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das teilte die Basketball-Bundesliga (BBL) kurz vor dem geplanten Spielbeginn mit. "Die Spieler wurden unverzüglich isoliert. Alle anderen Spieler und Teammitglieder wurden negativ getestet", hieß es von der BBL.

Höhere Kassenbeiträge für Ungeimpfte? "Dann müssten auch Raucher mehr zahlen"

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, hat sich gegen höhere Krankenkassenbeiträge für nicht gegen Corona geimpfte Menschen ausgesprochen. "Die solidarische gesetzliche Krankenversicherung mit über 100-jähriger Geschichte kennt keine risikoadaptierten Prämien“, sagte Gassen der "Rheinischen Post" (Montag). Zuvor hatte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) vorgeschlagen, bei Verstößen gegen die geplante allgemeine Corona-Impfpflicht unter anderem höhere Kassenbeiträge von Ungeimpften zu verlangen. Dazu sagte Gassen: "In der Logik des bayerischen Gesundheitsministers müsste es zukünftig auch Zuschläge für Raucher oder Patienten mit Übergewicht geben, da auch diese regelhaft hohe Behandlungskosten auslösen." Ihm sei es zudem rätselhaft, wie solch ein negativer Anreiz zur Impfung bei Menschen greifen solle, die im Rahmen von Transferleistungen krankenversichert seien. "Es wäre besser, die Menschen zu überzeugen", erklärte der KBV-Chef.

SH investiert in Tourismus

Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein investieren weiter in den Tourismus - trotz ungewisser Lage wegen Corona - oder gerade wegen Corona. Laut Tourismus Agentur Schleswig-Holstein (TA.SH) sind im kommenden Jahr mehrere Projekte unter anderem an Nord- und Ostsee für insgesamt 100 Millionen Euro geplant. St. Peter-Ording beispielsweise bekommt ein Familientreff mit Spielangeboten für alle Altersgruppen, Skater-Anlage und Koch- und Backzeile. Büsum baut mit finanzieller Unterstützung des Landes ein neues Schwimmbad direkt am Hauptstrand. Und in Scharbeutz und Haffkrug werden neue Seebrücken gebaut.

Mecklenburg-Vorpommern meldet 177 Neuinfektionen

Die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern haben 177 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 447; Vorwoche: 282). Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen auf 299,0 (Vortag: 305,5; Vorwoche: 420,6). Allerdings sind die Zahlen wegen weniger Tests und Meldungen über die Feiertage meist wenig belastbar. 94 Covid-19-Erkrankte werden auf den Intensivstationen von MV behandelt. Die Hospitalisierungsrate sinkt auf 10,0. Ein weiterer Todesfall wurde im Zusammehang mit dem Coronavirus bestätigt.

Zum Jahreswechsel mehr Fährverbindungen zu den Ostfriesischen Inseln

Trotz der Corona-Beschränkungen zieht es wieder viele Urlauberinnen und Urlauber auf die Ostfriesischen Inseln - vor allem um den Jahreswechsel herum. Die Fährgesellschaften planen deshalb in den kommenden Tagen mehr Verbindungen ein.

Hamburger Verfassungsschutz befürchtet Radikalisierung bei Demos

Der Hamburger Verfassungsschutz befürchtet eine Radikalisierung bei den Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen. "Ich sehe mit Blick auf die bundesweite Entwicklung vor allem die Gefahr, dass diese Demonstrationen auch zum Anlaufpunkt für Menschen werden könnten, die nicht unbedingt mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, sondern mit anderen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen unzufrieden sind", sagte Verfassungsschutzchef Torsten Voß der "Welt am Sonntag.

Große Nachfrage beim Impfzentrum Rostock-Laage

Im Impfzentrum in Rostock-Laage haben sich über die Feiertage viele Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Rund 1.300 Menschen haben sich über die drei Feiertage vormittags eine Schutzimpfung abgeholt. Es war landesweit das einzige Impfzentrum, das geöffnet hatte.

Großteil der Menschen in Hamburg beachtet laut Polizei die Regeln

In Hamburg hat sich offenbar der Großteil der Menschen an die Corona-Regeln an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen gehalten. Die Polizei zog eine positive Bilanz ihrer Kontrollen. Insgesamt sei es rund um den Kiez ruhig geblieben. Es habe nur wenige Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung gegeben. Lediglich bei einem Konzert in Hamburg-Allermöhe am Freitagabend seien Hygienemaßnahmen massiv missachtet worden. Gegen den 33 Jahre alten Veranstalter sowie einen Security-Mitarbeiter wurden den Angaben zufolge Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



In Hamburg gelten seit Heiligabend schärfere Corona-Regeln. Die neue Eindämmungsverordnung des rot-grünen Senats sieht unter anderem Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene, eine Sperrstunde für die Gastronomie ab 23 Uhr und ein Tanzverbot in Clubs und Diskotheken vor.

DLRG besorgt wegen möglichem erneuten Lockdown

Wegen geschlossener Bäder haben es in der Pandemie bundesweit Hunderttausende Kinder verpasst, Schwimmen zu lernen. "Dauerhaft zu deutlich mehr sicheren Schwimmern unter den Kindern kommen wir erst, wenn der Schwimmunterricht in den Schulen flächendeckend wieder stattfinden kann", sagte Ute Vogt, Präsidentin der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg). Vogt zeigte sich besorgt, dass Bäder erneut durch Lockdowns geschlossen werden könnten und dadurch deutlich wenig Anfängerschwimmunterricht stattfinden könnte.

Tausende Ermittlungen wegen gefälschter Impfpässe

In den Bundesländern hat die Polizei einem Medienbericht zufolge bislang Tausende Fälle wegen gefälschter Impfpässe bearbeitet. Das berichtet die "tageszeitung" unter Berufung auf eine Umfrage bei allen deutschen Landeskriminalämtern (LKA). Diese gehen demnach von einer hohen Dunkelziffer aus. Selbst im bevölkerungsarmen Schleswig-Holstein werde dem Bericht zufolge zu 550 Fällen ermittelt - zwei Drittel davon seien davon in den letzten vier Wochen angefallen. Das LKA Bayern ermittele seit Jahresbeginn in 3.070 Fällen, Anfang September gab es dort erst 110 solcher Fälle. In Nordrhein-Westfalen seien 2.495 Fälle gezählt worden, knapp die Hälfte davon seit Ende November. In Berlin seien es 1.028 Fälle.



Das Berliner LKA verwies der "taz" zufolge darauf, dass die Fälschungen nicht nur bei Telegram, sondern auch bei WhatsApp oder ebay-Kleinanzeigen zum Kauf angeboten würden, zu Preisen zwischen 50 und 350 Euro. Das nordrhein-westfälische LKA warnt: "Nicht nur die Täter begehen eine Straftat, sondern auch die Käufer. Wer einen solchen gefälschten Impfpass gebraucht, macht sich wegen Urkundenfälschung strafbar."

Nur jede dritte Klinik kann Krebspatienten aufnehmen

Nur jede dritte Klinik in Deutschland kann derzeit neue Krebspatienten aufnehmen. Das hat der Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft, Thomas Seufferlein, der "Bild am Sonntag" gesagt. Grund seien nur wenig freie Intensivbetten aufgrund der Pandemie. Seufferlein sagte, wenn sich die Situation nicht bald ändere, gebe es eine Welle von zu spät Operierten. Die Folgen seien gravierend. Der Präsident der Krebsgesellschaft forderte deshalb Solidarität von allen. Je mehr Menschen geimpft und geboostert seien, desto besser könnten schwere Covid-Verläufe verhindert und Intensivstationen entlastet werden.

710 Neuinfektionen in Hamburg registriert

Die Behörden haben in Hamburg 710 neue Corona-Fälle bestätigt (Vortag: 749; Vorwoche: 593). Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen auf 354,4 (Vortag: 348,3; Vorwoche: 314,4). 63 Covid-19-Patientinnen oder -Patienten werden auf Intensivstationen der Hansestadt behandelt. Es wurde kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Corona-Lage in den niedersächsischen Kliniken kaum verändert

Die Corona-Lage in den Krankenhäusern in Niedersachsen hat sich am zweiten Weihnachtstag kaum verändert. Die maßgebliche Kennzahl zur Bewertung der Lage, die Hospitalisierungsinzidenz, sank von gestern 4,5 auf 4,2. Die Auslastung der Intensivbetten mit schwer an Covid-19 Erkrankten stieg im Vergleich zum Vortag von 9,1 auf 9,4 Prozent. Das teilte die Landesregierung mit. Während der Feiertage und zum Jahreswechsel geben die ausgewiesenen Daten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) aber nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage wider.

35.000 Impfungen am ersten Weihnachtstag

Auch über Weihnachten haben sich in Deutschland Tausende Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) wurden gestern insgesamt 35.000 Impfungen verabreicht, davon waren 30.000 sogenannte Booster-Impfungen zum Auffrischen des Impfschutzes. Am Freitag waren rund 67.000 Spritzen gesetzt worden, darunter 51.000 Booster. Der bisherige Rekord war am 15. Dezember mit insgesamt 1,6 Millionen Dosen erzielt worden. Mindestens 58,9 Millionen Menschen sind demnach bisher zweifach geimpft oder haben die Einmalimpfung von Johnson & Johnson erhalten. Das sind 70,8 Prozent der Gesamtbevölkerung. Mindestens 29,9 Millionen Menschen haben zusätzlich einen Booster erhalten. Auf dem RKI-Dashboard wird darauf hingewiesen, dass die Impfquoten als Mindestimpfquoten zu verstehen sind, "da eine hundertprozentige Erfassung durch das Meldesystem nicht erreicht werden kann". Das RKI geht davon aus, dass die tatsächliche Impfquote bis zu fünf Prozentpunkte höher liegt.

Keine speziellen Corona-Kontrollen im Harz geplant

Die Städte und Gemeinden im Harz richten sich auf viele Ausflügler am zweiten Weihnachtstag ein, erwarten aber keinen riesigen Ansturm. Spezielle Kontrollen bezüglich der Corona-Regeln hat der Landkreis Goslar nicht geplant. Falls es nötig werden sollte, werde man mit Augenmaß vorgehen, sagte ein Sprecher des Landkreises. Offiziell ist Wintersport im Harz erst ab morgen möglich. In allen Skigebieten sind die aktuellen Corona-Regeln zu beachten. Ski- und Snowboardfahrende müssen im Rahmen der 2G-Regel geimpft oder genesen sein und sich für die Kontaktnachverfolgung über die Luca-App anmelden. In den Liften ist außerdem das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend.

Seehundaufzuchtstation leidet unter Beschränkungen - Tiere profitieren von Ruhe

Die Bilanz der Seehundaufzuchtstation in Norddeich für 2021 fällt gemischt aus. Für die Tiere war es ein gutes Jahr, für den Betrieb des Hauses dagegen aufgrund der Pandemie-Beschränkungen erneut nicht.

Wochenkommentar: Lebensrecht von Patienten muss unabhängig bleiben

Falls Intensivstationen überlastet werden, müssen Ärztinnen und Ärzte schwerwiegende Entscheidungen treffen: Wer wird noch versorgt, wer nicht, wenn es beispielsweise nicht mehr genügend Beatmungsgeräte für schwer an Covid-19-Erkrankte geben sollte? In der kommenden Woche veröffentlicht das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung zur Triage in der Corona-Pandemie. Es darf das Lebensrecht nicht vom Lebenswandel, von politischen Einstellungen oder von utilitaristischen Erwägungen abhängig machen, meint Heribert Prantl im Wochenkommentar.

MV: Teilnehmerbeschränkungen bei Demos in MV nicht ausgeschlossen

Mecklenburg-Vorpommern verhängt vorerst keine Teilnehmerbeschränkungen für Demonstrationen gegen die Corona-Schutzvorschriften und die angekündigte Impfpflicht. Doch schließt Innenminister Christian Pegel (SPD) die neuerliche Festlegung von Obergrenzen nicht aus. "Die Virusvariante Omikron macht es schwerer und wird im Januar vermutlich richtig zuschlagen. Dann wird man überlegen müssen, ob Kontakte insgesamt nicht noch einmal deutlich reduziert werden müssen. Und da sind solche großen Veranstaltungen natürlich mit auf der Agenda", sagte Pegel. Andere Bundesländer - etwa Hamburg - seien bereits restriktiver.

Bundesregierung verschiebt offenbar Impfziel

Eigentlich war das Ziel: Bis zum 7. Januar, dem Tag des nächsten Bund-Länder-Treffens zur Corona-Lage, sollten 80 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft sein. Doch das Impftempo ist ins Stocken geraten. Stattdessen will die Regierung die 80-Prozent-Quote nun möglichst bis Ende Januar erreichen, wie ein Regierungssprecher der "Bild am Sonntag" sagte. Derzeit sind 61,4 Millionen Menschen in Deutschland mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Das entspricht 73,8 Prozent der Gesamtbevölkerung. Für das Ziel von 80 Prozent müssten rund fünf Millionen weitere Menschen eine Erstimpfung erhalten.



Um eine höhere Impfquote zu erreichen, wird in der Politik auch über eine allgemeine Impfpflicht diskutiert. Sie soll im Parlament in der ersten Sitzungswoche im neuen Jahr auf die Tagesordnung kommen. Eine erste Debatte zur Impfpflicht werde es im Bundestag Anfang Januar geben, sagte SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese der "Bild am Sonntag".

Lehrerverbände wollen Schulschließungen nicht ausschließen

Angesichts der drohenden Omikron-Welle warnen Lehrerverbände davor, Schulschließungen auszuschließen. "Durch die Omikron-Variante verschärft sich die pandemische Lage massiv - auch an den Schulen", sagte der Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung, Udo Beckmann, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). "Das Motto der Politik darf auf keinen Fall mehr heißen, dass es Präsenzunterricht um jeden Preis geben muss." Beckmann forderte, dass die Kultusministerkonferenz schnell zusammenkommen müsse, um "in engster Abstimmung mit den Virologen abzustimmen, was mit Blick auf die Gesundheit von Lehrern und Schülern verantwortbar ist". Er betonte: "Dabei dürfen auch Wechsel- und Distanzunterricht kein Tabu sein." Auch der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, sagte dem RND: "Wenn es im kommenden Jahr noch einmal zu einem Lockdown kommen sollte, können die Schulen davon nicht ausgenommen werden."

Tschentscher: Demos sind in einer Demokratie zu erwarten

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) nimmt die Demos von Impfgegnern, die seit Wochen zu Tausenden durch Hamburg ziehen, als Zeichen der Demokratie hin. "Wenn wir in einer Stadt mit fast zwei Millionen Menschen über solche Fragen diskutieren, können wir nicht erwarten, dass 100 Prozent der Menschen überzeugt sind", sagte er. Wichtig sei, dass der Protest friedlich erfolge. "Was wir in Hamburg zuletzt gesehen haben, war ein geordneter Demonstrationszug. So soll es in einer Demokratie sein." Über 90 Prozent der Erwachsenen in Hamburg hätten bereits mindestens eine Impfung erhalten. "Was es bei uns vielleicht stärker gibt, sind die Diskussionen über Einschränkungen für Ungeimpfte, weil wir die ersten waren, die das 2G-Konzept eingeführt haben." Einen Einfluss von Rechtsextremisten auf die Proteste sehe Tschentscher nicht: "Ich denke nicht, dass es sich bei den Demonstranten um von Extremisten instrumentalisierte Personen handelt. Sie gehen für eine Haltung auf die Straße, die ich nicht teile, aber die in einer Demokratie und freien Gesellschaft zu erwarten ist." Die Omikron-Variante des Corona-Virus sei noch ansteckender als die bisherigen Varianten. "Und es ist bekannt, dass bei zu großer Enge auch unter freiem Himmel leicht Infektionen auftreten können", rechtfertigte Hamburgs Erster Bürgermeister die Maskenpflicht bei größeren Demos.

Niedersachsen meldet keine Zahlen

An beiden Weihnachtstagen wird in Niedersachsen die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich zu niedrig angegeben, weil kaum Neuinfektionen gemeldet werden und in die Berechnung einfließen. Denn die Gesundheitsämter übermitteln ihre Daten erst am zweiten Weihnachtstag gebündelt an das Robert Koch-Institut (RKI). Das RKI veröffentlicht sie nach Weihnachten, also morgen, in seiner aktuellen Statistik.

Erste Corona-Impfung in Deutschland heute vor einem Jahr

Bereits einen Tag vor dem offiziellen bundesweiten Start der Corona-Impfungen am 27. Dezember 2020 sind heute vor einem Jahr in Halberstadt in Sachsen-Anhalt die ersten Senioren immunisiert worden. Im Seniorenzentrum Krüger bekam die damals 101 Jahre alte Edith Kwoizalla die erste Corona-Schutzimpfung in Deutschland. Einen Tag später startete dann auch in Pflegeeinrichtungen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern die Impfkampagne.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 220,7

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 10.100 Corona-Neuinfektionen. Das sind 19.248 Fälle weniger als am Sonntag vor einer Woche, als 29.348 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 220,7 von 242,9 am Vortag. 88 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Von Anfang November an war der Wert rasant angestiegen. In der Folge wurden täglich neue Höchststände registriert. Seit Dezember sinkt die Zahl wieder. Das RKI weist darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel weniger getestet und gemeldet wird und demnach die Zahlen vermutlich nicht ganz aussagekräftig sind. Aus Niedersachsen werden über die Weihnachtstage keine Zahlen gemeldet.

Schleswig-Holstein: Corona-Inzidenz jetzt bei 140,9

In Schleswig-Holstein sind 263 Neuinfektionen gemeldet geworden. Das sind erheblich weniger als eine Woche zuvor, als 557 neue Fälle ermittelt wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz der registrierten Neuinfektionen liegt bei 140,9 (Vortag: 150,3; Vorwoche: 167,5). Die Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100.000 Menschen in Kliniken gekommen sind, blieb konstant bei 3,44. 56 Covid-19-Schwerkranke werden auf Intensivstationen betreut. Diese Anzahl blieb ebenfalls konstant zum Vortag. Im Vergleich der Kreise liegt bei der Sieben-Tage-Inzidenz Herzogtum Lauenburg weiter an der Spitze - mit 204,9. Flensburg folgt mit 197,9 und danach Segeberg mit 173,0. Den niedrigsten Wert gibt es im Kreis Steinburg - dort liegt er bei 88,0.

Was in Norddeutschland erlaubt ist - und was nicht

Kontaktbeschränkungen und Verbote: Das Weihnachtsfest steht auch in diesem Jahr wieder im Zeichen der Corona-Pandemie. Bundesweit sollen die Maßnahmen angesichts der Gefahr einer starken Omikron-Welle spätestens am kommenden Dienstag (28. Dezember) verschärft werden. In den norddeutschen Bundesländern sind teilweise schon seit Heiligabend strengere Regeln in Kraft. Was in Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern aktuell gilt, können Sie hier nachlesen:

Auch an den Feiertagen wird im Norden geimpft

Auch am zweiten Weihnachtstag und an Silvester können sich Menschen in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein impfen lassen. In Hannover sind die Impfzentren am Zoo, in der Ernst-August-Galerie sowie am Regionshaus geöffnet - geimpft wird zwischen 9 und 14 Uhr. In Wilhelmshaven ist das Impflokal im Einkaufszentrum Nordseepassage am 31. Dezember von 10 bis 15 Uhr geöffnet. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es nur im Landkreis Rostock im Impfzentrum in Laage Corona-Schutzimpfungen über Weihnachten. Dort können sich Interessierte heute zwischen 8 und 12 Uhr impfen lassen. Ein Termin ist nicht nötig. In Schleswig-Holstein bieten die Impfstellen in Kiel, Kropp im Kreis Schleswig-Flensburg, Lübeck und Prisdorf (Kreis Pinneberg) Feiertagstermine an: Heute und an Silvester können sich Interessierte dort zwischen 11 Uhr und 15 Uhr gegen Corona impfen lassen. Termine sind buchbar über www.impfen-sh.de.

