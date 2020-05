Corona-Blog: Am Freitag 162 neue Fälle im Norden

Die wichtigsten Ereignisse vom Freitag, 29. Mai finden Sie hier im Blog zur Corona-Krise in Norddeutschland - mit aktuellen Nachrichten, Hintergrund-Infos sowie Beiträgen aus Fernsehen und Hörfunk. Auch am Sonnabend gibt es wieder einen Coronavirus-Live-Ticker.

162 neue Corona-Fälle am Freitag

Am Freitag sind in Norddeutschland 162 neue Corona-Infektionen bestätigt worden. Darunter sind 119 in Niedersachsen, 32 in Bremen, sechs in Schleswig-Holstein, vier in Hamburg und eine in Mecklenburg-Vorpommern. Bundesweit kamen 560 neue Fälle hinzu.

Kaum Mietausfälle trotz Corona

Trotz der vielfachen Unsicherheit, was den Arbeitsplatz während und nach der Corona-Krise angeht, gibt es bei den Mieten in Hamburg nur geringe Rückstände. Das hat eine Online-Umfrage mehrerer Wohnungsverbände ergeben, bei der mehr als 376.000 private Mietverhältnisse erfasst wurden. Bei weniger als einem Prozent, also gut 3.000 Mietverträgen, berichteten Wohnungseigentümer von Rückständen.

Nun 38 Infizierte nach Feier in Restaurant im Landkreis Leer

Nach zahlreichen Infektionen mit dem Coronavirus bei der Wiedereröffnungsfeier eines Restaurants im Kreis Leer bleibt das Lokal vorerst geschlossen. Allerdings möchte der Wirt das Lokal nach der Gründung einer Gesellschaft neueröffnen. Die Zahl der Infizierten erhöhte sich derweil auf 38 allein im Landkreis Leer. Hinzu kommen Folgefälle auch in anderen Landkreisen. 281 Menschen sind daher derzeit in Quarantäne. Ihnen empfiehlt der Landkreis Leer, sich testen zu lassen - unabhängig von Symptomen.

Hamburgs Krankenhäuser gehen wieder in Normalbetrieb

Wegen der niedrigen Zahl von Neuinfektionen sind von Montag an Behandlungen in Hamburger Krankenhäusern wieder ohne Einschränkungen möglich. Zurzeit werden nur 30 Hamburger mit einer Covid-19-Erkrankung in Kliniken behandelt. Es sollten keine Überkapazitäten für Covid-19-Patienten zu Lasten der übrigen Versorgung reserviert werden. "Sollte es in Hamburg zu einer veränderten Infektionsentwicklung kommen, können wir schnell reagieren und Covid-19-Betten zügig wieder ausbauen", sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD). Auf den Intensivstationen müssten nur noch zehn Prozent der Betten (insgesamt 90 Betten) für Covid-19-Patienten freigehalten werden statt wie bisher 25 Prozent.

Schließung von Indoor-Spielplätzen ist rechtens

Die fortdauernde Schließung von Indoor-Spielplätzen wegen der Corona-Pandemie ist nach einem Spruch des Verwaltungsgerichts Braunschweig rechtlich gedeckt. Die Betreiberin eines solchen Spielplatzes im Harz hatte argumentiert, dass Indoor-Spielplätze nicht anders behandelt werden dürften als Freibäder, Sportanlagen unter offenem Himmel oder Fitnesszentren. Diese dürfen in Niedersachsen wieder öffnen. Das Gericht sah die Ungleichbehandlung als gerechtfertigt an, Kinder achteten beim Spielen nicht auf zwei Meter Abstand.

Eine Neuinfektion in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet

Nach mehreren Tagen ohne Corona-Neuinfektionen gibt es nun wieder einen nachgewiesenen neuen Fall in Mecklenburg-Vorpommern. Er kommt aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

Pfingstwochenende lockt mit Sonne - und Einschränkungen

Das lange Pfingstwochenende wird mit gutem Wetter viele Menschen ins Freie - und auf die Straßen locken. Coronabedingte Einschränkungen werden langsam weniger, doch einige gibt es immer noch zu beachten - vor allem beim Aufenthalt an der Küste.

Niedersachsen bereitet sich auf weitere Lockerungen vor

Voraussichtlich am 8. Juni soll die vierte von fünf Stufen der Lockerungen der Corona-Einschränkungen in Niedersachsen beginnen. Über konkrete Änderungen muss die Landesregierung noch beraten. Von der kommenden Woche an wird der Krisenstab dann nur noch einmal wöchentlich, dienstags ab 13.30 Uhr, über die Situation zur Corona-Krise informieren.

Wissenschaftspodcast: Der Herkunft von Sars-CoV-2 auf der Spur

Wo kommt das neuartige Coronavirus her und wie ist es auf den Menschen übergesprungen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die neue Folge des NDR Info Wissenschaftspodcasts "Synapsen".

(3) Woher stammt das neue Coronavirus? NDR Info - Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info - 29.05.2020 14:00 Uhr Autor/in: Maja Bahtijarevic/Wieland Gabcke Verschiedene Verschwörungsmythen ranken sich um die Herkunft des neuartigen Coronavirus. Was spricht für einen natürlichen Ursprung? Und wie gesichert arbeiten Labore?







Deutsche Touristen dürfen bald wieder nach Dänemark

Dänemark öffnet seine in der Corona-Krise geschlossenen Grenzen ab dem 15. Juni wieder für Touristen aus Deutschland. Bedingung: Die Urlauber müssen aber mindestens sechs Nächte im Land bleiben - und nicht in Kopenhagen oder der Nachbarkommune Frederiksberg übernachten. Ausflüge dorthin seien aber möglich, hieß es.

119 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet

In Niedersachsen ist die Zahl der registrierten Neuinfektionen um 119 gestiegen. Allerdings seien die meisten Infektionen konkreten Ereignissen zuzuordnen und nicht breit über das Land gestreut, sagte die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs, Claudia Schröder. Zuvor war bekannt geworden, dass es im Grenzgebiet von Bremerhaven und dem Landkreis Cuxhaven sowie im Landkreis Leer mehrere Neuinfektionen gegeben hat. Die Zahl der inzwischen Genesenen wird auf 10.264 geschätzt. Das entspricht 86,3 Prozent der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. 596 Menschen sind nach einer Corona-Infektion gestorben. In den Kliniken werden derzeit 385 Patientinnen und Patienten behandelt. Davon benötigen 68 Erwachsene intensivmedizinische Behandlung.

Bremer Schulen melden Corona-Fälle

Laut der Bremer Bildungsbehörde gibt es aktuell in zehn Schulen im Stadtgebiet Bremen bestätigte Corona-Fälle. Das meldet Buten un Binnen. Betroffen sind demnach sieben Schüler und Schülerinnen sowie ein Beschäftigter und zwei Väter, die sich in den Schulen aufgehalten hatten. Auch sie werden zu den Fällen in Schulen hinzugezählt, da sie auf dem Schulgelände Kontakt zu anderen Personen hatten. Insgesamt gibt es in der Stadt Bremen etwa 70.000 Schüler und Schülerinnen an 181 Schulen.

SH: 13 Mitarbeiter von Fleischbetrieben positiv getestet

Bei einer Reihenuntersuchung von 1800 Beschäftigten in Fleischbetrieben in Satrup und Böklund im Kreis Schleswig-Flensburg sind bislang 13 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. In den Betrieben waren die ersten Fälle in der vergangenen Woche bekannt geworden.

Drosten: Chance auf Ausbleiben der zweiten Welle

Der Chef-Virologe der Berliner Charité, Prof. Christian Drosten, hofft, dass eine zweite Welle möglicherweise ausbleiben könnte: "Ich glaube, dass wir sogar eine Chance hätten, ohne Impfung hier mit dieser generellen Steuerung von Maßnahmen glimpflich in den Herbst und in den Winter zu kommen, sprich ohne eine tödliche neue zweite Welle", sagte Drosten im NDR Info Podcast.

Mehr psychische Störungen bei Kindern vermutet

Wochenlang keine Schule, keine Treffen mit Freunden und kaum ein anderes Thema als die Corona-Pandemie: Das ist auch an Kindern und Jugendlichen sicher nicht spurlos vorbeigegangen. Wie genau sich die Krise auf 1.000 Elf- bis Siebzehnjährige ausgewirkt hat, will jetzt eine UKE-Studie erforschen.

Zwölf neue Fälle in Alten- und Pflegeheim in Sülfeld

In einem Alten- und Pflegeheim in Sülfeld im Kreis Segeberg sind bei routinemäßigen Nachtestungen zwölf neue Corona-Fälle festgestellt worden. Dazu gehört auch eine bereits gestorbene, 90 Jahre alte Person, die an schweren Vorerkrankungen gelitten hatte. Bei den Fällen handelt es sich um sechs Bewohner und sechs Mitarbeiter, von denen einer außerhalb des Kreises Segeberg wohnt. Insgesamt wurden bis heute Vormittag 23 Menschen, 14 Bewohner und neun Mitarbeiter, positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Da noch einige Befunde der am Mittwoch durchgeführten Testreihe ausstehen, kann sich die Zahl der positiven Ergebnisse noch erhöhen.

Vier Neuinfektionen in Hamburg gemeldet

In Hamburg sind vier weitere Infektionen mit dem neuen Sars-Cov2-Virus bestätigt worden. Damit sei die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie auf nunmehr 5.075 gestiegen, teilte die Gesundheitsbehörde heute mit. Laut Robert Koch-Institut (RKI) können rund 4.700 der zuvor mit dem Sars-CoV-2-Virus positiv getesteten Menschen als genesen betrachtet werden.

Kegelrobben an der Ostseeküste - Corona-Ruhe lockt Jungtiere an

An der Ostseeküste sind derzeit häufiger als in den Vorjahren Kegelrobben zu beobachten. Die wegen der Corona-Pandemie lange Zeit menschenleeren Strände haben vor allem Jungtiere angelockt, wie Wissenschaftler des Deutschen Meeresmuseums Stralsund mitteilten. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) bat Pfingsturlauber, Rücksicht auf die Robben zu nehmen. Die Jungtiere brauchten vor allem Ruhe. Strandbesucher sollten möglichst einen Abstand von 100 Metern halten und ruhende Robben, die Krankheiten übertragen können, keinesfalls berühren.

Schulen besser fürs nächste Schuljahr rüsten

Der niedersächsische Landeselternrat fordert eine Bestandsaufnahme zur Unterrichtsversorgung zu Hause und in den Schulen. Die bisherigen Regelungen während der Pandemie ermöglichten kein landesweit einheitliches Bildungsniveau. Außerdem können etliche Lehrer nicht an den Schulen unterrichten, weil sie oder ihr Umfeld zur Corona-Risikogruppe gehören. Das Kultusministerium müsse gegebenenfalls das Personal aufstocken. Um bestmögliche Voraussetzungen für das nächste Schuljahr zu schaffen, wirbt der Elternrat für die Einrichtung eines runden Tisches.

Neuer Podcast: Kultur trotz Corona

Im NDR Podcast "Kultur trotz Corona - der Norden macht weiter" sprechen Charlotte Oelschlegel von NDR Kultur und Ocke Bandixen von NDR Info jede Woche mit Künstlern, Kulturschaffenden und Publikum über kreative Wege aus der Corona-Krise.

Zuwächse für Supermärkte, Abstürze im Textilhandel

Die Corona-Krise hat die Einzelhändler sehr unterschiedlich getroffen. Für Supermärkte und Discounter gab es in Hamburg kräftige Zuwächse, im Textilhandel stürzte der Umsatz ins Bodenlose: Mit Beginn der Anti-Corona-Maßnahmen im März legten Supermärkte und Discounter im März um knapp 15 Prozent zu, der Handel mit Bekleidung, Schuhen und Lederwaren ging um 52 Prozent zurück. Ähnlich sah es bei Waren- und Kaufhäusern aus, die seit Mitte des Monats geschlossen waren und damit gar keine Umsätze mehr erzielten. Auf der Gewinnerseite standen dagegen Apotheken mit einem Plus von 6,5 Prozent. Insgesamt gingen die Umsätze des Einzelhandels im März um 5,6 Prozent zurück.

RKI meldet wieder mehr Neuinfektionen in Deutschland

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist wieder gestiegen. Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 741 neue Fälle gemeldet. Gestern waren es innerhalb eines Tages nur etwa 350 gewesen. Der sogenannte R-Wert liegt bei etwa 0,6. Das bedeutet, dass zehn Infizierte durchschnittlich sechs Personen anstecken. Insgesamt registrierten die Behörden inzwischen bundesweit mehr als 180.000 Infizierte. Mehr als 164.000 gelten als genesen.

Bundeswirtschaftsminister wegen Förderprogramm in der Kritik

Der Staat sollte in der Corona-Krise für Unternehmensberater zahlen, um die Firmen vor der Insolvenz zu retten. Die vorgesehenen 15 Millionen Euro reichen aber nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" bei Weitem nicht aus.

Nun 34 Corona-Infektionen nach Feier im Kreis Leer

Die Eröffnungsfeier eines Restaurants im Landkreis Leer hat große Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen in der Region: Inzwischen gibt es 34 Fälle. Mindestens 200 Menschen sind in Quarantäne. Gestern war bekannt geworden, dass der Restaurantbetreiber Konsequenzen gezogen und seine Lizenz zurückgegeben hat.

Heimische Fledermäuse keine Corona-Überträger

Es gibt jahrhundertealte Vorurteile gegenüber Fledermäusen, die während der Pandemie nun wieder aufleben. Davor warnt Niedersachsens Landesbetrieb für Naturschutz (NLWKN): "Die in Deutschland vorkommenden Fledermausarten sind keine Überträger des Coronavirus Sars-CoV-2", sagte NLWKN Fledermausexpertin Melina Heinrich. Der Ursprung des Virus sei weiter ungeklärt. "Fledermäuse aus Angst vor dem Coronavirus zu bekämpfen, entbehrt jeder Grundlage." Heinrich erinnerte daran: Schon das Stören von Fledermäusen sowie die Beschädigung oder Zerstörung ihrer Quartiere sei eine Straftat.

Sechs Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus um sechs erhöht. Ein weiterer Patient ist gestorben, sodass die Zahl der Todesopfer auf 144 gestiegen ist. Rund 2.800 Infizierte gelten inzwischen wieder als gesund. 28 werden noch in Krankenhäusern behandelt.

Corona-Infektionen bei Glaubensgemeinschaft in Bremerhaven

Mindestens 44 Menschen aus dem Umfeld einer Pfingstgemeinde aus Bremerhaven und Cuxhaven haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Derzeit sind allein in der Stadt Bremerhaven insgesamt 43 Menschen in Quarantäne. Im Landkreis Cuxhaven ist bekannt, dass unter den Infizierten auch zwei Schüler sein sollen, von denen einer offenbar im Unterricht war.

Kritik an Kita-Regeln in Mecklenburg-Vorpommern

Mehrere Bürgermeister und der Landrat des Landkreises Rostock haben die derzeitigen Regeln für Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern scharf kritisiert. Der volle Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung könne auf diese Weise nicht abgesichert, alle Regeln und Vorgaben des Landes nicht erfüllt werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Kommunalpolitiker. Folgen seien eingeschränkte Öffnungszeiten für alle, Personal- und Raumnot sowie frustrierte Eltern. Seit Montag sind die Kitas in MV wieder für alle Kinder geöffnet, aber unter strengen Vorschriften. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft übte Kritik: Erzieherinnen klagten über zu wenig Personal, zu wenige Räume, zu große Gruppen, schwierige Übergabesituationen, keine praktikablen Pausenregelungen sowie Angst vor Ansteckung.

Kooperation von HHLA und Eurogate?

In Hamburg und den anderen großen Nordseehäfen könnte es zu einem großen gemeinsamen Terminal-Betrieb kommen: Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) und Eurogate prüfen derzeit Möglichkeiten der Kooperation. Die Gespräche befinden sich in einem sehr frühen Stadium, wie es in einer Erklärung der HHLA heißt. Bei der Möglichkeit, wie HHLA und Eurogate zusammenarbeiten können, geht es ausschließlich um die Containerterminals in der Deutschen Bucht. Die HHLA ist Marktführer in Hamburg, Eurogate in Bremerhaven, betreibt aber auch den JadeWeserPort und ein Terminal in Hamburg. Sowohl HHLA als auch Eurogate haben wegen der Corona-Pandemie mit erheblichen Umschlagseinbußen zu kämpfen.

Verbotene Party aufgelöst - Polizist verletzt

Ein Polizist ist bei einem Einsatz in Neubrandenburg von einem Partygast leicht verletzt worden. Ein Anwohner habe die Beamten informiert, dass mehrere Menschen in einer Wohnung eine nach den Corona-Regelungen verbotene Party feiern würden, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Als die Polizisten eintrafen, stellten sie demnach fest, dass gegen zwei der insgesamt acht Gäste ein Haftbefehl vorlag. Plötzlich habe einer der Partygäste einen der Polizisten von hinten angegriffen und verletzt. Drei Männer wurden festgenommen. Gegen den Angreifer wird nun unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt.

Corona-Testzentrum in Ahrensburg schließt

In Schleswig-Holstein schließt heute das erste Corona-Testzentrum. Nach neun Einsatzwochen finden in der Teststation Ahrensburg (Kreis Stormarn) derzeit die letzten Untersuchungen statt. Insgesamt wurden dort rund 1.000 Patienten auf Covid-19 getestet. Das Corona-Testzentrum in Ahrensburg war errichtet worden, um dort rund 200 Tests pro Tag durchführen zu können. In den vergangenen Tagen kamen allerdings täglich nur 20 bis 30 Menschen, so der Kreis Stormarn. Ahrensburg bleibt aber vorbereitet. Die Anlage wird zwar abgebaut, lässt sich im Ernstfall aber schnell wieder errichten, teilte der Kreis mit.

115 neue Corona-Fälle am Donnerstag im Norden gemeldet

Am Donnerstag wurden im Norden insgesamt 115 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet: In Niedersachsen 87, in Bremen 24, in Schleswig-Holstein 2, in Hamburg 2. Mecklenburg-Vorpommern verzeichnete erneut keine Neuinfektion.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über den Verlauf der Pandemie in den norddeutschen Bundesländern anhand der Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen nicht komplett. Die Behörden melden immer noch neue Fälle nach. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag liegen blieben.

