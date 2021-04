Stand: 23.04.2021 06:11 Uhr Corona-Ticker: Schriftliches Abitur in Hamburg und MV beginnt

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 23. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Donnerstag.

Das Wichtigste in Kürze:



Abiturprüfungen in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern beginnen

"Bundes-Notbremse": Strengere Regeln in MV ab Sonnabend

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 420 in Schleswig-Holstein - 27.543 bundesweit

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

RKI verzeichnet mehr Neuinfektionen und höhere Inzidenz

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 27.543 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Deutschlandweit wurden innerhalb von 24 Stunden 265 neue Todesfälle verzeichnet. Am Freitag vor einer Woche hatte das RKI 25.831 Corona-Neuinfektionen gemeldet sowie 247 neue Todesfälle. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 164,0. Am Vortag hatte diese Sieben-Tage-Inzidenz 161,1 betragen.

420 neue Corona-Fälle in Schlewig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind innerhalb eines Tages 420 Neuinfektionen registiert worden. Gestern waren es 343. Der Wert der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt jetzt bei 73,5 (gestern: 70,8). Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz weisen die Kreise Herzogtum-Lauenburg (106,1) und Stormarn (103,2) auf. Alle anderen Kreise liegen unter der 100er-Marke. Derzeit werden 188 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, im Krankenhaus behandelt, 56 davon intensivmedizinisch.

Schriftliches Abitur in Hamburg und MV beginnt

Heute beginnen in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern für den zweiten Jahrgang in der Corona-Krise die schriftlichen Abiturprüfungen. In der Hansestadt nehmen daran etwa 9.900, im Nordosten 5.500 Schülerinnen und Schüler teil. Dabei gelten strenge Hygienepläne: Während in Hamburg Schnelltests vor der Prüfung vorgeschrieben sind, aber die Masken am Tisch abgenommen werden dürfen, ist es in Mecklenburg-Vorpommern umgekehrt. Für beide Länder gilt: Wegen der erschwerten Bedingungen bekommen die Prüflinge eine halbe Stunde mehr Zeit, um die Aufgaben zu lösen.

Wie MV mit der "Bundes-Notbremse" umgeht

Mecklenburg-Vorpommern passt seine Corona-Verordnung an die neue "Bundes-Notbremse" an. Von morgen an gelten neue Regeln, allerdings übernimmt die Landesregierung nicht alle Vorgaben eins zu eins - so werden etwa die Schüler im Distanzunterricht bleiben, bis die Inzidenz in ihrer Region unter 100 gesunken ist - und nicht schon bei einem Wert unter 165.

Corona-Live-Ticker am Freitag startet

Die NDR.de-Redaktion wünscht einen guten Morgen! Auch am heutigen Freitag, 23. April, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen in Norddeutschland vom Donnerstag: 2.099 in Niedersachsen, 416 in Hamburg, 343 in Schleswig-Holstein, 492 in Mecklenburg-Vorpommern, 213 im Land Bremen - 29.518 bundesweit