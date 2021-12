Stand: 03.12.2021 05:55 Uhr Corona-Ticker: Experten fordern "Kontaktbremse" auch für Geimpfte

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 3. Dezember 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Donnerstag.

Experten fordern Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte

Corona-Sondersitzung des Landtags in Schwerin

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 700 in Schleswig-Holstein; bundesweit 74.352

RKI meldet 74.352 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 442,1

Das Robert Koch-Institut meldet 74.352 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 2.062 Fälle weniger als am Freitag vor einer Woche, als 76.414 gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder auf 442,1 von 439,2 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 390 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 102.568. Insgesamt wurden in Deutschland bislang mehr als sechs Millionen Corona-Infektionen gemeldet.

Experten fordern Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte

Mehrere Experten fordern nach den jüngsten Bund-Länder-Beschlüssen zur Corona-Bekämpfung die Einführung von Maßnahmen für verringerte Kontakte auch für Geimpfte. "Wir brauchen deutliche Kontaktbeschränkungen, aktuell tatsächlich am besten für alle", sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Marx verwies dabei auch auf die neu entdeckte Omikron-Mutante. "Über die neue Virusvariante wissen wir einfach noch nicht genug. Wir können nicht ausschließen, dass die Impfstoffe vermindert wirken", mahnte er.

"Es ist ein Fehler, Kontaktbeschränkungen für Geimpfte auszuschließen", sagte der Virologe Klaus Überla. "Denn inzwischen treten fast die Hälfte der symptomatischen Infektionen bei Geimpften auf. Die Geimpften spielen eine beträchtliche Rolle bei der Ausbreitung des Virus."

Der Epidemiologe Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie sagte dem RND ebenfalls: "Es wäre besser gewesen, Kontaktbeschränkungen für alle zu verhängen, also auch für Geimpfte und Genesene." Auch eine regionale Regelung abhängig vom Infektionsgeschehen sei sinnvoll.

Einzelhändler in Schleswig-Holstein in 2G-Nöten

Auch in Schleswig-Holstein, wo die Inzidenzen derzeit bundesweit am niedrigsten sind, müssen sich Einzelhändler jetzt auf die 2G-Regel einstellen. Der Schlag trifft sie hart in der eigentlich umsatzstärksten Jahreszeit vor Weihnachten.

MV: Landtag kommt zu Corona-Sondersitzung zusammen

Wegen des unverändert hohen Infektionsgeschehens in Mecklenburg-Vorpommern kommt der Landtag am Mittag in Schwerin erneut zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Den Antrag dazu hatte die Landesregierung kurzfristig gestellt. Sie will mit den Abgeordneten über die aktuelle Corona-Lage im Land und mögliche Zusatzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beraten. Am Donnerstag hatten Bund und Länder schärfere Vorgaben und Einschränkungen beschlossen, die bundesweit gültig sind und die vierte Corona-Welle brechen sollen. Ein Teil davon, wie etwa Kontaktbeschränkungen und strenge Regeln für Restaurant- oder Kinobesuche gelten in Mecklenburg-Vorpommern bereits. Die Landesregierung hatte damit auf die steigende Zahl von Neuinfektionen und Krankenhauseinweisungen von Corona-Patienten reagiert.

Bund-Länder-Treffen: Die Ergebnisse im Detail

Die Ministerpräsidentenkonferenz hat gestern weitere Regel-Verschärfungen beschlossen. Ungeimpfte werden nun bundesweit aus vielen Bereichen ausgeschlossen. Die wichtigsten Beschlüsse:

2G- oder sogar 2G-Plus in Kultur- und Freizeiteinrichtungen

2G im Einzelhandel

Kontaktbeschränkungen : Wenn Ungeimpfter dabei ist, darf sich nur der eigene Haushalt mit zwei weiteren Personen treffen. Kinder unter 14 Jahren sind ausgenommen.

: Wenn Ungeimpfter dabei ist, darf sich nur der eigene Haushalt mit zwei weiteren Personen treffen. Kinder unter 14 Jahren sind ausgenommen. Deutliche Reduktion der Zuschauerzahl bei Großveranstaltungen , draußen maximal 15.000, in Innenräumen maximal 5.000

, draußen maximal 15.000, in Innenräumen maximal 5.000 Feuerwerksverbot über Silvester

über Silvester Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 350 oder mehr sollen Clubs und Diskotheken in Innenräumen geschlossen werden

in Innenräumen geschlossen werden Maskenpflicht in Schulen

Über eine allgemeine Impfpflicht soll im Bundestag entschieden werden.

soll im Bundestag entschieden werden. Bis Jahresende sollen bundesweit insgesamt 30 Millionen Impfungen durchgeführt werden. Auch Zahnärzte, Apotheker und Pflegefachkräfte dürfen impfen.

Bremen öffnet großes neues Impfzentrum

In Bremen wird am Vormittag ein neues großes Impfzentrum für täglich bis zu 5.000 Impfungen gegen das Coronavirus eröffnet. Es wurde in der historischen Schalterhalle der Sparkasse in der Innenstadt eingerichtet. Wie in den vergangenen Monaten stützt sich die Hansestadt bei der Organisation der Impfungen auf eine enge Zusammenarbeit von Gesundheitsbehörde, Hilfswerken und örtlicher Wirtschaft. Das kleinste Bundesland Bremen liegt beim Anteil vollständig Geimpfter seit Längerem an der Spitze der Länder. Gestern betrug die Quote 80,3 Prozent der Bevölkerung.

Schleswig-Holstein meldet 700 neue Fälle - Inzidenz 151,0

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 700 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das waren etwas mehr als eine Woche zuvor (684), aber weniger als am Vortag (857). Wie aus den Daten der Landesmeldestelle weiter hervorgeht, sanken die maßgeblichen Inzidenzwerte erneut leicht. Die Sieben-Tage-Inzidenz stagniert weiter, sie fiel von 152,2 auf 151,0. Im Vergleich der Bundesländer hat Schleswig-Holstein laut Robert Koch-Institut noch immer die geringste Sieben-Tage-Inzidenz. Die Hospitalisierungsinzidenz sank von 3,71 am Vortag auf 3,26. 189 Corona-Patienten lagen im Krankenhaus - 6 weniger als am Vortag. Zwei weitere Infizierte starben. Auf den Intensivstationen lagen 53 Patienten (minus 2 zum Vortag) im Zusammenhang mit Corona, 25 davon mussten beatmet werden (minus 3). Im Kreis Herzogtum Lauenburg lag die Sieben-Tage-Inzidenz mit 241,0 erneut am höchsten im Land. Dahinter folgen weiterhin Lübeck mit 207,1 und der Kreis Pinneberg 188,9. In all diesen Regionen sank die Zahl seit Mittwoch. Im Kreis Dithmarschen ist der Wert mit 84,8 weiterhin am niedrigsten.

Neuer Corona-Live-Ticker startet

Guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Freitag, 3. Dezember - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.