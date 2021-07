Stand: 14.07.2021 05:50 Uhr Corona-News-Ticker: Wolfsburg verschärft Corona-Regeln

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 14. Juli 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Wolfsburg verschärft Corona-Regeln

123 bestätigte neue Corona-Fälle in Niedersachsen , 44 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 1.548 Neuinfektionen gemeldet - Inzidenz steigt auf 7,1

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Steigende Corona-Zahlen: Wolfsburg verschärft Regeln

In manchen Regionen Niedersachsens überschreitet die Zahl neuer Corona-Fälle wieder stabil den ersten Schwellenwert von 10. Die Stadt Wolfsburg und die Region Hannover verschärfen deshalb die Regeln. Von heute an gilt im Wolfsburger Stadtgebiet bis auf Weiteres "Stufe 1". Dazu gehören Beschränkungen der Kontakte auf maximal zehn Personen, geschlossene Feiern in Restaurants mit nicht mehr als 100 Personen sowie eine Maskenpflicht auf Wochenmärkten. Discos und Clubs dürfen nur noch bis zu 50 Prozent ihrer Kapazität nutzen. In der Region Hannover sollen die Verschärfungen frühestens morgen in Kraft treten. Die entsprechende Allgemeinverfügung werde spätestens heute erlassen, wie ein Sprecher NDR Niedersachsen sagte.

Weitere Informationen Steigende Inzidenz: Region Hannover und Wolfsburg reagieren Noch in dieser Woche werden hier die Corona-Regeln wieder verschärft. Der Landkreis Cloppenburg wartet dagegen noch ab. mehr

RKI registriert 1.458 Neuinfektionen bundesweit - Inzidenz steigt weiter

Bundesweit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche) weiter: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet heute früh 1.548 neue laborbestätigte Corona-Fälle für ganz Deutschland - das sind deutlich mehr als gestern (646) und vor einer Woche (985). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter von 6,5 am Vortag auf jetzt 7,1. 28 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle seit Beginn der Pandemie auf 91.287.

Impfpflicht vs. freiwilliges Impfen

Frankreich und Griechenland wollen die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen einführen. Die Bundesregierung lehnt sie bislang ab. Impfen soll aber insgesamt einfach werden, wie Beispiele aus Norddeutschland zeigen.

VIDEO: Schafft Norddeutschland die Herdenimmunität ohne Impfzwang? (2 Min)

Schleswig-Holstein: 44 neue Fälle - Inzidenz steigt auf 5,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist gestiegen - auf 5,0. Am Vortag lag dieser Wert, der die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen angibt, bei 4,0. Nach Angaben der Landesmeldestelle gab es 44 registrierte Neuinfektionen im Land (Vortag: neun). Vor einer Woche waren neun Neuinfektionen gemeldet worden, die Inzidenz lag bei 3,3. In Neumünster, der Stadt mit der mit Abstand höchsten Sieben-Tage-Inzidenz im Land, stieg der Wert auf 29,9. Im Kreis Steinburg lag die Sieben-Tage-Inzidenz am vierten Tag nacheinander bei null.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein:

Postleitzahl:

NDR.de Live-Ticker am Mittwoch startet

NDR.de wünscht einen guten Start in den Tag! Wir halten Sie auch am heutigen Mittwoch, 14. Juli, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.