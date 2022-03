Stand: 12.03.2022 17:04 Uhr Corona-News-Ticker: Wieder neuer Inzidenz-Höchstwert in MV

3.937 neue Fälle in MV - Inzidenz auf neuem Höchststand

In Mecklenburg-Vorpommern sind 3.937 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Am Vortag waren es 5.944, am Sonnabend vor einer Woche 3.827. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner erreichte mit 2.150,5 einen neuen Höchststand (Vortag: 2.095,9 / Vorwoche: 1.759,7).

HSV lädt 400 Geflüchtete aus der Ukraine zum Essen ein

Der Hamburger SV hat die Corona-bedingte Absage des Heimspiels gegen Erzgebirge Aue genutzt, um Geflüchtete aus der Ukraine zum Mittagessen ins Volksparkstadion einzuladen. Das Essen, das für die Zuschauer bereits geliefert worden war, wollte der Fußball-Zweitligist "sinnvoll nutzen und nicht entsorgen", schrieben die Hamburger auf Twitter. 400 Menschen, die vor dem russischen Angriffskrieg auf ihr Heimatland geflohen waren, nahmen nach Klubangaben das Angebot im Fan-Restaurant "Raute" an.

MV-Ministerin Drese: Pandemie zeigt Defizite in der Digitalisierung

Die Corona-Pandemie hat nach Einschätzung von Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) technische und organisatorische Defizite im Gesundheitswesen offengelegt. Es bestehe großer Investitions- und Innovationsbedarf. "Die Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitswesens ist durch Corona in den Fokus gerückt. Wir müssen dort flächendeckend endlich den Sprung vom Fax-Zeitalter in die digitale Zukunft schaffen", erklärte Drese auf der Jahresversammlung der Landesärztekammer in Rostock. Mängel bei der Erhebung, Übermittlung und Auswertung wichtiger Gesundheitsdaten in der Corona-Pandemie hatten für heftige Kritik gesorgt. So wurden Infektionszahlen und die Bettenbelegung mit Corona-Patienten vielfach mit großer Verzögerung gemeldet. Mithilfe einer Software der Universität Greifswald verfügt Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben des Landesgesundheitsamtes allerdings über stets aktuelle Daten zur Situation in den Kliniken.

HSV mit netter Geste für Aue-Fans

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat auf die nächtliche und Corona-bedingte Absage des Heimspiels gegen den FC Erzgebirge Aue mit einer netten Geste für die vergebens angereisten Aue-Fans reagiert. "Damit ihr trotz Anreise nicht ohne Stadionerlebnis abreisen müsst, laden wir euch gegen Vorlage eures Tickets für die leider abgesetzte Partie zu einem kostenfreien Museumsbesuch und zu einer kostenlosen Stadionführung ein", twitterte der HSV heute. Gestern hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) das Spiel zunächst durchziehen wollen, setzte die Partie am späten Abend dann aber doch ab. Dem HSV standen nach einem weiteren Corona-Fall nicht genügend Spieler zur Verfügung. Die Mannschaft von Aue hatte sich am Freitag schon auf den Weg nach Hamburg gemacht. Nach der Absage fuhren die Sachsen unverrichteter Dinge und mit einiger Wut im Bauch nach Hause. Verständlich, denn sie waren damit mehr als 1.000 Kilometer auf der Autobahn unterwegs.

2.655 neue Fälle in Hamburg - Inzidenz bei 871,6

In Hamburg sind 2.655 neue Corona-Fälle registriert worden. Das sind 433 neue Fälle weniger als am Freitag, aber 282 mehr als am Sonnabend vor einer Woche. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen stieg von 856,8 am Freitag auf 871,6 am Sonnabend. Am Sonnabend vor einer Woche hatte der Wert noch bei 689,7 gelegen. In den Hamburger Krankenhäusern werden nach Angaben der Sozialbehörde 321 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, fünf weniger als zuletzt gemeldet. Es wurden drei neue Todesfälle gemeldet, insgesamt starben in der Hansestadt 2.341 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

Gedenkgottesdienst für Corona-Tote in Hamburg

Einen Gedenkgottesdienst für alle Verstorbenen der Corona-Pandemie hält der katholische Erzbischof Stefan Heße am Montag ab 18.15 Uhr im Hamburger St. Marien-Dom ab. Der Gottesdienst findet auf Initiative der katholischen Deutschen Bischofskonferenz statt, wie die katholische Domgemeinde mitteilte. "Über sechs Millionen Menschen sind bisher weltweit im Zusammenhang mit dem Virus verstorben", sagte Heße. "Wir wollen um sie trauern und ihrer gedenken und gleichzeitig für alle Menschen beten, die sich Tag für Tag mit viel Energie für die Gesundheit anderer einsetzen."

Virologe Dotzauer aus Bremen warnt vor "Corona-ist-vorbei-Gefühl"

Mit Blick auf die für Ende kommender Woche geplanten weitreichenden Lockerungen der Corona-Auflagen warnt der Bremer Virologe Andreas Dotzauer vor allzu großer Leichtfertigkeit im Umgang mit dem Covid-Erreger. Der Bund-Länder-Beschluss, der strenge Maßnahmen etwa mit Zugangs- und Kontaktbeschränkungen ab 20. März nur noch für sogenannte Hotspots vorsieht, sei "realitätsfremd und viel zu früh gefallen", sagte der Virologe der Universität Bremen der "Nordsee-Zeitung". Dotzauer kritisierte, dass die Lockerungen zu einem "Corona-ist-vorbei-Gefühl" führen könnten und das Coronavirus seine besseren Verbreitungschancen nutzen werde. Deutschland befinde sich bereits in einer zweiten Omikron-Welle. Der aktuell besonders verbreitete Erreger-Subtyp BA.2 sei ansteckender als die Omikron-Ursprungsvariante - und das auch im Freien. Umso wichtiger sei es, das Maskentragen sowie die Abstands- und Hygieneregeln weiterhin ernst zu nehmen. Dies seien keine Maßnahmen, die "die persönliche Freiheit wirklich einschränken".

Niedersachsen: Einige Gesundheitsämter müssen auf Bundeswehr-Hilfe verzichten

Mehrere Städte in Niedersachsen müssen die Pandemie-Bekämpfung künftig wieder mit weniger Hilfskräften bewerkstelligen. In der Region Hannover endet nach Angaben eines Sprechers am kommenden Freitag die Unterstützung der Bundeswehr im Gesundheitsamt. Zuletzt seien noch 59 Soldaten im Einsatz gewesen. Die Stadt Osnabrück teilte auf Anfrage mit, dass derzeit rund 20 Soldatinnen und Soldaten beim Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück im Einsatz seien. Sie seien noch bis zum 17. März abgestellt. Wegen der hohen Infektionszahlen sehe der Gesundheitsdienst weiterhin den Bedarf, von der Bundeswehr unterstützt zu werden. Die Stadt Oldenburg muss von Ende kommender Woche an auf die Hilfe von zehn Soldaten verzichten. In Wolfsburg sind nach Angaben einer Sprecherin keine Soldaten mehr im Einsatz. Das Landeskommando der Bundeswehr teilte auf Anfrage mit, dass auch in den kommenden Woche Hilfen möglich seien. Vor rund einer Woche hatte das Kommando bereits gesagt, dass die Fortsetzung der Amtshilfe abhängig sei von der weiteren sicherheitspolitischen und militärischen Entwicklung an der Nato-Ostflanke und in der Ukraine.

Ärztevertreter Marx für Beibehaltung von Maskenpflicht in Innenräumen

Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, hat vor dem Hintergrund der derzeit steigenden Corona-Infektionszahlen vor einem Ende der Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen gewarnt. "Das Tragen von Masken ist eine erprobte und einfache Schutzmaßnahme. Es wäre ein Fehler, dieses Mittel ohne Not aus der Hand zu geben", sagte Marx den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Mit Masken könne man sich und andere effektiv gegen eine Infektion schützen. "Die Länder sollten deswegen in jedem Fall auch nach dem 20. März die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen beibehalten." Ein von der Bundesregierung vorgelegter Entwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes in der Corona-Pandemie soll regeln, was die Länder weiter verordnen können, wenn zum 20. März wie vereinbart alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen entfallen.

Auch in Niedersachsen steigt Inzidenz weiter an

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts ist auch in Niedersachsen die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter gestiegen. Aktuell liegt der Wert demnach bei 1.372,3 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner - gestern war er mit 1.319,0 angegeben worden, vor einer Woche mit 1.171,4. Binnen eines Tages wurden 22.067 neue Corona-Fälle registriert - das sind etwas weniger als gestern (23.593), aber deutlich mehr als am vergangenen Sonnabend (17.162). Die Zahl der seit Pandemie-Beginn im Zusammenhang mit Corona-Infektionen in Niedersachsen Verstorbenen stieg um 12 auf insgesamt 7.683.

Zu viele Corona-Fälle im Team: HSV-Spiel gegen Aue wird verlegt

Die Meldung kam spät gestern Abend: Das für heute geplante Fußball-Zweitliga-Spiel des Hamburger SV gegen Erzgebirge Aue ist wegen zahlreicher Corona-Fälle im HSV-Team abgesagt worden. Ein neuer Termin wird noch bekannt gegeben.

RKI registriert 237.086 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1.496,0

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat bei der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz einen Höchstwert gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 1.496,0 an. Am Vortag hatte der Wert bei 1.439,0 gelegen, vor einer Woche bei 1.220,8 (Vormonat: 1.474,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 237.086 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 252.836 / Vorwoche: 192.210). Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 249 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die seit Pandemie-Beginn an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg damit auf 125.521.

Inzidenz in SH steigt auf mehr als 1.200

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen. Die Zahl der innerhalb einer Woche bestätigten Fälle je 100.000 Menschen liegt jetzt bei 1.215,4 - nach 1.155,7 am Vortag und 971,6 vor einer Woche, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Die Zahl der binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen beträgt in Schleswig-Holstein den Angaben zufolge 6.521. Gestern waren es 7.324, eine Woche zuvor 4.565. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegen 427 Patienten in den Kliniken - 5 mehr als am Vortag. 41 von ihnen werden auf einer Intensivstation behandelt (+1) und weiterhin 18 dort beatmet. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche liegt im Norden bei 5,46. Vor einer Woche waren es noch 5,81. Es starben weitere sechs Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Toten in Schleswig-Holstein seit Beginn der Pandemie liegt nun bei 2.186.

Hohe Infektionszahlen, aber trotzdem Lockerungen

Die Lage sei viel schlechter als die Stimmung, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Donnerstag in einer Pressekonferenz über das aktuelle Infektionsgeschehen. Trotzdem beschlossen die Kultusminister das Aus für die Maskenpflicht und die anlasslosen regelmäßigen Reihentests an den Schulen.

