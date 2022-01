Stand: 23.01.2022 06:55 Uhr Corona-News-Ticker: Weitere Länder als Hochrisikogebiet gelistet

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 23. Januar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Sonnabend nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



19 weitere Länder sind nun Hochrisikogebiet

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 2.232 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Seit heute stehen 19 weitere Länder auf der Liste der Corona-Hochrisikogebiete. Damit sind nun insgesamt 155 Länder so eingestuft. Zu den neu erklärten Hochrisikogebieten gehören Rumänien, die Republik Moldau, Kosovo, Marokko, Tunesien, Algerien, Saudi-Arabien, Japan, Indien, Bhutan, Nepal, Mongolei, Kasachstan, Usbekistan, die Malediven, Brasilien, Chile, Ecuador und Paraguay. Die Änderungen hatte das Robert Koch-Institut bereits am Freitag mitgeteilt.

Wer aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland einreist und nicht "vollständig geimpft" oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach Einreise mit einem negativen Test davon befreien. Kinder bis sechs Jahre müssen fünf Tage in Quarantäne. Mit der Einstufung als Hochrisikogebiet verbunden ist eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts für nicht notwendige touristische Reisen. Sie erleichtert Touristen die kostenlose Stornierung bereits gebuchter Reisen, bedeutet aber kein Reiseverbot.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz weiter über 900

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt weiterhin deutlich über der Marke von 900. Die Zahl sank aber nach Angaben der Landesmeldestelle leicht auf 924,4 - nach 934,5 am Vortag. Eine Woche zuvor hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei etwa 659,6 gelegen. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt mit 2.232 Fällen deutlich niedriger als am Vortag. In den Krankenhäusern liegen derzeit - unverändert zum Vortag - 326 an Covid-19 erkrankte Patienten. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen liegt weiterhin bei 57. Es gab binnen eines Tages drei weitere Corona-Todesfälle.

Wer hat in der Omikron-Welle Lust auf Theater?

Seit zwei Wochen gilt in Hamburgern Theatern die 2G-Plus-Regelung. Das Hamburg Journal hat sich in der Stadt umgehört, wie der Karten-Verkauf läuft.

VIDEO: 2G-Plus an Theatern: Was sind die Folgen? (2 Min)

