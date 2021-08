Stand: 08.08.2021 06:50 Uhr Corona-News-Ticker: Südfrankreich gilt als Hochrisikogebiet

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 8. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Sonnabend.

Das Wichtigste in Kürze:



Südfrankreich jetzt Hochrisikogebiet - Niederlande zurückgestuft

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 176 in Niedersachsen, 152 in Schleswig-Holstein

Bundesweit 3.127 Neuinfektionen - Inzidenz 22,8

Die Bundesregierung stuft große Teile Frankreichs jetzt als Corona-Hochrisikogebiete ein. Seit heute gilt dies für die Regionen Okzitanien, Provence-Alpes-Côte d'Azur sowie die Insel Korsika. Damit ist der Süden des Landes mit der gesamten französischen Mittelmeerküste Hochrisikogebiet. Wer sich dort aufgehalten hat und anschließend nach Deutschland einreist, muss in eine mindestens fünftägige Quarantäne, wenn kein Impf- oder Genesenenzertifikat vorliegt. Auch die französischen Überseegebiete Guadeloupe, Martinique, Réunion, St. Martin und St. Barthélemy gelten seit heute als Hochrisikogebiet - ebenso wie eine Reihe weiterer Länder, darunter Mexiko, Marokko, Algerien und Thailand. Für die Niederlande ist die Regelung hingegen weggefallen - sie werden nach einem Rückgang der dortigen Infektionszahlen in Deutschland nicht mehr als Hochrisikogebiet eingestuft.

Kommentar: Politik sollte Mut zu unpopulären Entscheidungen haben

Sollte es bald unterschiedliche Rechte für gegen Corona Geimpfte und Ungeimpfte geben? Diese Debatte wird in Deutschland gerade leidenschaftlich geführt. Und bei manchen mit angezogener Handbremse, wie Gordon Repinski, stellvertretender Chefredakteur von "ThePioneer", im NDR Info Wochenkommentar meint. Grund sei der Wahlkampf und die Angst, Wählerinnen und Wähler zu verprellen. Die bevorstehende Wahl dürfe aber nicht dazu führen, statt des Richtigen das vermeintlich Populäre zu tun, so Repinski.

176 neue Fälle in Niedersachsen

In Niedersachsen sind seit gestern 176 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Gestern waren es 289, vor einer Woche 203. Wie aus Zahlen des Landesgesundheitsministeriums hervorgeht, stieg die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zu gestern von 17,9 auf 18,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Vorwoche 16,8). Neue Corona-bedingte Todesfälle wurden nicht verzeichnet. Im höchsten ist die Inzidenz in der Stadt Wolfsburg (49,0), gefolgt von Salzgitter (40,3) und Emden (36,1).

Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 40,8

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist binnen eines Tages von 38,4 auf 40,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gestiegen. Vor einer Woche lag der Wert bei 23,7. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden zuletzt 152 neue Infektionen gemeldet, am Vortag waren es 239, vor einer Woche 72. Die Zahl der Todesfälle unter den Infizierten blieb unverändert bei 1.639 landesweit.

Bundesweit 3.127 Neuinfektionen - Inzidenz 22,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt weiter. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie bei 22,6 - am Vortag hatte der Wert 21,2 betragen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt binnen eines Tages 3.127 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 2.097 Ansteckungen gelegen. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg um 4 auf 91.782.

NDR.de Live-Ticker am Sonntag startet

NDR.de wünscht einen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Sonntag, 8. August, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Zum Nachlesen: der Blog vom Donnerstag.