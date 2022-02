Stand: 03.02.2022 08:39 Uhr Corona-News-Ticker: Stiko bereitet Empfehlung für vierte Impfung vor

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 3. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Stiko-Empfehlung für vierte Impfung in Arbeit

Die Ständige Impfkommission arbeitet an einer Empfehlung für eine vierte Impfung gegen das Coronavirus. Daten aus Israel legten nahe, dass eine vierte Dosis besser vor einer Infektion und einer schweren Erkrankung schütze, sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dabei gehe es aktuell um eine zweite Auffrischungsimpfung mit den vorhandenen mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna. Für Vakzine, die an die Omikron-Variante angepasst wurden, fehlen nach Mertens' Worten noch Daten aus klinischen Studien.

Heute soll Impfpflicht in Österreich in Kraft treten

In Österreich wird heute aller Voraussicht nach eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus in Kraft treten. Formal muss noch der Bundesrat, also die Länderkammer, dem Gesetz zustimmen, doch das gilt als sicher. Dann gilt die Corona-Impfpflicht für alle Menschen in Österreich, die 18 Jahre oder älter sind. Ab Mitte März wird das auch kontrolliert. Bis dahin haben alle Menschen in Österreich Zeit, sich noch immunisieren zu lassen. Danach soll gegen Ungeimpfte ohne Ausnahmegenehmigung Anzeige erstattet werden. Es droht ein Bußgeld von bis zu 3.600 Euro. In Deutschland gab es im Bundestag bisher eine erste Debatte zu einer möglichen Impfpflicht.

Impfpflicht im Gesundheitswesen: Dahmen erwägt Nachschärfung

Der gesundheitspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Janosch Dahmen, erwägt eine Nachschärfung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht im Gesundheitswesen. Dem ARD-Politikmagazin "Panorama" vom Norddeutschen Rundfunk sagte er: "Wenn der Eindruck entsteht, dass der Ermessensspielraum dazu führt, dass die Durchsetzung der Impfpflicht und damit der Patientenschutz gefährdet ist, müssen wir an das Gesetz noch einmal ran." Dahmen war federführend für die Grünen beim Entwurf des Gesetzes.

Der "Ermessenspielraum", den Gesundheitsämter bei ihrer Entscheidung über Tätigkeitsverbote von ungeimpften Beschäftigten haben, könnte nach "Panorama"-Recherchen in vielen Fällen dazu führen, dass die ab Mitte März geltende Impfpflicht nicht durchgesetzt wird.

MV: Kritik an Corona-Politik der Landesregierung wächst

Die Landesregierung aus SPD und Linken in Mecklenburg-Vorpommern wird - anders als Schleswig-Holstein es für kommende Woche angekündigt hat - vorerst nichts an der 2G-Regelung im Einzelhandel ändern. Das ruft bei der Opposition und der Wirtschaft Kritik hervor. Die Landtags-CDU wirft Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die Lockerungen frühestens in zwei Wochen für möglich hält, "Borniertheit" vor. Auch die FDP-Fraktion sieht bereits jetzt Lockerungen für machbar. Die Industrie- und Handelskammer Schwerin warnt vor massiven Wettbewerbsnachteilen beim Festhalten an 2G. Aus IHK-Sicht reiche eine Maskenpflicht aus. Ähnlich argumentiert der Arbeitgeberverband.

Buschmann will bald über konkrete Lockerungs-Schritte beraten

Die Debatte über mögliche Lockerungen von Corona-Beschränkungen in Deutschland geht weiter. Bundesjustizminister Marco Buschmann sprach sich in den ARD-Tagesthemen dafür aus, baldmöglichst über konkrete Schritte zu beraten. Der FDP-Politiker sagte, wenn sich die Corona-Lage ab Mitte Februar entspanne, wie von Fachleuten vorhergesagt, müsse man auch handeln. Einen konkreten Lockerungs-Plan zum nächsten Bund-Länder-Gipfel in zwei Wochen wird es nach Ansicht des Justizministers aber wohl noch nicht geben. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, forderte im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass die Politik schon jetzt Stufenpläne für Lockerungen ausarbeiten solle. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bekräftigte seine Forderungen nach zügigen, konkreten Öffnungsschritten. Der "Bild-Zeitung" sagte er, mit einer FFP2-Maskenpflicht könnte etwa die 2G-Regel im Einzelhandel wegfallen.

AUDIO: Buschmann: Debatte über Lockerungen bald führen (3 Min) Buschmann: Debatte über Lockerungen bald führen (3 Min)

Inzidenz in Niedersachsen erstmals über 1.000

Auch im Bundesland Niedersachsen hat die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner jetzt die Schwelle von 1.000 überschritten. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet heute früh einen Wert von 1.014,2 - nach 972,4 gestern und 798,8 am vergangenen Donnerstag. Auch die Zahl der laborbestätigten neuen Corona-Fälle binnen 24 Stunden erreichte mit 16.987 einen neuen Höchstwert (Vortag: 15.964 / Vorwoche: 13.535). Nach RKI-Angaben wurden elf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gemeldet, die Gesamtzahl der an oder mit dem Virus seit Beginn der Pandemie landesweit Verstorbenen beträgt jetzt 7.120.

Novavax trifft Ende des Monats in Hamburg ein

Noch im Februar können Hamburgerinnen und Hamburger sich wohl mit dem neuen Impfstoff von Novavax impfen lassen. Nach Informationen von NDR 90,3 soll der Wirkstoff sofort nach der Lieferung allen Interessierten zur Verfügung stehen. Eine Priorisierung für Menschen aus Gesundheitsberufen ist vom Tisch. Anders als Biontech und Moderna ist Novavax ein Protein-Impfstoff und setzt damit auf eine bewährte Medizin-Technik, die etwa auch bei Hepatitis- oder Grippe-Impfungen schon lange genutzt wird. Experten hoffen, dass bisherige Impfskeptiker sich mit dieser gut erprobten Methode doch noch für einen Immunschutz entscheiden. Zugelassen ist das Mittel ab 18 Jahren. Für einen vollen Impfschutz sind zwei Spitzen im Abstand von drei Wochen nötig.

Bundesweit erneut Höchstwert bei Neuinfektionen und Inzidenz

Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten Corona-Neuinfektionen ist heute für ganz Deutschland erneut auf einen Höchststand gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten 236.120 Fälle. Vor einer Woche waren es 203.136. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit 1.283,2 an - das ist ebenfalls ein Höchststand. Gestern hatte der Wert bei 1.227,5 gelegen, vor einer Woche bei 1.017,4 (Vormonat: 232,4). Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 164 weitere Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 188. Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind - unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Zudem melden einige Städte und Kreise seit Tagen Probleme bei der Übermittlung der Corona-Fallzahlen.

3G-Kontrollen im norddeutschen Nahverkehr

In den norddeutschen Bundesländern - außer in Niedersachsen und Bremen - sind für heute verstärkte Kontrollen zur Einhaltung der 3G-Pflicht im öffentlichen Nahverkehr vorgesehen. "Geplant ist ein gemeinsamer Aktionstag, an dem Verkehrsunternehmen, Aufgabenträger, Polizei und Ordnungsämter teilnehmen", hatte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) vorab erklärt. Seit dem 24. November gilt die 3G-Regel in Bussen und Bahnen. Fahrgäste müssen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Einen Kontroll-Aktionstag hatte es Meyer zufolge in seinem Bundesland zuletzt Mitte Dezember gegeben.

Schleswig-Holstein: Testpflicht für Kita-Eltern beginnt

Ab heute gelten in Schleswig-Holstein neue Corona-Regeln für Kitas und die Kindertagespflege: Die Testpflicht für ein Elternteil wird eingeführt, außerdem werden die Quarantäne-Regeln für Kita-Kinder erheblich gelockert.

VIDEO: Einführung einer Testpflicht für Eltern von Kita-Kindern (3 Min)

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter unter 1.000

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist leicht gestiegen - aber den sechsten Tag in Folge unter dem Wert 1.000 geblieben. Sie liegt aktuell bei 897,8 - nach 895,0 am Vortag. Eine Woche zuvor hatte die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohner noch bei 1.008,2 gelegen. 5.063 Corona-Neuinfektionen wurden gemeldet (Vortag: 5.207 / Vorwoche: 6.117). Es wurden sechs weitere Corona-Todesfälle registriert, damit stieg die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein auf 1.984.

