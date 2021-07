Stand: 16.07.2021 13:49 Uhr Corona-News-Ticker: Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter - auch im Norden

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 16. Juli 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Niederlande, Griechenland und Teile Dänemarks werden Corona-Risikogebiete

Landkreis Rostock bietet lange Impfnacht am Flughafen Laage an

Zahlreiche Menschen in Hamburg und im Landkreis Aurich wegen infizierter Reiserückkehrer in Quarantäne

Niedersachsen lockert Corona-Verordnung

Bestätigte neue Corona-Fälle im Norden: 163 in Niedersachsen , 35 in Schleswig-Holstein und 47 in Hamburg

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 8,6 - 1.456 Neuinfektionen

Niedersachsen verlängert Sonder-Impfaktion für Jugendliche

Aufgrund des großen Interesses an Impfterminen für Kinder und Jugendliche verlängert das Land Niedersachsen seine Aktion über den kommenden Sonntag hinaus. Da viele Termine innerhalb kurzer Zeit ausgebucht waren, werde das Angebot zum Schutz vor Corona für Kinder und Jugendliche in den kommenden Wochen fortgesetzt, teilte das niedersächsische Gesundheitsministerium in Hannover mit. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) zeigte sich erfreut über die große Nachfrage.

Niederlande, Griechenland und Teile Dänemarks werden Corona-Risikogebiete

Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung ab Sonntag die Niederlande, Griechenland als Risikogebiete ein. In Dänemark werden zwei Regionen zu Risikogebieten: Hovedstad mit der Hauptstadt Kopenhagen und die Färöer Inseln. Das gab das Robert Koch-Institut soeben bekannt. Außerhalb Europas werden ab Sonntag Thailand und Myanmar als Risikogebiete eingestuft. Kuba, Indonesien und Libyen werden zu Hochinzidenzgebieten. Sri Lanka und die Malediven werden dagegen vom Hochinzidenz- zum Risikogebiet heruntergestuft. Ganz von der Risikoliste gestrichen werden Schweden, Norwegen und die Komoren vor der afrikanischen Küste.

47 neue Corona-Fälle in Hamburg - Inzidenz steigt auf 13,8

Nach Angaben der Sozialbehörde sind heute 47 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 18 mehr als vor einer Woche und drei Fälle weniger als gestern. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 12,8 auf 13,8. Vor einer Woche lag der Inzidenzwert bei 9,3. Nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts haben Hamburg und Bremen mit 11,7 nach Berlin (13,9) die bundesweit höchste Inzidenz.

Bremen: Fast 50 Prozent vollständig geimpft

Im Bundesland Bremen sind mittlerweile 49,3 Prozent der Menschen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von heute sind das 335.939 Menschen. In Hamburg hat die Zahl derer, die mindestens ein Mal geimpft wurden, die Marke von 60 Prozent erreicht, das sind 1.108.873 Menschen.

Mallorca: Urlaub im Risikogebiet und die Gefahr der Sorglosigkeit

Heute vor einer Woche hat Deutschland Spanien wieder als Corona-Risikogebiet eingestuft - dazu gehört auch die Ferieninsel Mallorca. Bislang melden Reiseveranstalter keinen Rückgang der Buchungen - wohl auch, weil die konkreten Auswirkungen für Urlauber eher gering sind. Wie fühlt sich Urlaub im Risikogebiet Mallorca an? Korrespondent Oliver Neuroth befindet sich gerade auf der Insel:

Lange Impfnacht im Flughafen Rostock-Laage

Der Landkreis Rostock bietet Impfwilligen heute eine lange Impfnacht an. Unter dem Motto "Wir impfen durch bis morgens früh!" ist das Impfzentrum Flughafen Rostock-Laage von heute 18 Uhr bis morgen 8 Uhr für Impfungen ohne Anmeldung geöffnet. Zur Wahl stehen den Angaben zufolge die Impfstoffe von Biontech, Moderna und AstraZeneca. Mitzubringen sind lediglich der der Ausweis und der Impfausweis. Geimpft werden Menschen ab 16 Jahren. 16- und 17-Jährige müssen eine Impferlaubnis mitbringen.

Landkreis Aurich: Corona-Infizierter besucht Diskothek

Ein mit Corona infizierter Reiserückkehrer hat am Sonnabend eine Disco in Georgsheil (Landkreis Aurich) besucht. Das Gesundheitsamt des Landkreises ermittelt nun die Kontaktpersonen des 21-Jährigen, wie die "Ostfriesen-Zeitung" berichtet. Nach Angaben des Landrats kommen rund 1.100 Menschen infrage.

Hamburg: Bislang keine große Abgabewelle im Tierheim

Die befürchtete Abgabewelle von in der Corona-Pandemie angeschafften Haustieren ist im Hamburger Tierheim bislang ausgeblieben. In den ersten 20 Ferientagen sind nach Angaben des Tierschutzvereins 89 Tiere aufgenommen worden, darunter 55 mutmaßlich ausgesetzte. Unter den Fundtieren waren demnach 16 Katzen, fünf Frettchen, sechs Kaninchen, vier Wellen- und drei Nymphensittiche, fünf Kanarienvögel, ein Zierfink, ein Papagei, ein Huhn, eine Wachtel, sechs Zuchttauben, ein Chamäleon, eine Land- und drei Wasserschildkröten sowie ein Netzpython. Im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres seien 126 Tiere ins Tierheim gebracht worden, darunter 75 vermutlich ausgesetzte, so der Tierschutzverein.

Niedersachsen: Weil diskutiert mit Schulleitungen über "Schule nach Corona"

Heute wollen Ministerpräsident Stephan Weil und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (beide SPD) mit Schulleitungen aus ganz Niedersachsen über das Thema "Schule nach Corona" sprechen. Die Diskussion wird von 13 bis 14.30 Uhr live bei Youtube übertragen.

Umfrage in MV: Weiterhin Sorgen wegen Corona-Pandemie

Trotz anhaltend niedriger Inzidenz bestehen weiterhin Sorgen bei den Menschen in Mecklenburg-Vorpommern in Bezug auf die Corona-Pandemie. 71 Prozent der Befragten befürchten, dass der Präsenzunterricht an den Schulen ab Herbst wieder entfallen muss. Das ergab eine infratest-dimap-Umfrage im Auftrag des NDR.

163 Neuinfektionen in Niedersachsen - Inzidenz bei 8,0

In Niedersachsen sind seit gestern 163 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das sind 8 mehr als am Vortag und 106 mehr als am Freitag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 8,0 (Vortag 7,0; Vorwoche 4,9). Ein weiterer Mensch starb an oder mit Corona. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Toten auf 5.802.

Hamburg: Infizierter Reiserückkehrer geht feiern - 130 Menschen in Quarantäne

Weil ein Reiserückkehrer aus Spanien vergangenen Sonnabend trotz Corona-Krankheitssymptomen in zwei Bars in Hamburg gefeiert hat, werden jetzt rund 130 Menschen in Quarantäne geschickt. Direkt vor und nach der Rückreise negativ getestet zu werden, sei kein Freifahrtschein, heißt es zu dem Fall aus der Sozialbehörde. In den beiden Bars wurden mutmaßlich die Hygienebestimmungen nicht streng genug gehandhabt. In der Konsequenz werden nun alle in Quarantäne geschickt, die gleichzeitig mit dem Infizierten da waren. Je nach Fall bis zu 14 Tage. Das gelte auch für bereits vollständig Geimpfte.

Bundesweite Inzidenz nun bei 8,6

In Deutschland sind laut Robert Koch-Institut (RKI) binnen 24 Stunden 1.456 Corona-Neuinfektionen bestätigt worden. Das sind 507 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 8,6. Gestern lag sie bei 8,0, am Freitag vor einer Woche bei 5,5.

Hamburger Schulen erhalten 10.000 Luftfilter

Die Klassenzimmer in Hamburger Schulen sollen nun doch mit mobilen Luftfilteranlagen ausgestattet werden. 30 bis 40 Millionen Euro will die Stadt eigenen Angaben zufolge investieren. Zunächst hatte Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) gezögert - jetzt macht er Druck: Schon nach den Sommerferien sollen die ersten Luftfilter in Klassenzimmern aufgestellt werden. Spätestens bis zu den Herbstferien sollen 10.000 Geräte in den Unterrichtsräumen stehen, kündigte Rabe an.

Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 6,2

Binnen 24 Stunden sind in Schleswig-Holstein 35 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Vortag: 47; Vorwoche: 31). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 6,2 (Vortag: 5,6). Neumünster hat mit einer Inzidenz von 21,2 weiter den höchsten Wert in Schleswig-Holstein - und liegt damit auf dem Wert des Vortages. An zweiter Stelle steht Pinneberg mit 9,8 (Vortag: 10,1). Lübeck hat mit 8,8 (Vortag: 9,2) den dritthöchsten Wert, gefolgt von Kiel mit 7,7 (Vortag: 6,5). Im Kreis Steinburg beträgt die Inzidenz weiterhin 0, im Kreis Dithmarschen 1,5. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 64.222.

Niedersachsen lockert Corona-Verordnung

Heute tritt in Niedersachsen eine leicht veränderte Corona-Verordnung in Kraft. So kann es zum Beispiel bei einer Inzidenz unter 35 wieder Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Menschen geben. Voraussetzung dafür ist, dass drinnen wie draußen das Abstandsgebot eingehalten wird, zum Beispiel durch feste Sitzplätze sowie die Lenkung von Besucherströmen zum Eingang durch den Veranstalter. Auch müssen der Alkoholkonsum eingeschränkt und die Kontaktdaten erhoben werden. Neu in der Verordnung ist auch, dass Marktleute auf Wochenmärkten keine Mund-Nasenbedeckung mehr tragen müssen. Ähnlich kann in Arbeits- und Betriebsstätten verfahren werden. Und in Tagespflegeeinrichtungen sollen künftig Abstandsregeln und Maskenpflicht für Besucher entfallen, wenn alle Anwesenden vollständig geimpft oder genesen sind.

NDR.de Live-Ticker am Freitag startet

Das Wochenende naht! NDR.de wünscht einen guten Start in den Tag! Wir halten Sie auch am heutigen Freitag, 16. Juli, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.