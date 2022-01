Stand: 20.01.2022 05:59 Uhr Corona-News-Ticker: Sieben-Tage-Inzidenz in SH steigt auf über 800

Bundes-Inzidenz übersteigt erstmals 600er-Schwelle, SH über 800

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 5.459 in Schleswig-Holstein; 133.536

RKI meldet 133.536 neue Fälle - Inzidenz über 600

Deutschlandweit hat die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals die Schwelle von 600 überschritten. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 638,8 an (Vortag: 584,4; Vorwoche: 427,7; Vormonat: 280,3). Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 133.536 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 81.417 Ansteckungen. Experten rechnen mit immer mehr Fällen, die nicht erfasst werden können, unter anderem, weil Labore und Gesundheitsämter zunehmend an Kapazitätsgrenzen geraten. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen eines Tages 234 Todesfälle - 82 weniger als vor einer Woche. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI gestern mit 3,34 an (Dienstag: 3,17).

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf über 800

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zum Vortag von 772,2 auf jetzt 844,9 gestiegen. Eine Woche zuvor hatte die Inzidenz noch bei 655,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche gelegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts hat Schleswig-Holstein weiterhin die vierthöchste Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland nach Bremen, Berlin und Hamburg.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist aktuell auf hohem Niveau leicht gesunken: von 5.663 auf nun 5.459. Am Donnerstag vor einer Woche waren 3.739 Neuinfektionen registriert worden. Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche in Kliniken kamen, stieg im Vergleich zum Vortag deutlich von 4,57 auf 5,05. In Schleswig-Holstein dominiert die Omikron-Variante. Was über die Mutation des Coronavirus bekannt ist, lesen Sie hier.

Personalnot durch Impfpflicht: Druck auf Pflegeheime steigt

Bis zum 15. März müssen ungeimpfte Pflegekräfte vom Arbeitgeber beim Gesundheitsamt gemeldet werden. Dann drohen Bußgeldzahlungen. Die Impfquote des Pflegepersonals ist regional sehr unterschiedlich. "Bei niedriger Impfquote bedeutet das, dass die - wahrscheinlich in allen Einrichtungen bestehenden - offenen Stellen mehr werden. Und die zu leistende Arbeit von weniger Menschen geleistet werden muss. Das ist eine schwierige Situation", sagt Geschäftsführer Gunnar Löwe vom Pflegeheim Scheel in Norderstedt.

