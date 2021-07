Stand: 04.07.2021 09:06 Uhr Corona-Ticker: RKI meldet wieder steigende Sieben-Tage-Inzidenz

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 4. Juli 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Coronavirus-Blog für Norddeutschland vom Sonnabend.

Das Wichtigste in Kürze:



RKI meldet erstmal seit Wochen leicht gestiegene Sieben-Tage-Inzidenz

Ab heute Risikogebiet: Zypern und die spanische Region Katalonien

Hamburger Fischmarkt öffnet nach Corona-Zwangspause

Neuinfektionen im Norden: 53 positive Tests in Niedersachsen, 20 in Schleswig-Holstein; bundesweit 559

Inzidenz in Niedersachsen steigt auf 3,7

Für Niedersachsen hat das RKI 53 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Landesweit gab es laut RKI innerhalb eines Tages keinen weiteren Todesfall. Die Gesamtzahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt bei 5.769. Seit dem Beginn der Pandemie wurden in Niedersachsen 261.208 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landesdurchschnitt jetzt bei 3,7 Fällen je 100.000 Einwohner (Vortag: 3,4 Fälle; Vorwoche: 3,1). Damit ist sie den dritten Tag in Folge gestiegen.

Hamburg: Alkoholverbot im Stadtpark - Zweite Nacht in Folge ruhig

Auch die zweite Nacht ist es im Hamburger Stadtpark nach dem seit Freitag geltenden Alkoholverbot ruhig geblieben. "In der Spitze waren am Samstagabend etwa 1.000 Menschen da", sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Darunter seien hauptsächlich Familien gewesen. Um 21 Uhr hätten die meisten den Park verlassen. Nur vereinzelt habe die Polizei Gruppen auflösen müssen. Gegen 23 Uhr seien noch etwa 150 Menschen in der Grünanlage in Winterhude gewesen. Im Hayns Park versammelten sich nach Angaben der Polizei zunächst etwa 300 Menschen. Vor Mitternacht seien es noch 60 gewesen. Am Winterhuder Kai zählte die Polizei etwa 80 und auf der Mühlenkampbrücke in Hamburg-Uhlenhorst 90 Menschen. "Insgesamt war die Stimmung aber überall entspannt", so der Polizeisprecher. An den vergangenen Wochenenden hatte die Polizei den Stadtpark mehrfach geräumt. In den Nächten zum Samstag und Sonntag gilt deshalb nun von 21 bis 6 Uhr ein Alkoholverbot. Besucher dürfen Bier, Wein oder anderen Alkohol weder trinken noch dabei haben.

Ruf nach Strafe für Impfterminschwänzer wird lauter

Koalitionspolitiker wollen Bürger belangen, die ihre Impftermine nicht wahrnehmen. "Es wäre richtig, wenn es eine Strafe gäbe für diejenigen, die nicht einmal ihren Termin absagen", sagte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach der "Bild am Sonntag". "Denn diese Terminausfälle führen dazu, dass wir langsamer impfen, als wir könnten, und dass wir Impfstoff wegwerfen müssen." Der Unions-Fraktionsvize im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), forderte: "Wer nur zu bequem ist, zum Hörer zu greifen oder mit wenigen Klicks einen Termin abzusagen, sollte für die angefallenen Ausfallkosten aufkommen müssen." Zuvor hatte bereits der Präsident des Berliner Roten Kreuzes, Mario Czaja, dafür geworben, Impfterminschwänzer zur Kasse zu bitten. Er nannte eine Strafzahlung von 25 bis 30 Euro, wie sie auch niedergelassene Ärzten von Patienten verlangen, die ihren Termin ohne Absage nicht wahrnehmen.

Braunschweiger Virologin Brinkmann fordert PCR-Tests in Schulen

Angesichts der Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus fordert die Virologin Melanie Brinkmann für die Schulen ein neues Testkonzept. Die Professorin vom Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) spricht sich für den vermehrten Einsatz sogenannter Lolli- oder Gurgel-Tests aus - anstelle der weniger präzisen Antigen-Schnelltests. "Das spart Kosten und kann per PCR ausgewertet werden", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zudem sei es sehr effektiv, wenn es regelmäßig erfolge. Lolli- und Gurgel-Tests könnten auch gruppenweise abgenommen und auf einmal ausgewertet werden, nur bei positivem Ergebnis ist dann eine individuelle Nachtestung nötig. "Die Delta-Variante wird nach den Sommerferien sehr schnell durch die Schulen rauschen, wenn wir keine Vorsorge treffen", warnte Brinkmann. Deshalb sollten Masken getragen werden, um die Infektionswahrscheinlichkeit zu senken. Auch Ventilatoren direkt in den Fensterscheiben seien eine gute Lösung. Dass jedes Klassenzimmer deutschlandweit bis nach den Ferien ein individuell zugeschnittenes Belüftungssystem habe, hält Brinkmann nach eigenen Worten für illusorisch.

RKI meldet leicht gestiegene Sieben-Tage-Inzidenz

Erstmals seit Wochen ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag gestiegen. Sie lag bei 5,0 Ansteckungen binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner und damit um 0,1 höher als gestern. (4,9; Vorwoche: 5,7), wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Demnach meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem Institut binnen eines Tages 559 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 538 Ansteckungen gelegen. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz während der dritten Corona-Welle hatte es am 26. April mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie - von wenigen Ausreißern abgesehen - stetig gesunken. Zuletzt war die Inzidenz am 1. und 2. Juni vorübergehend gestiegen. Durch die Verbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante in Deutschland war bereits erwartet worden, dass der Rückgang bei den Neuinfektionen in dieser Form nicht anhalten wird.

Ab heute Risikogebiet: Zypern und die spanische Region Katalonien

Mit Zypern und der spanischen Region Katalonien setzt die Bundesregierung heute zwei weitere Urlaubsgebiete auf die Liste der Corona-Risikogebiete. Außerdem werden drei weitere Regionen in Spanien und Norwegen zu Risikogebieten erklärt, wie das Robert Koch-Institut (RKI) schon am Freitag mitteilte. Das hat aber kaum faktische Auswirkungen für Urlauber, da Flugreisende sich ohnehin bei Einreise testen lassen müssen und damit dann die Quarantäne-Pflicht entfällt. Allerdings bedeutet die Einstufung als Risikogebiet, dass das Auswärtige Amt von Reisen dorthin abrät.

Als Risikogebiete werden Länder und Regionen eingestuft, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz über 50 liegen. Es ist die niedrigste Risikostufe. In die beiden höheren Kategorien der Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete werden heute keine zusätzlichen Länder oder Regionen eingestuft.

Hamburger Fischmarkt öffnet nach Corona-Zwangspause

Am frühen Morgen hat erstmals wieder der Hamburger Fischmarkt geöffnet. Nach mehr als 15 Monaten Corona-bedingter Zwangspause konnte viele Verkäufer wieder ihre Stände aufbauen. Der Start ist allerdings als Testbetrieb deklariert, es gibt einige Auflagen. Marktschreier und Musiker sind noch nicht erlaubt. Besucher müssen eine medizinische Maske tragen und dürfen nur außerhalb des Geländes essen. Auf einer Länge von 250 Metern und einer Breite von 30 Metern dürfen zudem derzeit nur rund 60 Händler in zwei Reihen ihre Waren anbieten. Üblicherweise sind dort etwa 120 Marktstände aufgebaut.

Der 300 Jahre alte Hamburger Fischmarkt ist bis 9.30 Uhr geöffnet. Auf spätere Öffnungszeiten wollten sich die Markthändler nicht einlassen, weil damit das Image des Marktes nicht gewahrt werden könne. Vor Corona waren an einem normalen Sonntag bis zu 70.000 Menschen auf dem Fischmarkt unterwegs.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 3,6

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 20 positive Corona-Tests gemeldet worden. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht von 3,5 auf 3,6. Den niedrigsten Wert weist der Kreis Dithmarschen mit 0,8 auf.

NDR.de Live-Ticker am Sonntag startet

NDR.de wünscht einen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Sonntag, 4. Juli, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.