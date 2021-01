Stand: 18.01.2021 06:14 Uhr Corona-News-Ticker: Niedersachsens Grundschüler kehren zurück

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, den 18. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier in unserem Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:

MV: Kreis Vorpommern-Greifswald ist Hochrisikogebiet

Niedersachsen: Grundschüler kehren in geteilten Gruppen in Klassen zurück

MV: Minister und Agenturchefin geben Ausblick auf Arbeitsmarkt 2021

Niedersachsen: Sonderausschuss befragt Experten zu Corona-Maßnahmen

Bundesrat entscheidet heute über Ausweitung von Kinderkrankengeld

215 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

215 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 215 neue Corona-Fälle registriert worden - vor einer Woche waren es 144. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche stieg leicht von 86,1 auf 88,6. Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel veröffentlichte. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um einen auf 652. 473 Corona-Patienten sind den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern. 80 werden intensivmedizinisch betreut - 48 mit Beatmung. Bislang gibt es in dem nördlichsten Bundesland 31.156 nachgewiesene Corona-Infektionen.

MV: Kreis Vorpommern-Greifswald ist Hochrisikogebiet

Im Kreis Vorpommern-Greifswald ist der Inzidenzwert erstmals auf mehr als 200 gestiegen. Damit gelten in dem Gebiet wohl bald verschärfte Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Wie Kreissprecher Achim Froitzheim zu NDR 1 Radio MV sagte, ist eine entsprechende Allgemeinverfügung in Arbeit. Demnach könnten dann eine nächtliche Ausgangssperre sowie eine Einschränkung des Bewegungsradius gelten. Schulen und Kitas blieben dann geschlossen, es gäbe nur eine Notbetreuung.

Weitere Informationen Corona in MV: Vorpommern-Greifswald wird Hochrisikogebiet Vorpommern-Greifswald überschreitet erstmals die Marke von 200 bei den Inzidenzwerten. Verschärfte Regeln werden geplant. mehr

Niedersachsen: Grundschüler kehren in geteilten Gruppen in Klassen zurück

Trotz einer weiter angespannten Corona-Lage kehren die Grundschüler in Niedersachsen heute in geteilten Gruppen in die Klassen zurück. Bis zum Halbjahresende erhalten sie Unterricht nach dem Szenario B - das bedeutet, dass jeweils eine Hälfte der Schüler zu Hause und die andere in der Klasse arbeitet. In der ersten Woche nach den Ferien waren alle Grundschüler im Homeschooling zu Hause unterrichtet worden. An der teilweisen Öffnung der Schulen in Niedersachsen trotz des verschärften Lockdowns hatte es Kritik unter anderem aus Berlin gegeben. Die Schulöffnung sei gegen den Geist der Beschlüsse von Bund und Ländern, sagte der Staatsminister im Kanzleramt, Hendrik Hoppenstedt. Dagegen verteidigte die Landesregierung zuletzt am Freitag die Teilöffnung auch der Grundschulen: Man wolle daran festhalten, hieß es. Insbesondere kleine Kinder schienen die Krankheit weniger stark zu verbreiten als andere Menschen.

Hamburg und Niedersachsen impfen erstmals zweite Dosis

In Hamburg und Niedersachsen haben gestern Pflegeheimbewohner - und Mitarbeiter erstmals die zweite Dosis des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer erhalten.

VIDEO: Corona-Schutz komplett: Zweite Impfung im Pflegeheim (2 Min)

Bundesrat entscheidet über Ausweitung von Kinderkrankengeld

Der Bundesrat entscheidet heute (ab 15 Uhr) in einer Sondersitzung über die Ausweitung des Kinderkrankengeldes. Damit soll der Anspruch pro Elternteil für das laufende Jahr rückwirkend ab 5. Januar von zehn auf 20 Tage verdoppelt werden, für Alleinerziehende auf 40 Tage. Dies soll es Eltern erleichtern, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Der Anspruch soll nicht nur bei Krankheit des Kindes gelten, sondern auch, wenn Kitas, Schulen oder Betreuungseinrichtungen pandemiebedingt geschlossen sind. Die Leistung kann auch bei Arbeit im Homeoffice in Anspruch genommen werden.

MV: Minister und Agenturchefin geben Ausblick auf Arbeitsmarkt 2021

Die Corona-Krise hat 2020 deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt auch in Mecklenburg-Vorpommern hinterlassen, und Besserung ist kurzfristig nicht in Sicht. Vor dem Hintergrund der nun drohenden weiteren Einschränkungen für Teile der Wirtschaft wollen Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) und die Regionaldirektorin der Bundesagentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann, heute (13 Uhr) in Schwerin einen Ausblick auf das neue Jahr geben. Infolge der Corona-Pandemie hatte der kontinuierliche Aufschwung am Arbeitsmarkt im Vorjahr ein jähes Ende gefunden. Im Dezember waren im Nordosten 65.100 Menschen ohne Arbeit und damit 7.000 mehr als ein Jahr zuvor. Nur mit Hilfe der umfangreichen Kurzarbeiterregelungen, bei der Lohnkosten vom Bund finanziert werden, konnte ein stärkerer Anstieg verhindert werden.

Niedersachsen: Sonderausschuss befragt Experten zu Corona-Maßnahmen

Der Corona-Sonderausschuss des niedersächsischen Landtags befragt heute (13 Uhr) eine Reihe von Experten zur Wirksamkeit der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Konkret geht es in der Sitzung um den Stand der Forschung über die Verbreitung und Übertragung des Virus sowie die Konsequenzen für das öffentliche und das private Leben. Per Videoschalte beteiligen sich daran unter anderen die Göttinger Physikerin Viola Priesemann, der Bonner Virologe Hendrik Streeck und Regionalbischöfin Petra Bahr, die Mitglied des Deutschen Ethikrates ist. Die Opposition im Landtag fordert seit Monaten eine stärkere Beteiligung des Parlaments in der Corona-Politik.

NDR.de-Ticker am Montag startet

Auch am heutigen Montag, 18. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Sonntag wurden 1.250 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet, 375 in Schleswig-Holstein, 146 in Hamburg, 122 in Mecklenburg-Vorpommern, 37 im Land Bremen und 13.882 bundesweit.