Stand: 06.08.2021 08:45 Uhr Corona-News-Ticker: Niedersachsen erwägt Strategie-Wechsel

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 6. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Niedersachsen prüft Corona-Strategiewechsel

Angesichts einer entspannten Klinik-Situation trotz steigender Corona-Inzidenzen erwägt Niedersachsen einen Strategiewechsel. Die Grenzwerte könnten der Gesundheitsministerin zufolge angehoben werden. "Die heutige 50 könnte dann deutlich höher angesetzt werden", sagte Daniela Behrens (SPD) der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die niedersächsische Landesregierung prüfe verschiedene Optionen. Alternativ sei denkbar sich generell von der Reglementierung von Gesellschaft und Wirtschaft zu verabschieden. Stattdessen müsse man auf den Schutz besonders gefährdeter Bereiche setzen, so Behrens weiter.

Weitere Informationen Niedersachsen erwägt höhere Grenzwerte bei Corona-Strategie Grund ist laut Ministerin Behrens eine vergleichsweise entspannte Lage in den Kliniken - trotz steigender Inzidenzen. mehr

Jugendimpfungen: Zu Besuch im Impfzentrum

Anfang der der Woche haben die Gesundheitsminister beschlossen, 12- bis 17-Jährigen flächendeckend Corona-Impfangebote zu machen. Seitdem ist die Impfung für diese Altersgruppe auch in Impfzentren möglich. Ein NDR Reporter hat das Zentrum in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) besucht. Dort hält sich der Andrang jedoch in Grenzen, 10 bis 20 Jugendliche an einem Tag. Viele Impfwillige seien schon beim Hausarzt versorgt worden oder würden niedrigschwellige Angebote - etwa auf Wochenmärkten - wahrnehmen, meint Impfärztin Lea Köhler. In den Aufklärungsgesprächen werde deutlich, was die Jugendlichen motiviert: "Warum können Mama und Papa sich schützen? Ich möchte das auch für mich, ich möchte kein Corona haben. Was auch 'ne Rolle spielt, ist die Aussicht darauf, dass bestimmte Dinge wieder eingeschränkt werden."

AUDIO: Jugendliche im Impfzentrum: "Ich möchte kein Corona haben" (4 Min) Jugendliche im Impfzentrum: "Ich möchte kein Corona haben" (4 Min)

Corona-Kurzarbeitsregeln offenbar vor Verlängerung

Die Bundesregierung will die vereinfachten Zugangsregeln beim Kurzarbeitergeld und der Wirtschaftshilfen für krisengeschüttelte Unternehmen bis zum Jahresende offenbar verlängern. Die grundsätzliche politische Entscheidung für die Verlängerung beim Kurzarbeitergeld und bei den Corona-Hilfen sei zwischen Union und SPD bereits gefallen, berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf Regierungskreise. Derzeit liefen dazu aber noch intensive Gespräche über Detailfragen. Bislang sind beide Regelungen bis Ende September befristet.

Stiko entscheidet bald über Impfempfehlung für Schwangere

Die Ständige Impfkommission (Stiko) plant bis Ende des Monats ihre Empfehlung für die Corona-Impfung von Schwangeren abzugeben. Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe stünden bei der Bewertung im Mittelpunkt, sagte Stiko-Mitglied Marianne Röbl-Mathieu dem Redaktions Netzwerk Deutschland. "Die genannten Aspekte werden dann einer Nutzen-Risiko-Bewertung unterzogen", erklärte die Gynäkologin. Ergebnisse seien dann Ende August zu erwarten. Fachgesellschaften hatten sich dafür ausgesprochen, Schwangere und Stillende priorisiert gegen Covid-19 zu impfen.

250 neue Fälle in Niedersachsen - Inzidenz fällt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen ist von 17,5 gestern auf 17,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gefallen. Das Robert Koch-Institut meldete 250 laborbestätigte neue Fälle - gestern waren es 289, vor einer Woche 221. Die Zahl der landesweiten Todesfälle wurde um einen nach unten korrigiert, sie liegt somit bei 5.819. Die Kommunen mit der höchsten Inzidenz sind die Städte Salzgitter (47,0), Emden (42,1) und Wolfsburg (37,8) sowie der Landkreis Hameln-Pyrmont (35,0). Alle anderen Kreise und kreisfreien Städte Niedersachsens liegen unterhalb der 35er-Schwelle.

Weitere Informationen Corona-Inzidenz in Niedersachsen fällt leicht auf 17,2 Das Robert Koch-Institut meldet zudem 250 Neuinfektionen durch das Coronavirus und korrigiert die Zahl der Gestorbenen. mehr

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 20,4

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat sich innerhalb eines Monats etwa vervierfacht. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Morgen liegt sie aktuell bei 20,4 - am Vortag betrug der Wert 19,4. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI innerhalb von 24 Stunden 3.448 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden 24 Todesfälle verzeichnet.

Zuvor hatte das RKI bereits mitgeteilt, dass die Inzidenzen in Deutschland gegenüber dem Sommer 2020 schneller und früher steigen.

"Lange Nacht des Impfens" in Hamburg mit Musik

Mit besonderen Aktionen will der Hamburger Senat die Corona-Impfquote nach oben treiben. Für heute Abend hat Senatssprecher Marcel Schweitzer Besuchern des Impfzentrums in den Messehallen ab 17 Uhr ein besonderes Musik-Erlebnis versprochen: "Wenn man Musik mag, sollte man vorbeigehen." Für die "Lange Nacht des Impfens" wird die Öffnungszeit bis 23 Uhr verlängert. Noch bis zum 10. August kann man sich im Impfzentrum ohne Termin gegen Corona impfen lassen. Ende des Monats soll die Einrichtung in den Messehallen geschlossen werden. Schweitzer verwies auf die zahlreichen anderen Impfmöglichkeiten in Krankenhäusern, durch mobile Teams beispielsweise in Bürgerhäusern, bei Haus- oder Betriebsärzten.

Weitere Informationen Impfnacht und mobile Teams: Hamburg will Tempo ins Impfen bringen In einigen Stadtteilen wird viel geimpft und im Hamburger Impfzentrum gibt es heute eine "Lange Nacht des Impfens". mehr

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein fast bei 35

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steuert auf die Marke von 35 zu. Landesweit beträgt die Zahl der innerhalb einer Woche erfassten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner 34,9 (Vortag: 30,4). Es wurden 231 Infektionsfälle neu übermittelt. Am Vortag waren es 210 gewesen, vor einer Woche 118. Wieder registrierten die Behörden keinen weiteren Todesfall. Die Gesamtzahl der mit oder an dem Coronavirus Gestorbenen liegt weiter bei 1.639. Im Krankenhaus wurden - wie am Vortag - 30 Covid-19-Patientinnen oder -Patienten behandelt. Neun von ihnen lagen auf Intensivstationen. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat wieder Neumünster (81,1). Danach folgen Flensburg (54,3) und Pinneberg (50,3). Den niedrigsten Wert gibt es im Kreis Schleswig-Flensburg mit 16,4.

Sollte man Kinder ab zwölf Jahren gegen Corona impfen?

Viele Eltern sorgen sich um mögliche Nebenwirkungen, wenn sie ihre Kinder gegen Corona impfen lassen würden. Virologin Anahita Fathi von der Hamburger Uniklinik war zum Thema im Gespräch beim NDR Hamburg Journal.

VIDEO: Sollte man Kinder ab zwölf Jahren gegen Corona impfen? (3 Min)

Gut informiert auch mit dem NDR Newsletter

Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Der NDR Newsletter wird jeden Nachmittag von montags bis freitags verschickt - und Sie können ihn schon jetzt abonnieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein:

Postleitzahl:

NDR.de Live-Ticker am Freitag startet

NDR.de wünscht einen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Freitag, 6. August, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Zum Nachlesen: der Blog vom Donnerstag.