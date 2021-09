Stand: 27.09.2021 06:17 Uhr Corona-News-Ticker: Niedersachsen baut ausgediente Impfzentren ab

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 27. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was gestern passierte, können Sie im Blog vom Sonntag nachlesen.

Niedersachsen: Abbau ausgedienter Impfzentren beginnt

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 38 in Schleswig-Holstein; 3.022 bundesweit

RKI registriert 3022 Corona-Neuinfektionen

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland hat es im Vergleich zum Vortag kaum Dynamik gegeben. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 61,7 an. Am Vortag hatte der Wert bei 61,4 gelegen, vor einer Woche bei 71,0. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 3.022 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 3736 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden zehn Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 13 Todesfälle.

Niedersachsen: Abbau ausgedienter Impfzentren beginnt

Die kommunalen Impfzentren in Niedersachsen haben ausgedient. Die Stadt Osnabrück beginnt heute mit dem Rückbau. Von Oktober an sind niedergelassene Ärztinnen und Ärzte für das Impfen verantwortlich. Hinzu kommen bis zu 134 mobile Impfteams im ganzen Land. In Osnabrück wurden seit Dezember von der Kommune 124.028 Impfdosen verabreicht - zunächst von mobilen Teams in Alten- und Pflegeeinrichtungen, sagte ein Sprecher der Stadt. Das schon im Dezember eingerichtete Impfzentrum in der Innenstadt nahm dann Ende Januar die Arbeit auf. Außerdem war ein Impfbus im Einsatz. Niedrigschwellige Impfangebote soll es dem Stadtsprecher zufolge auch künftig geben. Dazu werde weiterhin auf mobile Impfteams gesetzt.

38 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein bestätigt

Die Behörden haben in Schleswig-Holstein 38 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 77; Vorwoche: 28). Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen sinkt minimal auf 30,3 (Vortag: 30,4; Vorwoche: 36,2). Auf den Intensivstationen Schleswig-Holsteins werden 17 Covid-19-Patientinnen - oder -Patienten behandelt, zehn von ihnen werden beatmet.

NDR.de-Live-Ticker am Montag startet

Guten Morgen und eine schöne neue Woche! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Montag, 27. September - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.