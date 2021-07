Stand: 15.07.2021 06:14 Uhr Corona-News-Ticker: Neustart für die Hamburger Kultur

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 15. Juli 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Neustart für die Kultur - Hamburger Kultursommer wird eröffnet

Niedersachsen: Diskussion über Änderungen an Corona-Verordnung

Bestätigte neue Corona-Fälle im Norden: 47 in Schleswig-Holstein , 155 in Niedersachsen

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 8,0

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Inzidenz in Niedersachsen steigt auf 7,0

In Niedersachsen wurden 155 neue Corona-Fälle registriert. Gestern waren es 123, am Donnerstag der Vorwoche 97. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 7,0. Zwei weitere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

2.000 spontane Corona-Impfungen am Sonnabend in Hamburg

Im zentralen Impfzentrum in den Hamburger Messehallen können sich am Sonnabend 2.000 Menschen ohne Termin gegen Corona impfen lassen. Verwendet werde ausschließlich mRNA-Impfstoff der Hersteller Biontech oder Moderna, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich. Die Aktion laufe am Sonnabend während der regulären Öffnungszeiten zwischen 8 und 19 Uhr. Mitgebracht werden müsse lediglich ein Personalausweis und - soweit vorhanden - ein Impfpass. Erstgeimpfte würden für die Zweitimpfung dann einen Termin am 7. beziehungsweise 14. August erhalten. Das Angebot gelte auch für Minderjährige ab 16 Jahren. Diese müssten sich jedoch vorab über die Auswirkungen einer Impfung informieren und von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden, der der Impfung auch zustimmen müsse. Bereits vereinbarte Impftermine für Sonnabend seien unabhängig von der Aktion gültig. Das Impfzentrum sei auf eine erhöhte Zahl an Impfungen eingestellt. Dennoch könnten Wartezeiten nicht ausgeschlossen werden, wenn viele spontan Interessierte gleichzeitig kämen.

Ärztekammerpräsident: Impfunwillige sollen Tests selber zahlen

Die Diskussion um die Fortführung der kostenlosen Bürgertests geht weiter. Auch der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat sich nun dafür ausgesprochen, Impfverweigerern ab dem Herbst keine kostenlosen Corona-Tests mehr anzubieten. "Wenn bis zum Ende des Sommers alle die Chance für eine vollständige Impfung bekommen haben, ist es angemessen, dass Ungeimpfte Schnell- oder PCR-Tests selbst bezahlen müssen, wenn sie in den Urlaub fahren, ins Restaurant oder ins Kino gehen wollen", sagte Reinhardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Es darf eben am Ende nicht so sein, dass die Gemeinschaft für den Impfunwillen Einzelner aufkommen muss", sagte Reinhardt. Die Politik solle schon jetzt klarstellen, "dass es auf Dauer immer mehr Nachteile für Ungeimpfte geben wird", so der Ärztepräsident.

Virologe geht von weiteren Corona-Varianten aus

Das Coronavirus wird nach Einschätzung von Experten noch einige Male mutieren. Allerdings geht der Präsident der Gesellschaft für Virologie, Ralf Bartenschlager, davon aus, dass die Zahl der Varianten "überschaubar" bleibt. "Man kann aber nicht seriös sagen, ob wir schon das Ende der Fahnenstange erreicht haben oder noch relevante Mutanten folgen." Je besser sich Viren an den Wirt anpassen, desto geringer sei in der Regel der Schaden für den Wirt, erklärte der Professor für Molekulare Virologie an der Uni Heidelberg. "Aber das kann man nicht immer sagen."

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 8,0

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen ist erneut angestiegen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter am Morgen mitteilte, lag die Inzidenz bei acht Fällen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 5,2 gelegen. Binnen 24 Stunden wurden 1.642 Neuinfektionen sowie 32 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert.

Neustart für die Kultur - Hamburger Kultursommer wird eröffnet

Heute wird um 18 Uhr auf dem Spielbudenplatz der Startschuss für den Hamburger Kultursommer gegeben. Moderator Michel Abdollahi soll laut Kulturbehörde durch einen Abend voller überraschender Gesichter und Vorführungen führen, der einen Vorgeschmack auf die Kultur in der Hansestadt in den darauffolgenden Wochen bieten soll. Man wolle "mit voller Kraft in einen kulturell berauschenden Sommer starten", sagte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Der Kultursommer solle Kunst, Lebenslust und Energie zurück in die Stadt bringen. Mehr als 700 Veranstaltungen an über 100 Orten in 39 Stadtteilen und meist unter freiem Himmel stehen für einen starken Impuls nach vielen Monaten der Stille. Bis zum 16. August gibt es Kunst und Kultur in Parks, Gärten, Hinterhöfen, Parkplätzen, zu Wasser oder vor dem Rathaus. Die Behörde unterstützt die Aktionen, Projekte, Vorstellungen und Veranstaltungen finanziell mit voraussichtlich acht bis zehn Millionen Euro.

Schleswig-Holstein: Inzidenz steigt auf 5,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist von 5,0 auf 5,6 gestiegen. Binnen 24 Stunden wurden 47 neue Corona-Fälle gemeldet (Vorwoche: 31). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 64.187. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 kein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt weiter bei 1.627.

Niedersachsen: Diskussion über Änderungen an Corona-Verordnung

Heute trifft sich der Gesundheitsausschuss des niedersächsischen Landtages, um unter anderem über die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie zu beraten. Dabei soll es auch um die geplanten Änderungen an der niedersächsischen Corona-Verordnung gehen, die voraussichtlich von Freitag an greifen sollen. Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) wird dazu Stellung nehmen. Die geplanten Änderungen sind geringfügig und sehen unter anderem Erleichterungen für Besucher in der Tages- und Altenpflege vor, einen Wegfall der Maskenpflicht für Marktkaufleute bei einer Inzidenz unter 10 sowie Regelungen für Großveranstaltungen.

Bund fördert mobile Luftfilter in Schulen

Das Bundeskabinett hat gestern eine Förderung für mobile Luftfilter in Schulen beschlossen. Der Bund stelle den Ländern und Kommunen 200 Millionen Euro zu Verfügung, "um mobile Lüftungsgeräte in den Schulen in geeigneten Räumen einzubauen", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin. Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) stand zum Thema Schulstart dem Nordmagazin Rede und Antwort.

