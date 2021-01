Stand: 11.01.2021 12:00 Uhr Corona-News-Ticker: Moderna-Impfstoff kommt heute an

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, den 11. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze



Niedersachsen meldet 369 Neuinfektionen

Für Niedersachsen hat das Landesgesundheitsamt heute 369 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Zu Beginn der Woche liegen die Werte üblicherweise niedriger, weil es über das Wochenende zu Melde-Verzögerungen aus den Landkreisen kommt. Im Zusammenhang mit Corona sind acht weitere Menschen verstorben. Die Gesamtzahl der Todesopfer steigt damit landesweit auf 2.347. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Niedersachsen aktuell bei 121,1 Fällen je 100.000 Menschen.

273 Neuinfektionen in Hamburg bestätigt

Nach Angaben der Hamburger Sozialbehörde sind heute 273 neue Corona-Fälle registriert worden. Das sind 141 mehr als vor einer Woche und 62 mehr als am Sonntag. An den Wochenenden werden in der Regel weniger Menschen getestet und die Daten oft nicht vollständig übermittelt, deshalb sind die Zahlen sonntags und montags oft niedriger als an anderen Wochentagen. Die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen liegt in Hamburg nun bei 162,3.

SH: "Keine Gefährdung der Abschluss-Klassen durch Unterricht"

Das schleswig-holsteinische Bildungsministerium hat den Vorwurf der Lehrer-Gewerkschaft GEW zurückgewiesen, unverantwortliche Corona-Infektionsrisiken durch den Präsenzunterricht in den Abschluss-Klassen einzugehen. Es solle in Kleingruppen unterrichtet werden, stellte ein Ministeriumssprecher klar. "Und dabei gelten natürlich die Hygiene-Regeln, die Maskenpflicht und das regelmäßige Lüften. Mehr frische Luft finden Sie in keinem Büro in Deutschland."

Die GEW hatte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) vorgehalten, die Schulen "wieder einmal in Aufruhr" zu versetzen. Trotz des verschärften Lockdowns zur Corona-Bekämpfung würden Hunderte Schüler der Abschluss-Jahrgänge in die Schulen strömen.

Sollen Olympia-Sportler beim Impfen bevorzugt werden?

Ein halbes Jahr vor dem geplanten Beginn der Olympischen Spiele in Tokio hat IOC-Mitglied Richard Pound mit seiner Idee, Athletinnen und Athleten mit Priorität zu impfen, eine kontroverse Diskussion angeschoben. "Wir möchten uns nicht in irgendeiner Form vordrängen", beeilte sich Deutschlands oberster Sportfunktionär Alfons Hörmann zu sagen. Was wollen die Sportler?

Spahn: Moderna-Impfstoff kommt heute nach Deutschland

Der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Moderna soll laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn noch heute an einen zentralen Punkt in Deutschland geliefert werden und am Dienstag an die Bundesländer gehen. Dann könnten die Impfzentren beginnen, auch dieses Präparat zu impfen, sagte der CDU-Politiker im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Es werde aber keine Wahlmöglichkeit geben, ob man diesen Impfstoff oder jenen von Biontech/ Pfizer bekommen wolle. Dafür sei die Menge zu gering.

Heil: Arbeitgeber sollen Homeoffice ermöglichen

Das Thema Homeoffice bleibt in Zeiten hoher Infektionszahlen ein aktuelles Thema. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat am Morgen auf NDR Info gesagt, dass es die "klare Erwartungshaltung" des Bundes sei, dass die Arbeitgeber Homeoffice für die Beschäftigten ermöglichen, "wo immer es geht". Wo es betrieblich nicht möglich ist, müssten sich alle umso mehr an die Corona-Schutzregeln halten.

Niedersachsen: Ausnahme für Kleinkinder bei Kontakt-Regeln

Für alle, die es am Wochenende noch nicht mitbekommen haben: In Niedersachsen sind Kinder bis drei Jahre bei den Corona-Kontaktbeschränkungen nun doch ausgenommen. Das heißt zum Beispiel: Eine Mutter oder ein Vater mit Baby oder Kleinkind darf die Großeltern besuchen oder mit einer anderen Mutter oder einem Vater mit Baby spazieren gehen.

Die Treffen mit Kleinkindern sollen zunächst über den Wortlaut der am Sonntag in Kraft getretenen Verordnung hinaus geduldet werden. Mit der nächsten Änderung ist auch eine ausdrückliche Regelung vorgesehen. Mögliche Konstellationen, die jetzt erlaubt sind, und weitere Informationen finden sich auf der Corona-Website des Landes.

Mecklenburg-Vorpommern: Hilfspauschale für Einzelhändler geplant

Die Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern sind vor dem Hintergrund der Corona-Krise weiterhin enormen Problemen ausgesetzt. Jetzt ist eine Hilfspauschale für Einzelhändler in Planung. "Wir wollen eine einmalige Pauschale ausreichen, die beispielsweise für Werbung und Verkaufsförder-Aktionen, aber auch für den Aufbau eines Internet-Auftritts oder Online-Shops genutzt werden kann", sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Hintergrund sei, dass der Einzelhandel auf Saisonware sitzen zu bleiben drohe.

Hamburg: UKE muss Impf-Termine für Beschäftigte absagen

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) stoppt vorübergehend das Impfen von Beschäftigten. Auch die bereits zugesagten Termine für heute wurden nach Informationen von NDR 90,3 kurzfristig abgesagt. Grund ist nach Angaben des Klinikums, dass es keine neue Lieferung mit Corona-Impfstoff bekommt. Das UKE ist sauer auf die Sozialbehörde. "Wir haben kein Verständnis dafür, dass der bereits fest zugesagte neue Impfstoff kurzfristig doch nicht geliefert wird".

Die Sozialbehörde weist die Vorwürfe zurück: Die Hamburger Krankenhäuser erhalten weiterhin pro Woche zwischen 1.000 und 3.000 Impfstoff-Dosen. Mehr sei auch nicht zugesagt worden.

Auch Filialen im Norden von Adler-Insolvenz betroffen

Die Adler-Modemärkte melden Insolvenz an. Grund sind laut Unternehmen erhebliche Umsatzeinbußen durch den Corona-Lockdown seit Mitte Dezember. Ziel sei es, das Unternehmen über einen Insolvenzplan zu sanieren. Dabei soll der Geschäftsbetrieb fortgeführt werden. Adler betreibt rund 170 Filialen sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch in Norddeutschland hat die Adler-Insolvenz Auswirkungen:

Grafschaft Bentheim zieht Bilanz zu Ausgangsbeschränkungen

Der erste Landkreis mit einer nächtlichen Ausgangsbeschränkung in Niedersachsen - die Grafschaft Bentheim - will heute nach knapp drei Wochen Bilanz ziehen. Die Kreisverwaltung will auch bekannt geben, ob die Maßnahme verlängert wird. Nach ursprünglichen Plänen gilt sie bis morgen. Der Kreis hatte die Beschränkung am 23. Dezember eingeführt, als 216,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche verzeichnet wurden. Einwohner dürfen Häuser und Grundstücke im Kreisgebiet zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr am nächsten Morgen seitdem nur noch aus beruflichen oder medizinischen Gründen verlassen. Wie die Polizei zwischenzeitlich mitteilte, respektierte die Bevölkerung zwar weitgehend die verschärften Regeln, immer wieder stellten die Beamten aber auch Verstöße fest.

Kanzleramt kritisiert Niedersachsen wegen Schulöffnung

Das Bundeskanzleramt hält die Verschärfungen des Corona-Lockdowns in einigen Bundesländern nicht für ausreichend. Wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" ("HAZ") berichtet, wird vor allem Niedersachsen für die geplante teilweise Öffnung der Schulen kritisiert. Abitur- und Abschlussklassen sind bereits ab heute wieder im Wechselmodell in den Schulen, in den Grund- und Förderschulen soll ab dem 18. Januar im Wechselmodell teilweise wieder Präsenzunterricht ermöglicht werden. "Die vorzeitige Schulöffnung ist sehr eindeutig gegen den Geist der Beschlüsse von Bund und Ländern", sagte der Staatsminister im Kanzleramt, Hendrik Hoppenstedt, der "HAZ". "Die Schule ist ein normaler Infektionsort. Es gibt keine Erkenntnisse, dass es in den Schulen besser ist als im Rest der Gesellschaft."

Die Landesregierung in Hannover weist die Kritik zurück: "Die Kritik von Herrn Hoppenstedt ist nicht korrekt: Das Vorgehen in Niedersachsen bewegt sich selbstverständlich innerhalb des zwischen Bund und Ländern vereinbarten Rahmes", sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen. Für die große Mehrheit der Schülerinnen und Schüler bleibe es bis zum Halbjahres-Ende bei einem digitalen Unterricht.

RKI meldet 12.497 neue Corona-Fälle bundesweit

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 12.497 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 343 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Das gab das RKI heute früh bekannt. Der Höchststand von 1.188 neuen Todesfällen an einem Tag war am vergangenen Freitag erreicht worden. An Montagen sind die erfassten Fallzahlen jedoch meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) liegt aktuell den Angaben zufolge bundesweit bei 166,6. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch enorm: Die höchsten Inzidenzen haben demnach Sachsen mit 359,8 und Thüringen mit 316,2, den niedrigsten Wert das Bundesland Bremen mit 90,9. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut aktuellstem RKI-Bericht am Sonntag bei 1,18 (Vortag: 1,17). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 118 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Erst wenn er für längere Zeit unter 1 liegt, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Härterer Lockdown tritt in Schleswig-Holstein in Kraft

In Schleswig-Holstein dürfen sich von heute an die Angehörigen eines Hausstandes nur noch mit einer weiteren Person treffen. Mit dieser Kontaktverschärfung zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird nun auch im nördlichsten Bundesland eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern umgesetzt. Ausnahmen gelten für die Betreuung von Kindern und die Pflege von Familienangehörigen. Zudem können in Corona-Hotspots Verbote erlassen werden, um den Bewegungsradius der Einwohner auf 15 Kilometer zu beschränken. Alle Neuerungen im Überblick:

Nur jeder Zweite will sich derzeit impfen lassen

Rund 54 Prozent der Menschen in Deutschland sind derzeit laut einer Umfrage bereit, sich gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 impfen zu lassen. Auch im Müritz-Klinikum Waren hat sich bislang erst rund die Hälfte des medizinischen Personals impfen lassen. Die Geschwindigkeit, mit der die Impfstoffe entwickelt wurden, lässt viele zweifeln.

Schulbeginn in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und MV

Nach den verlängerten Weihnachtsferien beginnt in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern heute wieder der Unterricht. Der Großteil der Schülerinnen und Schüler bleibt dabei bis mindestens Monatsende im Distanzunterricht, die Länder haben jedoch Ausnahmen definiert, etwa für die Abschlussklassen. In Hamburg läuft die Schule bereits seit vergangener Woche wieder, aber auch dort ist die Präsenzpflicht derzeit aufgehoben.

144 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein bestätigt

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 144 neue Corona-Fälle registriert worden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert sank leicht auf nun 99,7. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums hervor. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um neun auf 554. Bei der Interpretation der Daten gilt zu beachten, dass die erfassten Fallzahlen an Wochenenden oft niedriger sind, weil dann unter anderem weniger getestet wird. 364 Corona-Patienten sind den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern. Hier gab es keine Veränderung zum Vortag. 66 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut - 44 mit Beatmung. Bislang gab es während der Pandemie in Schleswig-Holstein 28.611 bestätigte Corona-Infektionen.

Live auf NDR.de: Kommt im Landkreis Gifhorn der 15-Kilometer-Radius?

In Gifhorn informieren Landkreis, Stadt und Polizei heute Nachmittag über den drastischen Anstieg der Corona-Infektionen in der Region. Der Landkreis hatte am Sonnabend als derzeit einziger in Niedersachsen den Grenzwert von 200 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschritten. Grund sind laut Kreisverwaltung neben Ansteckungen im privaten Bereich vor allem Infektionen in Alten- und Pflegeheimen. Gestern lag der Wert laut Landesgesundheitsamt bei 258,3. Die aktuelle niedersächsische Corona-Verordnung stellt es den Kommunen bei einem Sieben-Tage-Wert von mehr als 200 frei, die Bewegungsfreiheit der Bewohner auf einen 15-Kilometer-Radius zu beschränken. Ob Gifhorn dies umsetzen wird, ist noch unklar.

NDR.de-Ticker am Montag startet

Auch am heutigen Montag, 11. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Sonntag wurden im Norden insgesamt 2.527 Neuinfektionen gemeldet: in Niedersachsen 1.748, in Schleswig-Holstein 424, in Hamburg 211, in Mecklenburg-Vorpommern 90 und im Bundesland Bremen 54. Bundesweit wurden 16.946 neue Corona-Fälle und 465 weitere Todesfälle bestätigt.