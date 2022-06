Stand: 22.06.2022 11:43 Uhr Corona-News-Ticker: Mittelschweres Szenario für Herbst erwartet

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 22. Juni 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Lauterbachs Ministerium rechnet mit "mittelschwerem" Szenario im Herbst

Gesundheitsminister beraten in Magdeburg über Tests, Masken und Impfungen

Personalmangel in Hamburg: Mitarbeiter abgewandert

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 16.580 in Niedersachsen , 5.810 in Schleswig-Holstein , 1.636 in Hamburg

RKI: Bundesweit 119.232 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 488,7

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Dänemark bietet ab Herbst vierte Impfung für Ü50 an

Dänemark will Bürgern im Alter von über 50 Jahren im Herbst eine vierte Corona-Impfung anbieten. Premierministerin Mette Frederiksen begründet den Schritt damit, dass neue Virusvarianten früher aufgetaucht und die Infektionszahlen schneller gestiegen seien als erwartet. Besonders gefährdete Gruppen könnten ihre vierte Impfung bereits ab nächster Woche bekommen. In Dänemark sind die Fallzahlen zwar niedrig, aber die ansteckendere Omikron-Untervariante BA.5 ist zum dominierenden Virustyp geworden. In Deutschland rät die Ständige Impfkommission (Stiko) Menschen, die älter als 70 Jahre sind, zu einer zweiten Booster-Impfung. Auch für gesundheitlich besonders gefährdete oder besonders exponierte Personengruppen gilt die Empfehlung.

Gesundheitsministerium rechnet mit "mittelschwerem" Szenario im Herbst

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) setzt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie unter anderem auf eine erneute Impfkampagne im Herbst. "Ziel ist es, die Impflücke zu schließen und die vierte Impfung zu bewerben; insbesondere in der älteren Bevölkerungsgruppe", heißt es in einem Papier aus dem Gesundheitsministerium, das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Dazu gehöre die "Beschaffung einer ausreichenden Anzahl von angepassten Impfstoffen von Moderna sowie Biontech". Kinder und Jugendliche sollen dem Konzept zufolge bei der Immunisierung stärker in den Blick genommen werden: Sie sollten "bei der Impfkampagne ebenfalls besonders angesprochen werden". In Deutschland gibt es zugelassenen Corona-Impfstoff aktuell für alle Menschen ab fünf Jahren.

Das Papier mit dem Titel "Corona-Herbststrategie" datiert vom Dienstag. Darin werden zunächst drei mögliche Szenarien beschrieben: das günstigste, ein "mittelschweres" und das ungünstigste. "Basierend auf diesen Überlegungen erscheint Szenario 2 als wahrscheinlichstes Corona-Herbstszenario", heißt es. "Dieses Szenario könnte sich über einen langen Zeitraum erstrecken." Das Ministerium geht demnach davon aus, dass es im Herbst und Winter "zu einem gehäuften Auftreten von Infektionen und Arbeitsausfällen" kommt. Die Intensivstationen würden "moderat" belastet. Die Lage könne "erneut flächendeckende Maßnahmen des Übertragungsschutzes (Masken und Abstand in Innenräumen)" und regional "Maßnahmen der Kontaktreduktion" erforderlich machen.

Visite: Warum infizieren sich derzeit so viele mit dem Coronavirus?

Warum infizieren sich derzeit so viele Menschen mit dem Coronavirus? Welche Schutzmaßnahmen vor einer Infektion sollte man auch im Sommer einhalten? Für wen ist die vierte Impfung sinnvoll? Die NDR Sendung Visite fasst die wichtigsten Punkte noch einmal zusammen.

VIDEO: Corona-Sommerwelle: BA.4 und BA.5 vorherrschend (6 Min)

Hamburgs Schulen melden wieder mehr Corona-Fälle

Zwei Wochen vor den Sommerferien steigen in Hamburg offenbar auch die Corona-Infektionen unter Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften. Eltern und Schulleitungen berichten, dass immer mehr Schüler Corona hätten - und auch mehr Lehrkräfte seien krank. An der Schule ihrer Kinder falle ein Fünftel der Lehrkräfte aus, berichtet eine Mutter auf Twitter. Nicht nur Corona, auch hartnäckige Erkältungen sorgen für Probleme. Laut Schulbehörde waren zuletzt rund zehn Prozent der Lehrkräfte krank gemeldet.

Moderna-Impfstoff für Corona-Varianten ab August lieferbereit

Der US-Biotechnologiekonzern Moderna geht davon aus, seinen angepassten Impfstoff für Corona-Varianten im August lieferfertig zu haben. Ziel sei, alle Daten zu dem Varianten-Impfstoff den Behörden bis Ende Juni vorzulegen, sagt Moderna-Chef Stephane Bancel. Im August sei dann mit der Zulassung zu rechnen. Der Knackpunkt für mögliche Verzögerungen sei der Zulassungsprozess.

Mitarbeiterschwund in Pandemie: Flugverkehr und Gastronomie besonders betroffen

Gastronomie, Sicherheitsdienste oder der Flughafen: Unternehmen aus vielen Branchen haben nach zwei Jahren Corona Probleme, Personal zu finden. Nach Informationen der Arbeitsagentur in Hamburg haben sich viele Beschäftigte aus diesen Bereichen woanders einen Job gesucht.

Grünen-Politiker Dahmen: Kostenlose Schnelltests auch im Herbst anbieten

In der Ampelkoalition deutet sich eine Kontroverse über die kostenlosen Corona-Schnelltests an. "Wir sind dafür, dass wir breit verfügbare kostenlose Tests in der Bevölkerung auch im Herbst haben", sagte der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen im Deutschlandfunk. Kostenlose Schnelltests seien ein entscheidendes Instrument, um den Überblick in der Pandemie zu behalten, um Infektionen frühzeitig zu erkennen und damit sich jeder Einzelne verantwortungsvoll verhalten könne. Zur Kostensenkung könne man darüber reden, wer diese Test künftig anbieten solle, etwa Apotheken und Arztpraxen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will den Zugang zu kostenlosen Corona-Schnelltests künftig offenbar auf Patienten mit Symptomen sowie ausgewählte Personengruppen beschränken, berichtete das RedaktionsNetzwerk Deutschland unter Berufung auf die "Corona-Herbststrategie" des Ministeriums.

Laut RKI 1.636 neue Corona-Fälle für Hamburg registriert - Inzidenz bei 490,3

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für Hamburg binnen 24 Stunden 1.636 laborbestätigte Neuinfektionen registriert, rund 2.500 weniger als am Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 490,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Vorwoche: 531,4). Zwei weitere Menschen starben an oder mit dem Coronavirus.

Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen steigt auf 743

Niedersachsen bleibt das Bundesland mit der zweithöchsten Corona-Inzidenz. Heute ist der Wert erneut gestiegen - auf 743 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Vortag: 718,3). Das Robert Koch-Institut (RKI) registrierte landesweit 16.580 neue Corona-Fälle. 30 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung wurden gemeldet.

Gesundheitsminister beraten in Magdeburg über Tests, Masken und Impfungen

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern kommen heute und morgen in Magdeburg zusammen. Auf der Tagesordnung der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) stehen rund 50 Punkte. Schwerpunkte sollen die Digitalisierung im Gesundheitssektor sowie das weitere Vorgehen gegen Corona sein. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Magdeburg wird unter anderem darüber diskutiert, wie es mit den Corona-Tests, dem Impfen sowie mit dem Maske-Tragen weitergehen soll. Einem Bericht des "RedaktionsNetzwerks Deutschland" zufolge schlägt das Bundesgesundheitsministerium vor, dass es kostenlose Bürgertests künftig nur noch für Menschen mit Corona-Symptomen und für bestimmte Personengruppen geben soll, zum Beispiel für Schwangere. Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen forderten vor den Beratungen der Gesundheitsminister, noch vor der parlamentarischen Sommerpause eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes vorzulegen. Zum Auftakt des Ministertreffens hat die Gewerkschaft ver.di zu einer Demonstration aufgerufen. Sie fordert unter anderem mehr Pflegepersonal für die Krankenhäuser und Altenpflege, zudem geht es ver.di um eine bessere Bezahlung.

VIDEO: Corona: Kehren strengere Regeln zurück? (4 Min)

RKI: Bundesweit 119.232 Corona-Neuinfektionen registriert

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 119.232 Corona-Neuinfektionen bundesweit. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird heute Morgen laut Dashboard mit 488,7 angegeben (Vortag 458,5). Es wurden 104 Todesfälle registriert, bei denen die Menschen mit dem Virus infiziert waren.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen aus den Ländern: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Schleswig-Holstein mit höchstem Inzidenzwert bundesweit

Laut Dashboard des Robert Koch-Instituts weist Schleswig-Holstein aktuell mit 778,6 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz aller Bundesländer bei den Neuinfektionen auf. In den vergangenen 24 Stunden wurden 5.810 Neuinfektionen gemeldet. Zwei Menschen starben mit einer Infektion.

Der Corona-Live-Ticker am Mittwoch beginnt

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Mittwoch, 22. Juni 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

