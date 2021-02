Stand: 10.02.2021 06:20 Uhr Corona-News-Ticker: Lockdown-Verlängerung bis Anfang März?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, den 10. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie in unserem Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bund und Länder beraten über weiteres Vorgehen in Corona-Pandemie

HH: Corona-Krise bestimmt erneut Bürgerschaftssitzung

Podcast Coronavirus-Update : Neue Folge mit Virologin Ciesek

Registrierte Neuinfektionen: 307 in Schleswig-Holstein

Kultusminister Tonne fordert Schul- und Kita-Gipfel

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) fordert einen Schul- und Kita-Gipfel mit Beteiligung des Bundes. "Seit Wochen leisten die Kinder und Jugendlichen einen Riesenbeitrag im Lockdown, die Kontaktbeschränkungen und dass alles an Sport und Hobbys wegfällt, trifft junge Menschen besonders in ihrer Entwicklung», sagte Tonne. "Das muss in einer gemeinsamen Kraftanstrengung verhindert, die Konsequenzen müssen abgefedert werden." Er erwarte daher, dass Bund und Länder sich schnell zusammensetzen und beraten, wie Lernrückstände kompensiert und psycho-soziale Belastungen abgefedert werden können. Ein solcher Schul- und Kita-Gipfel müsse dann auch ein relevantes Kinder- und Jugend-Programm des Bundes mit sich bringen. "Wir brauchen ein Corona-Kompensations-Programm des Bundes, damit wir in hohem Maße Ferienbetreuung, zusätzliche Lernangebote und Hausaufgabenhilfe einrichten können." Außerdem müsse dringend zur Sprache kommen, dass sich die Bundesregierung an den Teststrategien für Lehrkräfte und Kita-Personal engagiert.

Bund und Länder beraten über weiteres Vorgehen in Corona-Pandemie

Bund und Länder wollen sich heute (14 Uhr) über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise verständigen. Vor den Beratungen zeichnet sich einerseits eine Verlängerung des vorerst bis 14. Februar vereinbarten Lockdowns ab. Andererseits haben bereits mehrere Länder konkrete Pläne, Kitas und Schulen ab kommender Woche schrittweise wieder zu öffnen. Die Kultusminister der Länder plädierten für den Fall weiter sinkender Corona-Zahlen dafür. Merkel sprach sich gegen jegliche Öffnungsschritte bis zum 1. März aus. Die Zeit, in der die britische Virusvariante noch nicht die Oberhand gewonnen habe, sei entscheidend, um mit aller Kraft die Infektionszahlen herunter zu bekommen, sagte sie nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in einer Online-Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag. Darüber gebe es aber noch Differenzen, fügte sie vor den Beratungen mit den Länderchefs hinzu.

307 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 307 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Genau eine Woche zuvor waren es 248 neu gemeldete Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von 62,2 am Montag auf 60,4, wie aus Daten hervorgeht, die das Gesundheitsministerium in Kiel veröffentlichte. Vor einer Woche lag der Wert bei 68,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 24 auf 1.062. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie nun 38.430 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert.

HH: Corona-Pandemie bestimmt erneut Bürgerschaftssitzung

Die Corona-Krise bestimmt heute ab 13.30 Uhr erneut die Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft. Zunächst wird es in der Aktuellen Stunde um die Situation des Mittelstands gehen. Die AfD, die die Debatte beantragt hat, fordert für ihn ein Ende des Lockdowns. Die CDU wiederum hat ihren Antrag für die Aktuelle Stunde unter den Titel "Zusammenhalt statt Wahlkampf: Corona besiegen wir nur gemeinsam" gestellt. Die Abgeordneten wollen auch über Schulöffnungen und Obdachlosigkeit diskutieren.

Podcast Coronavirus-Update: Neue Folge mit Virologin Ciesek

In der neuesten Folge des NDR Info Podcasts Coronavirus-Update vom Dienstag spricht Sandra Ciesek über die möglichen Folgen zu schneller Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Einen Stufenplan für den Weg aus dem Lockdown hält die Virologin gleichwohl für wichtig. Festgelegte Stufen würden den Menschen bei der Orientierung helfen. Trotz sinkender Zahlen bei den Neuinfektionen könnten aber nicht sofort alle Maßnahmen eingestellt werden. "Was jedem klar sein muss: dass jede Lockerung immer auch zu mehr Kontakten führt. Und dass das das Entscheidende ist für die Anzahl der Infektionen", sagte Ciesek.

NDR.de-Ticker am Mittwoch startet

Auch am heutigen Mittwoch, 10. Februar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Dienstag: 229 in Niedersachsen, 162 in Hamburg, 151 in Schleswig-Holstein, 206 in Mecklenburg-Vorpommern und 49 im Land Bremen - bundesweit 3.379 Neuinfektionen bestätigt.