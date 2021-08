Stand: 06.08.2021 06:05 Uhr Corona-News-Ticker: "Lange Nacht des Impfens" in Hamburg

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 6. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



"Lange Nacht des Impfens" in Hamburg

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 20,4

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 231 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 20,4

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat sich innerhalb eines Monats etwa vervierfacht. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Morgen liegt sie aktuell bei 20,4 - am Vortag betrug der Wert 19,4. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI innerhalb von 24 Stunden 3.448 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden 24 Todesfälle verzeichnet.

Zuvor hatte das RKI bereits mitgeteilt, dass die Inzidenzen in Deutschland gegenüber dem Sommer 2020 schneller und früher steigen.

"Lange Nacht des Impfens" in Hamburg mit Musik

Mit besonderen Aktionen will der Hamburger Senat die Corona-Impfquote nach oben treiben. Für heute Abend hat Senatssprecher Marcel Schweitzer Besuchern des Impfzentrums in den Messehallen ab 17 Uhr ein besonderes Musik-Erlebnis versprochen: "Wenn man Musik mag, sollte man vorbeigehen." Für die "Lange Nacht des Impfens" wird die Öffnungszeit bis 23 Uhr verlängert. Noch bis zum 10. August kann man sich im Impfzentrum ohne Termin gegen Corona impfen lassen. Ende des Monats soll die Einrichtung in den Messehallen geschlossen werden. Schweitzer verwies auf die zahlreichen anderen Impfmöglichkeiten in Krankenhäusern, durch mobile Teams beispielsweise in Bürgerhäusern, bei Haus- oder Betriebsärzten.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein fast bei 35

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steuert auf die Marke von 35 zu. Landesweit beträgt die Zahl der innerhalb einer Woche erfassten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner 34,9 (Vortag: 30,4). Es wurden 231 Infektionsfälle neu übermittelt. Am Vortag waren es 210 gewesen, vor einer Woche 118. Wieder registrierten die Behörden keinen weiteren Todesfall. Die Gesamtzahl der mit oder an dem Coronavirus Gestorbenen liegt weiter bei 1.639. Im Krankenhaus wurden - wie am Vortag - 30 Covid-19-Patientinnen oder -Patienten behandelt. Neun von ihnen lagen auf Intensivstationen. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat wieder Neumünster (81,1). Danach folgen Flensburg (54,3) und Pinneberg (50,3). Den niedrigsten Wert gibt es im Kreis Schleswig-Flensburg mit 16,4.

Sollte man Kinder ab zwölf Jahren gegen Corona impfen?

Viele Eltern sorgen sich um mögliche Nebenwirkungen, wenn sie ihre Kinder gegen Corona impfen lassen würden. Virologin Anahita Fathi von der Hamburger Uniklinik war zum Thema im Gespräch beim NDR Hamburg Journal.

VIDEO: Sollte man Kinder ab zwölf Jahren gegen Corona impfen? (3 Min)

Gut informiert auch mit dem NDR Newsletter

Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Der NDR Newsletter wird jeden Nachmittag von montags bis freitags verschickt - und Sie können ihn schon jetzt abonnieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein:

Postleitzahl:

NDR.de Live-Ticker am Freitag startet

NDR.de wünscht einen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Freitag, 6. August, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Zum Nachlesen: der Blog vom Donnerstag.