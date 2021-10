Stand: 09.10.2021 08:32 Uhr Corona-News-Ticker: Keine Testpflicht mehr bei Anreise nach Wangerooge

Hamburger Hochschulen starten Präsenzstudium

Mit dem Start des Wintersemesters finden an den Hochschulen in Hamburg ab Montag nach Corona-bedingt drei fast ausschließlich digitalen Semestern wieder Präsenzveranstaltungen statt. Bei zwei Dritteln der Vorlesungen sollen die mehr als 43.000 Studierenden wieder in den Räumlichkeiten der Universität Hamburg zusammenkommen können, teilte die Uni mit. Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank zeigte sich erfreut: "Ein lebendiger Campus besteht aus Begegnungen, Treffen und Kontakten und geht weit über die bloße Lehre hinaus", sagte sie. Alle Präsenzveranstaltungen finden unter 3G-Bedingungen statt - das heißt, alle Teilnehmer müssen entweder geimpft, genesen oder aktuell negativ auf das Coronavirus getestet sein. Ihren Status müssen die Studenten mit einem digitalen Campus-Pass belegen. Die Uni hat Kontrollen angekündigt. Ähnliche Regelungen wird es an der Technischen Universität in Harburg, an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften und der Hafencity Universität geben. An den Hochschulen werden auch in den kommenden Wochen von mobilen Teams noch Corona-Schutzimpfungen angeboten.

Ab Montag keine Testpflicht mehr bei Wangerooge-Anreise

Der Landkreis Friesland hebt von Montag an die Corona-Testpflicht für die Anreise auf die Nordsee-Insel Wangerooge auf. Gründe dafür seien die mittlerweile lang anhaltende niedrige Inzidenz dort und, dass Schnelltests ab Montag kostenpflichtig werden, teilte eine Landkreissprecherin mit. Der Kreis behalte sich aber vor, die Testpflicht wieder einzuführen, sollte sich die Infektionslage verändern, hieß es. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Wangerooge war die einzige der sieben bewohnten Ostfriesischen Inseln, für die eine Anreise-Testpflicht per Allgemeinverfügung eingeführt wurde. Die Regelung war im Frühjahr vor Ostern mit Blick auf die zu erwartenden Hunderten Zweitwohnungsbesitzer gemeinsam mit der Inselgemeinde getroffen worden. Demnach durften alle Reisende Wangerooge nur noch betreten, wenn der Nachweis für einen negativen Corona-Test aus einem Testzentrum vorgelegt wurde, der nicht älter als 24 Stunden war. Mit Blick auf die nun anstehenden Herbstferien in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen und den zu erwartenden Urlaubsgästen macht sich Wangerooges Inselbürgermeister Marcel Fangohr (parteilos) trotz des Wegfalls der Testpflicht keine Sorgen. Ein Grund dafür: Mittlerweile seien mehr Menschen geimpft.

Lauterbach regt neue Bund-Länder-Runde zu Corona an

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist für eine neue Bund-Länder-Runde, um die Corona-Regeln teilweise zu verschärfen. "Es wäre sinnvoll, dass sich die Ministerpräsidenten zeitnah mit der Kanzlerin noch einmal treffen", sagte Lauterbach den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "In der Pandemie stehen sehr viele Entscheidungen an - von den Corona-Regeln bis zu den Booster-Impfungen. Wir dürfen in der Zeit, in der Koalitionsverhandlungen laufen, nicht den Überblick verlieren", sagte er mit Blick auf die Gespräche zur Regierungsbildung. Zwar werde die Pandemie, wenn keine gefährlichere Virusvariante auftrete, im späten Frühjahr 2022 vorbei sein. "Wir werden aber einen schweren Winter haben, wenn wir nicht die nötige Impfquote erreichen." Daher könnten die Schutzmaßnahmen aus seiner Sicht nicht maßgeblich beendet werden, sondern es gehe zum Teil auch um Verschärfungen. So sollte laut Lauterbach etwa die 2G-Regel intensiver genutzt werden, auch, um einen Anreiz zu schaffen, sich doch noch impfen zu lassen.

Land und Bund beraten offenbar über Millionenhilfe für Meyer Werft

Der Bund und das Land Niedersachsen beraten laut der "Neuen Osnabrücker Zeitung" über eine Millionenhilfe für die von der Corona-Krise hart getroffene Meyer Werft in Papenburg. Dabei gehe es um eine Summe von bis zu zwölf Millionen Euro, schreibt die Zeitung. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) sollen dem Bericht zufolge in dieser Woche schon darüber gesprochen haben. Das Geld könnte als sogenannte Härtefallhilfe fließen, heißt es. Sie ist für Unternehmen bestimmt, die aus formalen Gründen bei den bisherigen Corona-Hilfsprogrammen bisher keine Anträge stellen konnten. Bund und Land würden sich die Summe teilen. Das Land Niedersachsen erwartet allerdings laut Zeitung, dass das Geld am Standort Papenburg investiert wird, um ihn zu sichern. Die Nachfrage nach Kreuzfahrtschiffen stockt in der Corona-Pandemie, die Werft muss mehrere Hundert Arbeitsplätze abbauen. Ob das Unternehmen überhaupt einen Antrag auf staatliche Hilfe stellen wird, ist dem Bericht zufolge noch unklar.

Niedersachsen: Inzidenz sinkt auf 41,4

Auch in Niedersachsen zeigt das Corona-Infektionsgeschehen aktuell nur eine geringe Dynamik - das geht aus den heute früh vom Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Zahlen hervor. Lag die Sieben-Tage-Inzidenz gestern bei 42,3, wird der Wert heute mit 41,4 angegeben. Am vergangenen Sonnabend war er mit 47,0 angegeben worden. 528 neue laborbestätigte Corona-Fälle wurden landesweit registriert (Vortag: 628 / Vorwoche: 569). Seit Beginn der Pandemie sind an oder mit dem Virus bislang 6.000 Menschen in Niedersachsen verstorben, wie das RKI mitteilte. Vier dieser Todesfälle wurden in den vergangenen 24 Stunden verzeichnet.

"Back to Culture": Letztes durch Spürhunde gesichertes Konzert in Hannover

Heute Abend findet in Hannover das vierte und letzte Konzert im Rahmen des Forschungsprojekts "Back to Culture" der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Hannover Concerts und ProEvent Hannover statt. Geprüft wird, wie Großveranstaltungen sicherer werden können. Eine mögliche Lösung sind Corona-Spürhunde. Sie sind darauf trainiert, das Coronavirus bei den Gästen schon vor Konzertbeginn zu erschnuppern. Bei dem heutigen Konzert von Sido sind bis zu 1.500 Besuchende zugelassen. Sie sollen ohne Maske und Abstand miteinander feiern dürfen. Das niedersächsische Wissenschaftsministerium fördert das Projekt mit 1,3 Millionen Euro.

RKI registriert 8.854 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 64,4

Bundesweit hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner) im Vergleich zum Vortag (63,8) leicht erhöht - sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von heute früh bei 64,4. Vor einer Woche hatte der Wert ebenfalls 64,4 betragen, vor einem Monat bei 83,5. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 8.854 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 10.429 / Vorwoche: 8.517). Deutschlandweit wurden dem RKI zufolge binnen 24 Stunden außerdem 65 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 94.178.

Impfquote unterschätzt? Debatte um Schutzmaßnahmen

Laut einer Umfrage des Robert Koch-Instituts könnte die Impfquote höher liegen als bisher gedacht. Einige, darunter die FDP in Niedersachsen, fordern daher einen "Freedom Day", also die Aufhebung aller Corona-Schutzmaßnahmen. Insbesondere die Maskenpflicht in Innenräumen steht in der Kritik.

140 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein registriert

Die Behörden haben in Schleswig-Holstein 140 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 136 / Vorwoche: 146). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen bleibt bei 27,2 - vor einer Woche lag sie noch bei 28,1. 26 Covid-19-Patientinnen oder -Patienten werden auf schleswig-holsteinischen Intensivstationen behandelt, 15 von ihnen werden beatmet. Die Hospitalisierungsrate liegt bei 1,2.

