Corona-News-Ticker: Inzidenz in Schleswig-Holstein nähert sich 50

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 15. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Sonnabend.

USA und weitere Länder von heute an Hochrisikogebiete

Impfaktion am Hamburger Millerntor-Stadion

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 295 Fälle in Niedersachsen, 177 in Schleswig-Holstein; bundesweit 4.728

Ärztekammer Niedersachsen beklagt Aggressionen gegen Ärzte

Ein Mediziner aus dem Landkreis Osnabrück legte einer nicht impfwilligen Patientin nahe, sich einen anderen Hausarzt zu suchen - dann hat er Gewaltdrohungen erhalten. Jetzt beklagte die Ärztekammer Niedersachsen, Ärztinnen und Ärzte in Klinik und Praxis sowie medizinisches Fachpersonal seien immer häufiger "gewalttätigen Übergriffen oder aggressivem Verhalten" ausgesetzt. Öffentliche Hass- und Gewaltbekundungen gegen Mediziner sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien durch nichts zu rechtfertigen, betonte die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker.

Wochenkommentar: Spaltet die Abschaffung kostenloser Tests die Gesellschaft?

Die kostenfreien Corona-Tests werden zum 11. Oktober abgeschafft. Das haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gemeinsam mit der Kanzlerin beschlossen. Auf diese Weise soll auch Druck auf die Noch-Nicht-Geimpften ausgeübt werden. Diese Form des Drängens sei falsch und schädlich, meint Heribert Prantl im NDR Info Wochenkommentar. Denn sie schade erstens der Corona-Bekämpfung, weil sie darauf verzichtet, die Impfunwilligen einzubeziehen, und sie verschärfe zweitens die Spaltung der Gesellschaft.

Bundesweite Inzidenz steigt auf 35

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bundesweit auf 35,0 - am Vortag hatte der Wert 32,7 betragen, vor einer Woche 22,6. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 4.728 Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 3.127 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden drei Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es vier Todesfälle gewesen. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.867.

177 neue Fälle in Schleswig-Holstein, Inzidenz nahe 50

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein nähert sich 50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner. Nun liegt sie bei 48,7, am Vortag betrug der Wert 47,7, in der Vorwoche 40,8. In der Landeshauptstadt Kiel hat der Wert wieder angezogen - auf jetzt 103,3, nach 100,1 am Vortag. Es folgen an zweiter und dritter Stelle Flensburg (93,2) und Neumünster (72,3). Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz wies der Kreis Ostholstein mit 13,5 auf. Es wurden landesweit innerhalb eines Tages 177 neue Fälle gemeldet, 60 weniger als am Vortag. Eine Woche zuvor waren es 152 gewesen. Die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern gab die Landesmeldestelle unverändert mit 40 an, die der Kranken auf Intensivstationen (16) blieb ebenfalls gleich. Zehn Patienten mussten künstlich beatmet werden. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb bei 1.641.

Inzidenz in Niedersachsen steigt auf 24,9

Die Behörden haben in Niedersachsen 295 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 361; Vorwoche: 176). Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 24,9 (Vortag: 23,2; Vorwoche: 18,1). Es wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Krankheit gemeldet.

Lübecker Kinderärzte starten Impfaktion

Gestern haben 14 Kinderärztinnen und -ärzte in Lübeck begonnen, 12- bis 17-Jährige gegen Corona zu impfen. Dr. Johannes Otte ist einer von ihnen. Nach der Ankündigung war er von Impfgegnern anonym bedroht worden. "Wir haben im Team darüber gesprochen, wir haben das zur Kenntnis genommen. Aber übermäßig viel Angst und Sorge ist nicht aufgekommen", sagt Otte. Knapp 50 Jugendliche ließen sich im Laufe des Tages in seiner Praxis impfen.

USA und weitere Länder von heute an Hochrisikogebiete

Die Einstufung der USA und anderer Nationen als Hochrisikogebiet tritt heute in Kraft. Einreisende, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen damit für fünf bis zehn Tage in Quarantäne. Dieselbe Regelung greift für Israel, Kenia, Montenegro, Vietnam sowie für zwei französische Überseegebiete. Portugal wird dagegen mit Ausnahme der bei Touristen besonders beliebten Küstenregion Algarve und der Hauptstadt Lissabon von der Risikoliste gestrichen.

Als Hochrisikogebiete werden Länder und Regionen mit einem besonders hohen Infektionsrisiko eingestuft. Dafür sind inzwischen aber nicht mehr nur die Infektionszahlen ausschlaggebend. Andere Kriterien sind das Tempo der Ausbreitung des Virus, die Belastung des Gesundheitssystems oder auch fehlende Daten über die Corona-Lage. Von Dienstag an wird auch die Türkei als Hochrisikogebiet eingestuft.

Impfaktion am Hamburger Millerntor-Stadion

Eine besondere Impfaktion insbesondere für Fans des FC St. Pauli: Heute können sich Impfwillige am Hamburger Millerntor-Stadion immunisieren lassen. Gewinner dieser dritten Halbzeit nach dem Stadtderby zwischen dem HSV und den Kiezkickern sei in jedem Fall die Impfquote, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich. Wer sich von 11 bis 18 Uhr am Stadion impfen lasse, erhalte zudem einen Rabatt-Gutschein für den St. Pauli-Fanshop. "Über die Unterstützung des FC St. Pauli freuen wir uns sehr", sagte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD). "Durch die große Fangemeinschaft und gute Vernetzung wollen wir noch mehr Menschen erreichen." Mit jeder Impfung werde die Rückkehr zur Normalität möglicher.

