Corona-News-Ticker: Inzidenz in Hamburg steigt deutlich

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 21. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Impfkampagne läuft seit 300 Tagen

Corona-Pandemie Kernthema bei Ministerpräsidenten-Konferenz

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 338 in Schleswig-Holstein , 366 in Hamburg , 1.113 in Niedersachsen

RKI: Bundesweit 16.077 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 85,6

Studie: Corona-Impfung von Jugendlichen zu 90 Prozent effektiv

Die BionTech/Pfizer-Impfung senkt laut einer Studie das Risiko einer Infektion mit der Delta-Variante des Coronavirus bei Jugendlichen um 90 Prozent. Sie schütze zudem zu 93 Prozent vor einer Erkrankung mit Symptomen bei dieser Virusvariante, wie eine Sprecherin der israelischen Krankenkasse Clalit bestätigte. Gemeinsam mit Forschern von der Harvard-Universität (USA) habe man Daten von 94.354 zweifach geimpften Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren ausgewertet, hieß es in einer Mitteilung. Diese seien mit Daten einer entsprechenden Anzahl ungeimpfter Jugendlicher verglichen worden.

Weniger Erwerbstätige in MV

Aufgrund der Corona-Krise ist die Zahl der Erwerbstätigen in Mecklenburg-Vorpommern erneut leicht gesunken. Im zweiten Quartal lag sie 0,3 Prozent (rund 2.000 Personen) unter dem Wert ein Jahr zuvor, wie das Statistische Amt Mecklenburg-Vorpommern mitteile. In Deutschland insgesamt gab es hingegen keine Veränderung. Schon im ersten Quartal war die Zahl der Jobs in MV um 1,7 Prozent geschrumpft. Bundesweit war der Rückgang mit 1,5 Prozent nicht ganz so stark ausgefallen. Das Statistikamt beruft sich auf Berechnungen des Arbeitskreises Erwerbstätigenrechnung der Länder. Vor allem in den Dienstleistungsberufen seien Jobs weggefallen. In dem Bereich sind in Mecklenburg-Vorpommern mehr als drei Viertel aller Erwerbstätigen beschäftigt.

Hamburg: 366 neue Corona-Fälle und steigende Inzidenz

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg deutlich gestiegen. Die Gesundheitsbehörde registrierte 366 neue Fälle und gibt die Sieben-Tage-Inzidenz nun mit 87,8 an (gestern: 77,1). Am Donnerstag vor einer Woche waren es 162 Neuinfektionen und 59,1 Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. In den Hamburger Krankenhäusern werden den Angaben zufolge 109 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, drei weniger als zuletzt gemeldet. 34 Betroffene werden auf Intensivstationen versorgt, hier gab es keine Veränderungen.

Kreis Osnabrück: "Lichtsicht"-Projektionsschau wird wiederholt

Im November vergangenen Jahres musste wegen der Corona-Auflagen die Open-Air-Lichtkunstschau "Lichtsicht 7" nach zehn Tagen schließen. Nun soll die Freiluft-Kunstausstellung in der Ortsmitte von Bad Rothenfelde (Landkreis Osnabrück) fortgesetzt werden. Wie die Veranstalter mitteilten, sollen am Freitag um 20 Uhr wieder die Projektoren gestartet werden. Die Projektionen sind kostenlos unter freiem Himmel nach Einbruch der Dunkelheit bis zum 20. Februar 2022 zu sehen.

Nach Corona-Ausbruch in Pflegeheim: Patientenschutz fordert Testpflicht

Nach dem Corona-Ausbruch mit mittlerweile zehn Todesfällen in einem Alten- und Pflegeheim in Bad Doberan, fordern Patientenschützer eine tägliche Testpflicht für Bewohner und Mitarbeiter. "Wir rutschen derzeit in eine Phase ab, die für die vulnerablen Gruppen hochgefährlich ist", sagte Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Man benötige nun einen politischen Diskurs über intelligente Lösungen ohne Lockdown und Isolation. Dazu gehöre das tägliche Testen - auch von Menschen, die geimpft oder genesen seien. So könne man durch den Winter kommen, ohne von Ketteninfektionen überrascht zu werden. Der Rostocker Epidemiologe Emil Reisinger hat sich für neue gesetzliche Impfregelungen für Mitarbeiter in "sensiblen Bereichen" ausgesprochen. "Pflegeheime oder Notaufnahmen in Krankenhäusern sind solche Bereiche, für die Mitarbeiter dort sollten Impfungen vorgeschrieben sein", so Reisinger.

Impfkampagne läuft seit 300 Tagen

Die Covid-19-Impfkampagne läuft in Deutschland nun seit 300 Tagen, meldet das Robert Koch-Institut (RKI). Mindestens eine Impfdosis haben seitdem rund 57 Millionen Personen erhalten. Davon sind knapp 55 Millionen bereits vollständig geimpft, das entspricht 66 Prozent der Gesamtbevölkerung. In Norddeutschland sind es 68,9 Prozent.

In der vergangenen Kalenderwoche wurden bundesweit 892.813 Impfdosen verabreicht. Das sind 3,1 Prozent weniger als in der Kalenderwoche davor. In der Spitze der Impfkampagne wurden täglich mehr als eine Million Impfungen in Deutschland verabreicht. Mittlerweile wird in der Regel täglich eine sechsstellige Anzahl Impfdosen gespritzt, an manchen Tagen aber auch weniger.

Verfassungsschutz warnt vor Gewalttaten aus Querdenker-Bewegung

Niedersachsens Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut warnt vor weiteren Gewalttaten aus dem Kreis der Corona-Leugner und sogenannten Querdenker. "Die Zeit der großen Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen scheint zwar vorbei zu sein", sagte Witthaut der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Aber gerade im Internet ist zu beobachten, wie Äußerungen immer radikaler werden." Mittlerweile werde aus diesem Kreis heraus offen zum Umsturz aufgerufen. "Die fortschreitende Radikalisierung von Teilen der Bewegung birgt Gefahren", meint Witthaut. "Aus dem irrgeleiteten Weltbild heraus könnten sich auch künftig Menschen berufen fühlen, zu extremen Mitteln zu greifen."

Söder will Verlängerung der epidemischen Lage

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnt vor einem Auslaufen der epidemischen Lage auf Bundesebene. Wenn dies passiere, "gibt es de facto keine Rechtsgrundlage mehr - egal für was. Weder für das Testen in der Schule, noch für Masken, noch für ganz normale Ideen wie 3G plus, oder 2G oder 3G", sagte er im BR. Dann müsste jeder einzelne für seinen Schutz sorgen. Söder verwies vor der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz auf die wieder steigenden Infektionszahlen, insbesondere bei den über 80-Jährigen.

Die epidemische Lage ist Grundlage für Verordnungen und zentrale Corona-Maßnahmen in Deutschland. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte sich am Montag dafür ausgesprochen, dass es nicht zu einer erneuten Verlängerung kommt. Damit würde die bundesweite Corona-Notlage am 25. November auslaufen.

Niedersachsen: Einzelne Landkreise verschärfen Corona-Regeln

Die Landkreis Stade und Gifhorn verschärft ab heute die Corona-Schutzmaßnahmen. Weil die Inzidenz mehr als fünf Werktage in Folge über 50 lag, sind viele öffentliche Bereiche ab sofort nur noch für Personen zugänglich, die geimpft, genesen oder negativ getestet (3G) sind. Zu den beschränkten Bereichen gehören unter anderem Restaurants, Kinos, Fitness-Studios und Schwimmbäder. Auch der Landkreis Harburg liegt seit mehr als fünf Werktagen über dem Inzidenz-Grenzwert von 50 und muss die Corona-Regeln in den kommenden Tagen verschärfen.

Das ist die Situation in allen Landkreisen und Kreisstädten in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg:

Impfausweis-Fälschungen in Niedersachsen und Bremen

Das Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA) verzeichnet eine deutliche Zunahme an gefälschten Impfpässen. Zwischen Januar und September dieses Jahres sei eine "niedrige dreistellige Zahl an gefälschten Blanko-Impfpässen und Totalfälschungen" sichergestellt worden, so das Landeskriminalamt (LKA). Die Anzahl der festgestellten Fälle würde "kontinuierlich und zuletzt sprunghaft angesteigen", heißt es. Konkrete Zahlen nannte das LKA nicht.

Im Land Bremen registrieren die Behörden bisher keinen Trend zur Fälschung von Corona-Impfnachweisen. So sei in der Stadt Bremen ein Fall von der Kriminalpolizei bearbeitet worden, erklärte eine Sprecherin des Innenressorts. In Bremerhaven seien zwei Blanko-Totalfälschungen sichergestellt worden. Allerdings seien bei der Bremer Polizei mehrere Hinweise auf den Handel mit gefälschten Impfausweisen im Internet eingegangen. Konkret Beschuldigte seien noch nicht ermittelt.

DLRG warnt: "Situation der Nichtschwimmer ist dramatisch"

Wegen geschlossener kommunaler Bäder haben es in der Corona-Pandemie Hunderttausende Kinder in Deutschland verpasst, Schwimmen zu lernen. "Die Situation der Nichtschwimmer ist dramatisch", sagte Achim Wiese, Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Ein kompletter Schuljahrgang habe nicht in Kursen lernen können. Eigentlich wollte die DLRG ihre Kompaktkurse nur bis September anbieten. Wegen der langen Wartelisten und der prekären Lage habe man das Angebot bis Ende des Jahres verlängert.

Inzidenz in Niedersachsen steigt auf 54,4

Heute hat das Robert Koch-Institut für Niedersachsen 1.113 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Vortag: 941, Vorwoche 875). Fünf weitere Infizierte starben, insgesamt sind es landesweit nun 6.046. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt im Landesdurchschnitt 54,4 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 50,7, Vorwoche 43,9). Die höchsten Inzidenzwerte verzeichnen derzeit die Landkreise Cloppenburg (155) und Gifhorn (116). Der landesweite Leitindikator Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 2,4 Krankenhaus-Neuaufnahmen pro 100.000 Einwohner. Am Vortag lag der Wert bei 2,3.

Booster-Impfungen: Brauchen wir mehr Tempo?

Bisher haben nur etwa 1,35 Millionen Menschen in Deutschland eine Auffrischungsimpfung bekommen. Dabei zeigen Studien und aktuelle Zahlen, dass der Impfschutz abnimmt. Ist Deutschland bei den Booster-Impfungen zu langsam? Eine Exklusiv-Recherche von tagesschau.de geht der Frage nach. Der Immunologe Reinhold Förster von der Medizinischen Hochschule Hannover kommt zu dem Schluss, es werde "unumgänglich sein, jüngere Menschen mit in die Impfempfehlung einzubeziehen". Noch in diesem Jahr sollten Menschen ab 60 Jahren, vielleicht sogar ab 50, eine Auffrischungsimpfung bekommen.

RKI: Bundesweite Inzidenz steigt auf 85,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist am achten Tag in Folge gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 85,6 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 80,4 gelegen, vor einer Woche bei 67,0 (Vormonat: 68,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 16.077 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 12.382 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 67 Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 72). Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI gestern mit 2,34 (Dienstag 2,13) an. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Schleswig-Holstein: 338 Neuinfektionen - Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 44,9

338 weitere laborbestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in Schleswig-Holstein gemeldet worden. Vor einer Woche waren es nur 119 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land steigt von 39,1 auf 44,9. Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Stormarn (64,1), am niedrigsten im Kreis Schleswig-Flensburg (20,2). Die Zahl der seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 Gestorbenen stieg um drei auf 1.710. Aktuell müssen landesweit 60 an Covid-19 Erkrankte in Kliniken behandelt werden, 14 davon auf Intensivstationen. Als genesen gelten im Land inzwischen rund 75.500 Menschen.

Jahreskonferenz: Ministerpräsidenten befassen sich mit Corona

Die Regierungschefs und -chefinnen der Länder kommen am Vormittag zu ihrer Jahreskonferenz im nordrhein-westfälischen Königswinter zusammen. Ein Kernthema der Ministerpräsidentenkonferenz soll der Kampf gegen die Corona-Pandemie sowie ihre sozialen und wirtschaftlichen Folgen sein. Laut einer vorläufigen Tagesordnung wollen sich die Länder-Chefs bei ihren zweitägigen Beratungen unter anderem mit Strafverschärfungen bei gefälschten Impfpässen und Testzertifikaten beschäftigen. Die Justizministerkonferenz hatte die Bundesjustizministerin angesichts zunehmender Fälle bereits im Juni gebeten, einen entsprechenden Gesetzentwurf zu erarbeiten.

Drese: "Zeit für Auffrischungsimpfungen ist gekommen"

Nach Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen in Bad Doberan und Kühlungsborn wird nun der Ruf nach Konsequenzen laut: Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Drese (SPD) fordert, dass das Personal, das hochbetagte und teils kranke Menschen betreut, sich dringend impfen lassen müsse. Außerdem sollten zügig Auffrischungsimpfungen für die 18.000 Bewohner der insgesamt 200 Pflegeheime im Nordosten angeboten werden.

VIDEO: Sozialministerin spricht sich für dritte Impfung in Pflegeheimen aus (3 Min)

