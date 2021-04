Stand: 29.04.2021 06:12 Uhr Corona-News-Ticker: In Rostock greift die Bundes-Notbremse

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 29. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was gestern passiert ist, können Sie im Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



In Rostock greift nun die "Bundes-Notgrenze"

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 67,1

In Rostock greift seit heute die "Bundes-Notbremse"

Nach drei Tagen in Folge mit Sieben-Tage-Inzidenzen von mehr als 100 greift nun auch in der Hansestadt Rostock die sogenannte Notbremse des Bundes. Die erste Nacht, in der eine Ausgangssperre galt, verlief reibungslos. Das sagte ein Sprecher der Polizei NDR 1 Radio MV. Die Beamten hätten keine Menschen getroffen, die unerlaubt auf der Straße waren. Eine der zentralen Regelungen ist die Ausgangsbeschränkung von 22 bis 5 Uhr. Eine allein ausgeübte körperliche Bewegung sei auch bis 24 Uhr erlaubt, nicht jedoch in Sportanlagen, hieß es von der Stadt. Ausnahmen gebe es bei medizinischen Notfällen, besonderen Berufsgruppen, Betreuungspflichten und für die Versorgung von Tieren. Baumärkte sind nun geschlossen. Dort ist Einkaufen nur noch als Terminshoppen mit negativem Corona-Test erlaubt.

Wenn Infektionsschutz an der Sprachbarriere scheitert

Die Schwierigkeiten, Bürger mit Migrationshintergrund über die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus aufzuklären, sind ein Thema auf dem Integrationsgipfel in Bremerhaven.

MV schaltet Hotline für Impftermin-Absagen

Das Absagen von Impfterminen in Mecklenburg-Vorpommern soll von heute an nicht nur per E-Mail, sondern auch unter der Rufnummer 0385-20 27 99 18 möglich sein. Laut Gesundheitsministerium soll diese zusätzliche Hotline den Bürgerinnen und Bürgern neben dem Online-Absageverfahren eine weitere unkomplizierte Möglichkeit geben, sich direkt zu melden, um den Termin auch wirklich abzusagen. Das sei auch eine weitere Entlastung für die Impfhotline bei der Terminvergabe. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) sagte: "Jeder nicht abgesagte Termin ist im schlechtesten Fall eine verlorene Impfung, die jemand anderes hätte bekommen können. Es gibt Tage, an denen in den Impfzentren jeder fünfte gebuchte Impftermin nicht wahrgenommen wird. Das darf nicht sein."

Kabinett in MV will Erleichterungen für vollständig Geimpfte beschließen

Das Kabinett in Mecklenburg-Vorpommern will heute die geplanten Erleichterungen für vollständig gegen Corona geimpfte Menschen im Bundesland beschließen und die Landesverordnung entsprechend ändern. Sie müssen künftig keinen Negativ-Test mehr vorlegen, wenn sie etwa zum Friseur oder in den Zoo gehen wollen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte zu Wochenbeginn angekündigt, dass vom 1. Mai an die vollständig geimpften den negativ getesteten Menschen gleichgestellt werden, da von ihnen keine Ansteckungsgefahr ausgehe. Aktuell haben in MV gut 6,6 Prozent der Bevölkerung zwei Spritzen gegen Covid-19 erhalten und verfügen damit über den kompletten Impfschutz. Das sind etwa 106.000 Menschen.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 67,1

Die Behörden in Schleswig-Holstein haben 288 Neuinfektionen gemeldet. Am Vortag hatte es 357, eine Woche zuvor 343 neu registrierte Fälle gegeben. Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz dort weiter gesunken, und zwar auf 67,1, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Die kritische Schwelle von 100 bei der Sieben-Tage-Inzidenz überschritt auch am Mittwoch kein Kreis mehr. Die höchsten Werte haben der Kreis Stormarn (93,8), Kiel (91,2) und der Kreis Pinneberg (90,8). Die niedrigsten Zahlen gab es in den Schleswig-Flensburg (36,3) und Plön (45,1).

Corona-Live-Ticker am Donnerstag startet

Guten Morgen! Auch am heutigen Donnerstag, 29. April, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen in Norddeutschland vom Mittwoch: 357 in Schleswig-Holstein, 1.118 in Niedersachsen, 319 in Hamburg, 373 in Mecklenburg-Vorpommern und 202 im Bundesland Bremen. Bundesweit: 22.231.