Stand: 16.01.2021 10:05 Uhr Corona-News-Ticker: In MV erstmals Impfen beim Arzt möglich

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, den 16. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier in unserem Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



MV ermöglicht I mpfen in Arztpraxen

Hamburgs Bürgermeister Tschentscher für mehr Einschränkungen am Arbeitsplatz

Folgen des Lockdown "fatal" für benachteiligte Kinder

Blutspender in Greifswald gesucht

Die Nord-Länderchefs begrüßen das Vorziehen der Bund-Länder-Beratung und befürworten schärfere Maßnahmen , plädieren aber zum Teil auch dafür, Lockerungen im Blick zu behalten

422 neue Infektionen in Schleswig-Holstein registriert, 18.678 Neuinfektionen bundesweit

Impfungen in Arztpraxen in Nordwestmecklenburg

In acht Praxen im Landkreis Nordwestmecklenburg sollen die Ärzte ab übernächster Woche gegen das Coronavirus impfen können. So plant es die Kreisverwaltung. Das Angebot ist über den ganzen Kreis verteilt und gilt insbesondere für ältere Menschen, die es nicht zu den Impfzentren schaffen, so Landrätin Kerstin Weiss.

18.678 Neuinfektionen, 980 neue Todesfälle bundesweit

Das RKI meldet 18.678 Neuinfektionen für ganz Deutschland in den vergangenen 24 Stunden. 980 Menschen seien zudem mit und an Corona gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun bei 139,2. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch aktuell enorm: Die höchsten Inzidenzen haben Thüringen mit 268,3 und Sachsen mit 255,8. Den niedrigsten Wert hat Bremen mit 80,0.

1.534 Ermittlungsverfahren wegen Corona-Verstößen in NDS

Kindergeburtstage, private Partys oder ein Fitnesstudio-Besuch mit Infektion: Bei den Staatsanwaltschaften in Niedersachsen sind seit dem ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr insgesamt 1.534 Ermittlungsverfahren eingegangen. In den meisten Ordnungswidrigkeitsverfahren gehe es laut Justizministerium um viele verschiedene Vorwürfe - von Verstößen gegen das Abstandsgebot über nicht getragene Masken bis hin zu unerlaubt geöffneten Bars. Es gebe auch 279 strafrechtliche Verfahren. Darunter ein Fall aus Göttingen, wo im Mai 2020 ein 27-Jähriger trotz einer Corona-Infektion ins Fitnessstudio gegangen sein soll. Die Staatsanwaltschaft erhob in dem Fall Anklage wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen.

Blutspender in MV gesucht

Die Universitätsmedizin Greifswald (UMG) sucht Blutspender. "Wir können gerade so versorgen", sagte Ulf Alpen aus der Abteilung Transfusionsmedizin. Die Mitarbeiter telefonierten sogar Menschen hinterher, die bereits gespendet hätten. Ansonsten würden 20 Prozent fehlen. Derzeit ist zum Spenden ein fester Termin vorab nötig. Der DRK-Blutspendedienst und die Transfusionsmedizin der Universität Rostock sind nach eigenen Angaben noch versorgt, mehr Spenden seien aber immer erwünscht. In der Uniklinik in Rostock würden auch Termine vergeben, damit sich nicht zu viele Menschen in den Räumen aufhalten. Sollte aber jemand vorbeikommen und es gerade leer sein, werde derjenige ausnahmsweise auch drangenommen.

Mediennutzung für Kinder und Jugendliche im Lockdown nicht ausweiten

Der hannoversche Jugendpsychiater Christoph Möller empfiehlt Familien, die Mediennutzungszeiten im Lockdown nicht auszuweiten. Durch die Schulschließungen würden Kinder und Jugendliche ohnehin deutlich mehr Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Ausgleich wie Sport oder Spiele sei daher wichtig. "Familien sollten sich ein gemeinsames Projekt suchen", rät der Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kinderkrankenhaus auf der Bult in Hannover. Untersuchungen zeigen, dass Jugendliche im Lockdown deutlich mehr Zeit mit Onlinespielen und sozialen Medien verbringen. "Das sind alarmierende Ergebnisse", sagte Möller. Die Folgen exzessiven Medienkonsums könnten Schlaf- und Konzentrationsstörungen sein sowie Übergewicht, Kurzsichtigkeit und Sprachentwicklungsstörungen.

Leiter der Hamburger Arche: "Die Folgen des Lockdowns sind fatal"

Wenig Kontakte, enge Wohnungen, keine Abwechslung: Der Lockdown wird bei sozial benachteiligten Kindern tiefe Spuren hinterlassen, sagt der Leiter des Hamburger Kinderhilfsprojekts Arche, Tobias Lucht. "Die Folgen des Lockdowns sind fatal. Wir hören bereits von Lehrern, die manche Kinder aufgegeben haben." Die Defizite in der Schule seien zum Teil schon aus dem Frühjahr so groß, dass sie nicht aufgeholt werden könnten. Viertklässler würden vor dem Wechsel auf die weiterführende Schule im Sommer nicht richtig schreiben und lesen können. Lucht hofft auf baldigen Präsenzunterricht. "Kinder brauchen die physische Anwesenheit eines Erwachsenen, der sie ermutigt und dem sie auch Fragen stellen können."

VfL Wolfsburg schaltet Hotline für über 80-Jährige

Der Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg schaltet für die über 80-Jährigen in der Stadt ab Montag um 10 Uhr eine Telefonhotline (05 361/89 03 777). Dort will das Serviceteam im Rahmen der Aktion #wirhelfen Anrufern erläutern wie das Impfen abläuft und die Terminvereinbarung übernehmen. Die Vergabe von Impfterminen ist erst ab dem 28. Januar möglich.

Tschentscher für mehr Homeoffice und Entlastung von Bus und Bahn

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, jetzt Unternehmen mehr in die Pflicht zu nehmen, einen Beitrag zu sinkenden Zahlen zu leisten. "Wir müssen die Mobilität über die privaten Kontaktbeschränkungen hinaus weiter verringern, indem die Unternehmen Homeoffice und mobiles Arbeiten noch konsequenter umsetzen. Wenn Präsenz am Arbeitsplatz erforderlich ist, sollte der Arbeitgeber flexible Arbeitszeiten ermöglichen, um die Auslastung des öffentlichen Nahverkehrs in den üblichen Hauptverkehrszeiten zu verringern." Das sagte Tschentscher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Er plädierte außerdem für stärkere Zusammenarbeit mit den europäischen Nachbarländern.

422 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind im Vergleich zum Vortag 422 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sank weiter auf nun 87,2. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 24 auf 648. Am Sonnabend vor einer Woche waren 513 Neuinfektionen gemeldet worden.

Ministerin Reimann beantwortet Fragen zur Corona-Impfung

Die Corona-Impfzentren sollen bald auch in Niedersachsen mit ihrer Arbeit beginnen. Doch wie läuft das genau ab? Heute Vormittag sind die Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) und Jens Wagenknecht, Vorstandsmitglied der Ärztekammer Niedersachsen, zu Gast bei NDR 1 Niedersachsen. Von 10 Uhr bis 12 Uhr beantworten sie Ihre Fragen - live im NDR Studio. Bereits gestern Abend hatte Reimann bei Hallo Niedersachsen Stellung bezogen zu den drängendsten Fragen der Bürgerinnen und Bürger.

Nord-Länderchefs begrüßen vorgezogenen Corona-Gipfel mit Merkel

Angesichts weiterhin hoher Corona-Fallzahlen treffen sich die Ministerpräsidenten schon am kommenden Dienstag mit Kanzlerin Merkel, um über mögliche Verschärfungen des Lockdowns zu beraten. In Norddeutschland reagierten Politiker gestern positiv auf das Vorziehen des Treffens.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) teilt die Sorgen der Kanzlerin vor den weiterhin hohen Infektionszahlen. Eine nächtliche Ausgangssperre - wie sie von einigen Ländern ins Gespräch gebracht wird - lehnt der Hamburger Senat nicht grundsätzlich ab. Dies ist aber nur eine Regel von mehreren, über die im Rathaus diskutiert wird, heißt es.

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte: "Es ist absehbar, dass wir es noch länger mit hohen Corona-Zahlen zu tun haben werden. Für Lockerungen besteht im Moment ganz sicher kein Spielraum." Eine nochmalige Verschärfung der Corona-Schutzvorkehrungen schloss sie nicht aus: "Wir werden darüber reden müssen, ob es weitere sinnvolle Schritte gibt, um die Corona-Pandemie einzudämmen und vor allem die Ausbreitung der Virus-Mutation zu verhindern."

Derweil wehrt sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dagegen, eine Fortdauer von Beschränkungen nun bereits bis Ostern zu beschließen. "Wenn die Inzidenzen heruntergehen, muss man darauf reagieren mit entsprechenden Lockerungen", sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen.

Ähnlich äußerte sich auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Die Debatte über mögliche schärfere Maßnahmen müsse mit der Erarbeitung eines Plans für die Zeit nach dem aktuellen Lockdown verbunden werden. "Ein solcher konkreter und verbindlicher Stufenplan muss den Menschen eine Perspektive aufzeigen, welche Öffnungsmöglichkeiten sich auf der Grundlage der Entwicklung des jeweiligen Infektionsgeschehens ergeben", sagte Günther. Dieser Plan müsse bis zur Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Merkel vorliegen.

Zu viel Andrang: Loipen im Harz werden nicht mehr gespurt

Aus Sorge vor einem möglichen Besucherandrang in verschneiten Regionen gelten auch an diesem Wochenende vielerorts verschärfte Maßnahmen. "Der Nationalpark Harz hat das Spuren der Loipen eingestellt, weil das möglicherweise Leute anlocken könnte", sagte Maximilian Strache, Sprecher des Landkreises Goslar. Der Harz sei momentan ein "Winter Wonderland", das zu viele Ausflügler anziehe. Polizei und Ordnungskräfte sollen an diesem Wochenenden verstärkt die Einhaltung der Maskenpflicht auf Rodelhängen und Parkplätzen kontrollieren und Falschparker entlang der Landstraßen abschleppen lassen. Auch im Landkreis Holzminden bleiben die größten und am stärksten besuchten Rodelhänge aufgrund der Corona-Pandemie bis Ende Januar gesperrt. Rodeln ist verboten, Ski-Langlauf oder das Hinterherziehen eines Schlittens beim Spazierengehen dagegen erlaubt.

NDR.de-Ticker am Sonnabend startet

Auch am heutigen Sonnabend, 16. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Freitag wurden in Niedersachsen 1.473 neue Corona-Fälle registriert, in Schleswig-Holstein 425, in Mecklenburg-Vorpommern 379, in Hamburg 279 und im Bundesland Bremen 84; bundesweit waren es 22.368.