Corona-News-Ticker: In Hamburg gelten ab heute strengere Regeln

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 8. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier im Blog nachlesen.

RKI meldet 31.849 Neuinfektionen und 1.188 weitere Todesfälle

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus hat einen neuen Höchstwert erreicht. Innerhalb eines Tages übermittelten die deutschen Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut 1.188 neue Todesfälle, wie aus den RKI-Zahlen vom Morgen hervorgeht. Außerdem wurden 31.849 Neuinfektionen gemeldet. Der bisherige Höchststand von 1.129 neuen Todesfällen war am 30. Dezember erreicht worden.

Niedersahsen: Tausende Operationen abgesagt

In der Corona-Krise sind mehrere Tausend Operationen in Niedersachsens Krankenhäusern abgesagt worden. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor. Demnach wurden allein an 14 der 169 Plankrankenhäuser seit März 2020 rund 7.745 Operationen verschoben. Auch an den Unikliniken gingen die Eingriffe deutlich zurück: An der Medizinischen Hochschule Hannover gab es von März bis Mai rund 2.000 Operationen weniger als im selben Zeitraum ein Jahr zuvor, an der Universitätsmedizin Göttingen waren es rund 1.900 OPs weniger. Bei den Verschiebungen handelt es sich den Angaben zufolge um OP-Termine, die entweder von den Krankenhäusern oder von den Patienten selbst abgesagt wurden.

Die Krankenhäuser geraten in der Corona-Krise zudem zunehmend in Finanznot, wie die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft zu Wochenbeginn mitgeteilt hatte. Angesichts des Patientenrückgangs sowie von Mehrkosten für den Infektionsschutz erwarte etwa jedes zweite Krankenhaus im Jahresverlauf 2021 eine Verschlechterung seiner wirtschaftlichen Lage.

464 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Behörden in Schleswig-Holstein haben binnen eines Tages 464 neue Corona-Fälle registriert. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Kiel um sechs auf insgesamt 520. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche (Sieben-Tage-Inzidenz) stieg von 79,1 auf 83,2. Laut dem Robert Koch-Institut ist eine Interpretation der aktuellen Daten zurzeit weiter schwierig, weil um Weihnachten und den Jahreswechsel Corona-Fälle verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt worden seien.

Erstmals Ausgangsbeschränkungen in MV

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gelten ab heute Ausgangsbeschränkungen in der Nacht. Zwischen 20 und 6 Uhr dürfen die Einwohner ihre Wohnungen und Häuser nur mit einem triftigen Grund verlassen. Dazu zählen unter anderem Wege zur Arbeit, Schulbesuche, Arzttermine oder die Versorgung von Hilfsbedürftigen. Zudem darf ab kommendem Montag bis auf Weiteres kein Präsenzunterricht an Schulen mehr stattfinden. Ausgenommen sind lediglich die Abschlussklassen. Für die Jahrgänge 1 bis 6 sollen die Schulen eine Notfallbetreuung einrichten. Der Landkreis hat dies gestern Abend in einer Allgemeinverfügung festgelegt, da der sogenannte Sieben-Tage-Inzidenzwert auf über 200 gestiegen war.

In Hamburg gelten ab heute verschärfte Regeln

In Hamburg müssen die Menschen seit Mitternacht ihre Kontakte weiter einschränken. Neben einer Verlängerung des bestehenden Lockdowns bis 31. Januar sieht die neue Hamburger Verordnung auch schärfere Kontaktbeschränkungen vor. So dürfen Angehörige eines Haushalts nur noch mit einer Person eines anderen Haushalts zusammentreffen. Für Kinder gibt es anders als bisher keine Ausnahme mehr.

Niedersachsen stellt neue Regeln vor

Die niedersächsische Landesregierung stellt heute ihre neue Corona-Verordnung vor. Bisher ist unklar, ob sie am Montag oder bereits am Wochenende in Kraft treten soll. Zudem wird bekannt gegeben, wie die Beschränkung des Bewegungsradius in Niedersachsen umgesetzt werden soll. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab 10.30 Uhr im Livestream.

Neue Regeln in MV werden verabschiedet

Auf einem Gipfel mit Vertretern von Kommunen, Wirtschaft, Wissenschaft und Gewerkschaften sollen heute die neuen Kontaktbeschränkungen für Mecklenburg-Vorpommern beschlossen werden. Bereits gestern zeichnete sich ab, dass Kinder im Nordosten weiterhin nicht als Kontaktperson gelten sollen. Der Landtag hatte die auf dem Bund-Länder-Treffen beschlossenen Regeln Donnerstag gebilligt.

NDR.de-Ticker am Freitag startet

Auch am heutigen Freitag, 8. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Donnerstag wurden 2.395 Fälle in Niedersachsen registriert (Höchstwert), 542 in Schleswig-Holstein, 433 in Hamburg, 333 in Mecklenburg-Vorpommern und 104 im Bundesland Bremen. Das RKI meldete bundesweit 26.391 Neuinfektionen und 1.070 Todesfälle.