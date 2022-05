Stand: 19.05.2022 10:41 Uhr Corona-News-Ticker: Impfpflicht in Pflege ist verfassungskonform

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 19. Mai 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Bundesverfassungsgericht: Impfpflicht für Pflegekräfte ist verfassungsgemäß

Barmer: Nutzung des Kinderkrankengelds in Hamburg verdreifacht

G7-Gesundheitsminister beraten in Berlin über künftige Pandemien

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 3.081 in Schleswig-Holstein , 1.658 in Hamburg, 8.185 in Niedersachsen

RKI: Bundesweit 58.719 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 383,2

Impfpflicht in Pflege offenbar bisher ohne ernstzunehmende Folgen

Die Corona-Impfpflicht im Pflege- und Gesundheitsbereich hat in der Branche einem ZDF-Bericht zufolge bisher zu keinen ernstzunehmenden Folgen für die Patientenversorgung geführt. Es sei zwar zu Personalausfällen gekommen, aber nicht im befürchteten Ausmaß, berichtete die Leiterin der Geschäftsstelle des Deutschen Pflegerats, Ute Haas. Sie sehe zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten Auswirkungen für die Pflegebranche. Laut ZDF-Bericht verzeichnen die Behörden bundesweit fast überall hohe Impfquoten unter den Beschäftigten. In Schleswig-Holstein etwa sind mehr als 97 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen immunisiert, nur knapp drei Prozent nicht. In Niedersachsen liegt die Quote der Ungeimpften bei 4,6 Prozent.

Lauterbach begrüßt Gerichtsentscheidung zur Pflege-Impfpflicht

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht sich durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Corona-Impfpflicht für das Pflege- und Gesundheitspersonal bestätigt. "Der Staat ist verpflichtet, vulnerable Gruppen zu schützen", erklärte der SPD-Politiker. Er begrüße die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ausdrücklich. Das höchste deutsche Gericht hatte eine Verfassungsbeschwerde gegen die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht zurückgewiesen. (Az. 1 BvR 2649/21) Lauterbach bedankte sich bei allen Einrichtungen, die diese Impfpflicht umgesetzt haben. !Sie haben großen Anteil daran, dass es in der schweren Omikronwelle nicht noch mehr Todesfälle gegeben hat."

Bundesverfassungsgericht: Pflege-Impfpflicht ist verfassungskonform

Die Impfpflicht für Pflegekräfte und medizinisches Personal ist verfassungsgemäß. Mit der heute veröffentlichten Entscheidung wies das Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde zahlreicher Betroffener zurück. "Der sehr geringen Wahrscheinlichkeit von gravierenden Folgen einer Impfung steht die deutlich höhere Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung von Leib und Leben vulnerabler Menschen gegenüber", begründeten die Karlsruher Richter ihre Entscheidung. Auch die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie mit der Omikron-Variante begründe keine abweichende Beurteilung. (AZ: 1 BvR 2649/21) Die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht war im Dezember 2021 beschlossen worden, um besonders verletzliche Menschen etwa in Pflegeheimen besser zu schützen. Seit Mitte März 2022 müssen Beschäftigte in Kliniken, Pflegeheimen oder Arztpraxen einen vollen Corona-Impfschutz oder eine Genesung nachweisen.

Barmer: Nutzung des Kinderkrankengelds in Hamburg verdreifacht

Schul- oder Kitaschließungen haben Eltern oft in Schwierigkeiten gebracht. Um sie in der Pandemie zu unterstützen, hat die Bundesregierung 2021 zusätzliche Kinderkrankentage und Kinderkrankengeld eingeführt. In Hamburg wurde davon kräftig Gebrauch gemacht. Allein die Barmer bewilligte 2021 in der Hansestadt mehr als 24.500 Kinderkrankengeldtage und damit fast drei Mal so viele wie im Vorjahr, wie die Krankenkasse mitteilte. Etwa 41 Prozent der Gesamtzahltage seien in Hamburg auf das pandemiebedingte Kinderkrankengeld entfallen. "Das Kinderkrankengeld entlastet Eltern, die ihre Kinder aufgrund einer Erkrankung oder pandemiebedingt selbst betreuen müssen. Es hat sich damit gerade in Krisenzeiten hervorragend bewährt", sagte Susanne Klein, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Hamburg. Bei der Inanspruchnahme der 30 Kindergeldtage pro Kind gibt es den Angaben zufolge innerhalb von Familien ein deutliches Ungleichgewicht: So hätten in Hamburg Frauen im vergangenen Jahr mit insgesamt 17.350 Kinderkrankengeldtagen deutlich häufiger von der Möglichkeit Gebrauch gemacht. Ihr Anteil lag demnach bei 71 Prozent. Bei den Männern seien es nur 7.200 Tage gewesen.

29 Todesopfer in Niedersachsen - Inzidenz sinkt

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat heute 8.185 Corona-Neuinfektionen für Niedersachsen gemeldet (Vortag: 9.753; Vorwoche: 11.516). Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche, liegt bei 539,4 und ist damit gesunken. Am Vortag betrug der Inzidenz-Wert 555,3, am Donnerstag vor einer Woche 697,5. Das RKI registrierte 29 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie liegt landesweit bei 9.176.

Inzidenz in Hamburg fällt auf 359,7

Der Hamburger Corona-Inzidenzwert ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) gesunken und liegt bei 359,7. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner und Woche bei 373,4 gelegen, am Donnerstag der Vorwoche bei 457,1. Binnen eines Tages kamen in der Hansestadt 1.658 neue Fälle hinzu, gestern waren es 784, in der Vorwoche 2.409.

Weil die Hamburger Sozialbehörde Anfang Mai ihre bisher tägliche Veröffentlichung der Corona-Daten eingestellt hat, veröffentlicht der NDR nun im Corona-Ticker täglich die aktuellen Zahlen des RKI. Die Gesundheitsbehörde der Hansestadt teilt nur noch einmal wöchentlich - dienstags - eine Aktualisierung zur Sieben-Tage-Inzidenz sowie der Krankenhaus-Auslastung mit. Diese Daten und Werte können von denen des RKI abweichen.

G7-Gesundheitsminister beraten über künftige Pandemien

Die Gesundheitsminister der sieben führenden Industriestaaten (G7) beraten von heute an in Berlin über den Kampf gegen weltweite Gesundheitskrisen. Künftige Pandemien müssten schneller erkannt und in engerer Abstimmung eingedämmt werden, hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) als Gastgeber vorab deutlich gemacht. Weiteres Thema des zweitägigen Treffens sollen zunehmende Gesundheitsprobleme infolge des Klimawandels sein. Zudem geht es um einen stärkeren Kampf gegen Antibiotikaresistenzen. Deutschland hat in diesem Jahr den Vorsitz der G7-Gruppe, zu der auch die USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan gehören.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 553,7

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 553,7 gesunken. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 724,6. Er steht für die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Unter anderem wegen rückläufiger Testzahlen muss aber davon ausgegangen werden, dass nicht alle Corona-Fälle behördlich erfasst werden. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt bei 3.081, eine Woche zuvor waren es 3.775. In den Krankenhäusern liegen derzeit 273 Covid-Kranke (eine Woche zuvor: 343). Von ihnen wurden 27 auf einer Intensivstation behandelt und 12 beatmet. Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen meldeten die Kreise Rendsburg-Eckernförde (730,1) und Plön (664,1). Die niedrigste Inzidenz hat nun Steinburg mit 409,3.

Bundesweit 58.719 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 383,2

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Morgen mit 383,2 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche bei 407,4 gelegen (Vorwoche: 502,4; Vormonat: 669,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 58.719 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 88 961 registrierte Ansteckungen) und 165 Todesfälle (Vorwoche: 197) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende immer mehr Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Live-Ticker zur Corona-Lage am Donnerstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Donnerstag, 19. Mai 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

