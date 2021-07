Stand: 11.07.2021 06:50 Uhr Corona-News-Ticker: Impfen ohne Termin in Hannover und Lohne

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 11. Juli 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Nachrichten und Ereignisse von gestern zum Nachlesen im Sonnabend-Blog.

Im Impfzentrum in Hannover kann man sich auch heute zwischen 9 und 16 Uhr ohne vorherige Anmeldung impfen lassen. Das Angebot richte sich an alle Menschen ab 18 Jahren, die noch keine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten haben, wie die Stadt Hannover mitteilte. Interessierte müssen nur einen Ausweis und, sofern vorhanden, einen Impfpass mitbringen. Verabreicht werden nur die Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson. Ebenfalls heute bietet der Landkreis Vechta im Impfzentrum Lohne Erstimpfungen ohne Anmeldung an. Zur Verfügung stehen 150 Dosen Johnson & Johnson für Erwachsene und 150 Dosen des Biontech-Impfstoffs für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Die Aktion geht von 13 Uhr bis 16 Uhr.

VIDEO: Corona kompakt: Impfungen ohne Termin (1 Min)

Ganz Spanien wird Corona-Risikogebiet - auch Mallorca

Die Bundesregierung behandelt ganz Spanien und damit auch Mallorca und die Kanaren ab heute als Corona-Risikogebiet. Das bedeutet, dass das Auswärtige Amt mitten in den Sommerferien wieder von touristischen Reisen in das beliebteste Urlaubsland der Deutschen abrät. Praktische Folgen ergeben sich für Urlauber aber kaum: Wer mit dem Flugzeug aus Spanien nach Deutschland zurückkehrt, muss wie bisher einen negativen Test oder einen Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung dabeihaben. Damit entfällt dann die Quarantänepflicht. Strengere Auflagen als für Spanien gelten nun für die ebenfalls sehr beliebte Urlaubsinsel Zypern, die als Hochinzidenzgebiet mit besonders hohen Infektionszahlen eingestuft wird. Wer dort Urlaub macht und nicht geimpft oder genesen ist, muss künftig für fünf bis zehn Tage in Quarantäne - auch wenn ein negativer Test vorliegt.

Niedersachsen meldet 64 neue Fälle - Inzidenz bei 5,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen ist von 5,1 gestern auf 5,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen. Es gibt nach Angaben des Gesundheitsministeriums 64 laborbestätigte neue Fälle, gestern waren es 90, vor einer Woche 53. Die Zahl der an unter unter Beteiligung einer Corona-Infektion Verstorbenen seit Pandemiebeginn bleibt unverändert bei 5.798. Vier Kommunen landesweit haben eine Inzidenz von mindestens 10: die Stadt Wolfsburg (16,1), die Landkreise Cloppenburg (14,1) und Stade (12,7) sowie die Region Hannover (10,7).

745 Infektionen bundesweit - Inzidenz steigt auf 6,2

Erstmals seit rund zwei Wochen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland wieder über den Wert von 6,0 geklettert. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie bei 6,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Vortag: 5,8; Vorwoche: 5,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI binnen eines Tages 745 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 559 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurde nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden sechs Todesfälle verzeichnet, einer weniger als vor einer Woche. Damit stieg die Zahl der Corona-bedingten Todesfälle auf 91.231.

Inzidenzwert in Schleswig-Holstein bei 3,8 - Neumünster liegt weiter bei 20,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gefallen - auf 3,8 nach 3,9 am Vortag. Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand: Sonnabend, 19.35 Uhr) gab es 21 registrierte Neuinfektionen im Land (Freitag: 14). Vor einer Woche waren 20 Neuinfektionen gemeldet worden und die Inzidenz lag bei 3,6. Neumünster bleibt die Stadt mit der mit Abstand höchsten Sieben-Tage-Inzidenz im Land. Sie lag weiterhin bei 20,0. Danach folgen Pinneberg (6,6) und Lübeck (6,0). Im Kreis Steinburg lag die Sieben-Tage-Inzidenz wie am Vortag bei Null.

