Stand: 10.07.2021 06:51 Uhr Corona-News-Ticker: Impfen ohne Termin in Hannover

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 10. Juli 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Freitag.

Das Impfzentrum in Hannover bietet an diesem und dem kommenden Wochenende die Möglichkeit, sich ohne vorherige Anmeldung impfen zu lassen. Das Angebot richte sich an alle Menschen ab 18 Jahren, die noch keine Erstimpfung gegen das Corona-Virus erhalten haben, wie die Stadt Hannover mitteilte. Interessierte müssten nur einen Ausweis und, sofern vorhanden, einen Impfpass mitbringen. Verabreicht werden die Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson. Um die Wartezeiten zu verkürzen, ist es auch möglich, vorab einen Termin zu buchen.

90 Neuinfektionen in Niedersachsen

Die Gesundheitsämter in Niedersachsen haben binnen eines Tages 90 Corona-Neuinfektionen registriert. Am Vortag waren es 57 Vortag, vor einer Woche 49. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums von 4,9 gestern auf 5,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Vier weitere Infizierte starben, die Gesamtzahl der Todesfälle liegt nun bei 5.798. In fünf niedersächsischen Kommunen liegt die Inzidenz derzeit bei mindestens 10: In den Landkreisen Cloppenburg (14,1) und Stade (10,3), der Region Hannover (10,0) sowie den kreisfreien Städten Wolfsburg (11,3) und Braunschweig (10,0)

14 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind 14 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Gestern waren es 22, vor einer Woche 17. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner gibt die Landesmeldestelle derzeit mit 3,9 an. Erstmals seit knapp einer Woche wurden wieder Corona-Todesfälle in Schleswig-Holstein gemeldet: Demnach starben drei weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Infektion.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland zuletzt stetig gesunken. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein:

Postleitzahl:

Inzidenz steigt bundesweit auf 5,8

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Infektionen ist am vierten Tag in Folge gestiegen. Sie lag bei 5,8 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner (Vortag: 5,5; Vorwoche: 4,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 952 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 671 Ansteckungen gelegen. 35 neue Todesfälle wurden verzeichnet. Vor einer Woche waren es 16 Tote gewesen. Insgesamt gibt es nun 91.225 Todesfälle in Deutschland.

