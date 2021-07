Stand: 08.07.2021 06:30 Uhr Corona-News-Ticker: Impfaktion auf Wochenmarkt in Bad Essen

US-Forscher: Bereits vier Millionen Corona-Tote weltweit

Seit Beginn der Pandemie sind weltweit bereits mehr als vier Millionen Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das ging am Mittwochabend (Ortszeit) aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Damit stieg die Zahl der global bekannten Corona-Todesfälle innerhalb von knapp drei Monaten von drei auf vier Millionen an. Weltweit gab es bislang rund 185 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Virus, wie Daten der Universität zeigten. Experten gehen bei Infektionen und Todesfällen von einer noch höheren Dunkelziffer aus. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab es bisher 3,98 Millionen bestätigte Todesfälle und knapp 184 Millionen bekannte Infektionen.

In absoluten Zahlen wurden die meisten Corona-Todesfälle bislang aus den USA gemeldet. In dem Land mit 330 Millionen Einwohnern starben seit Anfang vergangenen Jahres rund 605.000 Menschen. An zweiter Stelle folgt Brasilien mit 525.000 Toten, auf Rang drei liegt das bevölkerungsreiche Indien mit gut 400.000 Toten. In Deutschland waren nach den Johns-Hopkins-Daten bislang gut 91.000 Corona-Tote zu beklagen.

Zum zweiten Mal binnen sieben Tagen bietet der Landkreis Osnabrück eine Impfaktion auf einem Wochenmarkt in der Region an. Heute ab 14 Uhr können sich Bürgerinnen und Bürger auf dem Markt in Bad Essen impfen lassen. Eine Voranmeldung sei nicht erforderlich, sagte ein Kreissprecher. Es werden die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson angeboten. Minderjährige ab zwölf Jahren müssen eine Einwilligung der Eltern mitbringen. Die Zweitimpfung - im Fall von Biontech - gebe es in einem Impfzentrum in Wallenhorst. Bei Johnson & Johnson reicht eine Spritze. Bereits am vergangenen Freitag hatte es eine Impfaktion des Landkreises auf dem Wochenmarkt von Bramsche gegeben. Dabei wurden etwa 700 Impfdosen verbraucht.

Seit dem 13. März 2020 sind alle acht Musical-Theater von Stage Entertainment wegen der Corona-Krise geschlossen. Im September soll es auf den Bühnen in Hamburg, Berlin und Stuttgart wieder losgehen. Die genauen Pläne will Stage Entertainment heute ab 10 Uhr auf einer Pressekonferenz im Hamburger Stage Theater an der Elbe vorstellen.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist gestiegen: auf 3,9 am Mittwochabend. Am Vortag lag sie noch bei 3,3. Nach Angaben der Landesmeldestelle gab es 31 registrierte Neuinfektionen im Land (Vortag: 9). Vor einer Woche waren 18 Neuinfektionen gemeldet worden und die Inzidenz lag bei 3,3. Besonders stark gestiegen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Neumünster: Dort liegt der Wert aktuell bei 15,0 - nach 5,0 am Vortag.

