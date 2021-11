Stand: 05.11.2021 05:50 Uhr Corona-News-Ticker: Hamburger Winterdom startet mit 2G-Regeln

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 5. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Ticker vom Donnerstag nachlesen.

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 417 in Schleswig-Holstein

Der Winterdom auf dem Hamburger Heiligengeistfeld kann in diesem Jahr wieder stattfinden. Er beginnt heute unter 2G-Bedingungen. Nur vollständig Geimpfte und Genesene dürfen das Volksfest besuchen, außerdem Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre. Besucher müssen die entsprechenden Nachweise vorzeigen. Auf dem Gelände gilt keine Maskenpflicht, auch die Begrenzung der Teilnehmerzahl fällt weg. Damit soll es für die Besucherinnen und Besucher ein Erlebnis wie vor der Corona-Pandemie geben, sagte Sören Lemke, Leiter des Dom-Referats der Behörde für Wirtschaft und Innovation. Besucher können sich auf rund 200 Fahrgeschäfte freuen - unter anderem auf drei Achterbahnen (Wilde Maus, Rock & Rollercoaster und Crazy Mouse). Klassiker wie das Riesenrad und Schiffschaukeln sind auch dabei. Außerdem gibt es Feuerwerke und eine Laser-Show.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Schleswig-Holstein auf 73,0

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 417 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Vortag: 346; Vorwoche: 360). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen liegt aktuell in zwei Regionen Schleswig-Holsteins über 100: Im Kreis Herzogtum-Lauenburg liegt der Wert bei 111,0 (Vortag: 113,4) und in Nordfriesland bei 102,3 (Vortag: 104,7). Im Durchschnitt liegt die Inzidenz im Land bei 73,0 (Vortag: 71,2). Am niedrigsten ist der Inzidenzwert weiterhin im Kreis Steinburg - mit 36,0 (Vortag: 38,3). Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen, liegt weiterhin bei 79. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - liegt bei 2,16 (Vortag: 2,23)

Hamburg: 89 Prozent der Infizierten von voriger Woche ungeimpft

Die Corona-Zahlen in Hamburg steigen weiter. Gestern wurden 568 Neuinfektionen gemeldet, der Inzidenzwert stieg auf 133,2. Martin Helfrich, Sprecher der Sozialbehörde, sagte im Hamburg Journal, dass es in der vergangenen Woche 2.300 Neuinfektionen gegeben habe. 89 Prozent der Betroffenen seien nicht geimpft gewesen. Er appellierte an die Ungeimpften, sich jetzt noch impfen zu lassen. Gleichzeitig betonte er, dass es wichtig sei, die Situation in den Krankenhäusern genau zu beobachten.

