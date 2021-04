Stand: 27.04.2021 08:41 Uhr Corona-News-Ticker: Erste Obdachlose in Hamburg sind geimpft

Erste Obdachlose in Hamburg sind geimpft

Regierungschefs der Nord-Bundesländer raten zur Vorsicht bei Lockerungen für Geimpfte

NDS: Ministerpräsident Weil stellt Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag des Landes vor

Neue Folge des NDR Info-Podcast "Coronavirus-Update" mit Christian Drosten

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 154 in Schleswig-Holstein

Bundesweit 10.976 Neuinfektionen und 344 neue Todesfälle registriert

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Aufruf zur Aufhebung von Impf-Patentschutz

Amnesty International und 30 weitere Organisationen haben die Europäische Union aufgefordert, einen Verzicht auf Patente auf Corona-Impfstoffe voranzutreiben. Ansonsten bestimmten die Interessen und Gewinne einiger weniger das Schicksal der Mehrheit, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Die Organisationen wollen mit einer Aufhebung des Patentschutzes auf Impfstoffe, Medikamente und weitere Mittel gegen die Pandemie erreichen, dass davon mehr hergestellt wird. Freiwillige Mechanismen reichen aus ihrer Sicht nicht. Eine Sprecherin der EU-Kommission erklärte, die Probleme des Zugangs zu Impfstoffen würden nicht durch den Verzicht auf Patente gelöst. Grund dafür sei vielmehr der Mangel an ausreichenden Produktionskapazitäten. Allerdings sei die Brüsseler Behörde für Zwangslizenzen offen.

Spahn: Bundesrat entscheidet am 28. Mai über Freiheiten für Geimpfte

Nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern am Montag hat Gesundheitsminister Jens Spahn einen Zeitplan für den Wegfall von Corona-Beschränkungen für Geimpfte genannt. Der CDU-Politiker sagte in einem ARD-"Extra", die Bundesregierung werde in der kommenden Woche einen Vorschlag dazu machen, über den der Bundesrat am 28. Mai entscheiden soll. Möglicherweise werden dann für vollständig Geimpfte und Genesene dieselben Ausnahmen gelten, wie für negativ Getestete - etwa beim Einkaufen oder bei Friseurbesuchen. Der Städte- und Gemeindebund forderte eine klare rechtliche Regelung. Dies gelte insbesondere für Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte der "Rheinischen Post", es sei bedauerlich, dass es in diesem Punkt noch keine Einigung gegeben habe.

Erste Obdachlose in Hamburg sind geimpft

Nachdem die erste Impfstofflieferung des Herstellers Johnson & Johnson eingetroffen ist, sind in Hamburg bereits am Montag die ersten Obdachlosen gegen das Coronavirus geimpft worden. "Es ist gut, dass uns dieser Impfstoff zur Verfügung steht - so können wir den lange erwarteten Impfschutz mit nur einer Impfdosis erreichen und für eine sehr mobile Zielgruppe einen wichtigen Schutz erreichen", sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD). Zuvor waren alle Bewohner der Obdachlosenunterkünfte des Winternotprogramms auf das Coronavirus getestet worden, nachdem seit Anfang April 53 Fälle aufgefallen waren. Die Reihentests bei mehreren Hundert Bewohnern hätten nun 15 weitere positive Fälle hervorgebracht, die nicht mit den Infektionen zuvor erkennbar in Zusammenhang gestanden hätten, sagte ein Behördensprecher. Für sie wurde eine Quarantäne angeordnet. Alle nachweislich negativ getesteten Obdachlosen sollen nun gemeinsam an zwei Standorten untergebracht und unverzüglich von mobilen Impfteams geimpft werden. Die sechs Standorte des Winternotprogrammes werden dafür zwei Monate länger in Betrieb sein.

Proteste gegen Corona-Einschränkungen in MV

In Mecklenburg-Vorpommern haben am Montagabend insgesamt etwa 600 Menschen gegen Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie protestiert. Wie Polizeisprecher am Dienstag erklärten, gab es sogenannte Protestspaziergänge und -kundgebungen in Wismar, Hagenow, Rostock, Teterow, Neubrandenburg, Stralsund, Greifswald und in Waren an der Müritz.

HH: Unzuverlässige Lieferungen von Moderna und AstraZeneca

Die Gesundheitsexpertin der SPD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft hat unzuverlässige Lieferungen der Corona-Impfstoffe von Moderna und AstraZeneca kritisiert. Abgesagte oder verzögerte Lieferungen hätten direkte Auswirkungen auf die Impfkampagne, sagte Claudia Loss der dpa. Eine Schriftliche Kleine Anfrage an den Senat habe ergeben, dass es lediglich Biontech gelungen sei, die Impfstoffmenge kontinuierlich zu steigern und weitestgehend verlässlich zu liefern. Es gebe "häufige und oftmals kurzfristige Änderungen der Liefermengen und -zeitpunkte". Loss: "Das Lieferverhalten von Moderna und AstraZeneca macht eine verlässliche Planung für die Gesundheitsbehörde unmöglich."

154 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind dem Gesundheitsministerium 154 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Gestern waren es 120, Dienstag vergangener Woche 202. Fünf Menschen sind mit Covid-19 gestorben. 172 Patienten werden derzeit in den Krankenhäusern behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 72,2. Die kritische Schwelle von 100 bei der Inzidenz überschritten den Angaben zufolge zwei Kreise: Stormarn mit 102,8 und Pinneberg mit 105,3. Am niedrigsten ist sie im Kreis Plön (36,5).

10.976 Neuinfektionen bundesweit

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 10.976 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. 344 Menschen sind mit der Krankheit gestorben. Am Dienstag vergangener Woche hatte das RKI 9.609 Neuansteckungen gemeldet, also 1.367 weniger als heute, sowie 297 Todesfälle. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ging am Dienstag leicht zurück auf 167,6.

Greifswald: 100 Dosen AstraZeneca täglich für alle über 18-Jährigen

Das Impfzentrum Greifswald bietet ab heute rund 100 Dosen des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca täglich ohne Termin an - für alle über 18-Jährigen. Die Impfdosen stammen aus dem Deputat des Ärzteverbundes HaffNet, dem der Landkreis für eigene Impfaktionen ursprünglich 5.000 Dosen zur Verfügung gestellt hatte. Der Landkreis selbst verfüge seit vergangener Woche über keinen eigenen Lagerbestand des Mittels von AstraZeneca mehr. Im Greifswalder Impfzentrum wird es nun an einer der fünf Impfstraßen angeboten. Der Impfstoff war vergangene Woche vom Gesundheitsministerium in Schwerin für alle Altersgruppen freigegeben worden.

Impf-Priorisierung soll im Juni enden

Wie soll es für vollständig Geimpfte weitergehen? Bund und Länder wollen allen, die zum zweiten Mal geimpft sind, wieder mehr Rechte geben. Das ist ein Ergebnis des gestrigen Impfgipfels. Kanzlerin Merkel verbreitete Hoffnung, dass sich spätestens ab Juni alle Menschen impfen lassen könnten - ungeachtet der Priorisierung. Ab Juni sollen auch Betriebsärzte verstärkt impfen.

Regierungschefs der Nord-Bundesländer raten zur Vorsicht bei Lockerungen für Geimpfte

Die Regierungschefs der Nord-Bundesländer haben vor einer schnellen Rücknahme der Beschränkungen für Geimpfte gewarnt. So mahnte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), neben einem Impfangebot für alle müsse auch die Pandemielage berücksichtigt werden. Es gebe zwar die Einschätzung, dass vom Geimpften und Genesenen "ein sehr geringes Risiko" ausgehe. "Nicht gar kein Risiko", betonte er. Es müsse auch bedacht werden, dass "die Kumulation von Restrisiken" wieder zu einem nennenswerten Risiko führen könne. "Solange wir noch nicht allen Menschen ein Impfangebot machen können, sollten wir eine unterschiedliche Behandlung von geimpften und noch nicht geimpften Menschen so weit wie möglich vermeiden", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Abend nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern. Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) mahnte, die Balance zu halten zwischen jenen, die auf eine Impfung warten müssen und jenen, die bereits zweimal geimpft sind. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist mit der Beibehaltung der Priorisierung bei der Corona-Impfung voraussichtlich bis Juni zufrieden: "So können wir uns wie geplant im Mai auf die Gruppen zwei und drei konzentrieren."

Feiern in Corona-Zeiten: Was plant Niedersachsen zum 75. Geburtstag?

Zum 75. Geburtstag des Landes Niedersachsen könnte die Corona-Pandemie die Feier gewaltig schrumpfen lassen. Was das Land bislang plant und in welchem Rahmen gefeiert werden soll, das will Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) heute in Hannover vorstellen. Das Land Niedersachsen, das zweitgrößte Bundesland, wurde per Verordnung der britischen Militärverwaltung zum 1. November 1946 aus den Ländern Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Schaumburg-Lippe ins Leben gerufen.

"Coronavirus-Update": Heute Nachmittag neue Podcast-Folge mit Virologe Drosten

Immer dienstags veröffentlicht NDR Info eine neue Folge des Podcasts "Coronavirus-Update". Heute Nachmittag handelt es sich bereits um Ausgabe Nummer 80. Der Virologe Christian Drosten von der Charité in Berlin wird zu neuen Erkenntnissen und Entwicklungen in der Coronavirus-Pandemie Auskunft geben.

