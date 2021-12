Stand: 21.12.2021 12:52 Uhr Corona-News-Ticker: EU-Impfnachweise künftig nur neun Monate gültig

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 21. Dezember 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Kontaktbeschränkungen und mehr: Hamburg verschärft Maßnahmen

Angesichts der sich rasch ausbreitenden Omikron-Variante werden in Hamburg bereits zu Weihnachten die Kontakte auch für Geimpfte und Genesene eingeschränkt. Nur noch maximal zehn Menschen dürften ab dem 24. Dezember privat zusammentreffen, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) heute nach einer Sitzung des rot-grünen Senats. Nicht mitgezählt werden hier Kinder unter 14 Jahren. Außerdem werden bis auf Weiteres Bars und Clubs geschlossen und Tanzveranstaltungen verboten. In der Gastronomie wird zudem erneut eine Sperrstunde um 23 Uhr eingeführt. Ausgenommen wird die Silvesternacht, in der die Sperrstunde um 1 Uhr ist

Hamburg: Sieben-Tage-Inzidenz steigt deutlich auf 344,0

Hamburgs Corona-Inzidenz ist deutlich gestiegen und liegt mit 344,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche auf einem Rekordstand seit Beginn der Pandemie - und nur noch knapp unter der Marke von 350, ab der automatisch neue Beschränkungen gelten und Clubs und Diskotheken geschlossen bleiben müssen. Gestern hatte der Wert 308,5 betragen, am vergangenen Dienstag 262,1. Die Gesundheitsbehörde meldete 1.336 bestätigte Neuinfektionen - so viele wie nie zuvor binnen 24 Stunden seit Beginn der Pandemie. Gestern waren 510 neue Corona-Fälle bestätigt worden, vor einer Woche 659. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Virus in Hamburg gestorben sind, blieb bei 1.953. Die Hospitalisierungsrate liegt laut RKI in Hamburg aktuell (Stand: Montag) bei 3,13.

RKI empfiehlt "maximale Kontaktbeschränkungen" ab sofort

Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt aufgrund der aktuellen Corona-Lage in Deutschland "maximale Kontaktbeschränkungen". Diese sollten "sofort beginnen" und bis zunächst Mitte Januar gelten, wie das RKI auf Twitter schrieb.

Jetzt live: Hamburg informiert über Corona-Regeln

Die Weihnachtstage und der Jahreswechsel stehen vor der Tür. Aber wie dürfen die Menschen in Hamburg in diesem Jahr feiern? Wie groß dürfen die Treffen sein? Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte gestern im Interview mit NDR 90,3 und dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen gesagt, dass die Corona-Maßnahmen in der Hansestadt verschärft werden sollen. Über die Einzelheiten informiert der Senat heute Mittag im Rahmen der Landespressekonferenz. NDR.de überträgt jetzt live.

Jetzt live Landespressekonferenz zu neuen Corona-Regeln

EU-Impfnachweise ohne Booster künftig nur noch neun Monate gültig

Ohne Booster-Impfung sind EU-Impfzertifikate als Nachweis beim Reisen künftig spätestens neun Monate nach der Grundimmunisierung ungültig. Die Entscheidung tritt am 1. Februar in Kraft, wie die EU-Kommission heute mitteilte. Theoretisch können die EU-Länder noch ein Veto einlegen, was aber als so gut wie ausgeschlossen gilt, da die Regelung laut Kommissionssprecher mit den Staaten abgestimmt wurde.

Diakonie-Landespastor lobt Hospizarbeit in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteins Landespastor Heiko Naß hat angesichts der Corona-Pandemie das gut ausgebaute Netzwerk von stationären Hospizen im nördlichsten Bundesland gelobt. "Die Pandemie hat uns allen noch einmal vor Augen geführt, wie bedeutend es für Sterbende und ihre Angehörigen ist, einen würdevollen Rahmen für den letzten Weg zu finden", sagte der Diakonie-Chef heute bei einem Besuch im Hospiz "Petri Haus" in Schleswig. Viele an Corona erkrankte Menschen seien in der Vergangenheit allein in Krankenhäusern gestorben. "Das war den schwierigen Umständen geschuldet, zeigt aber, welchen hohen Stellenwert eine würdevolle Sterbebegleitung hat", so Naß. Die Hospize seien Orte, in denen Menschen Ruhe und Raum finden, voneinander Abschied zu nehmen. Da viele Betroffene diesen Weg zu Hause gehen wollten, sei die ambulante Hospizarbeit genauso wichtig.

Mediziner Reisinger: Corona-Lage wird sich weiter zuspitzen

Die Corona-Lage wird sich nach Einschätzung des Rostocker Epidemiologen Emil Reisinger in den kommenden Wochen weiter zuspitzen. Das hänge mit der um sich greifenden Corona-Variante Omikron und den anstehenden Weihnachtsfeiertagen zusammen, sagte Reisinger der Deutschen Presse-Agentur. Nach Untersuchungen in der Uniklinik geht er davon aus, dass sich alleine im Raum Rostock aktuell 20 bis 25 Menschen mit dieser Variante angesteckt haben. Omikron werde immer häufiger diagnostiziert, "mit stark steigender Tendenz", sagte er mit Blick auf die Entwicklung in anderen europäischen Ländern. Reisinger forderte die Menschen auf, ihre Kontakte deutlich zu verringern. Angesichts der hundertprozentigen Auslastung der Intensivbetten sei eine Verschärfung der Lage in den Kliniken zu erwarten.

Nach Aussage des Greifswalder Bioinformatikers Lars Kaderali hat die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen in Mecklenburg-Vorpommern einen Höchststand erreicht. Gestern hatte das Landesamt für Gesundheit und Soziales 100 Covid-Intensivpatienten gemeldet. "So viele waren es während der gesamten Pandemie noch nicht. Das ist alles noch Delta. Und nun kommt Omikron", hatte Kaderali daraufhin auf Twitter geschrieben.

Ab 13 Uhr live: Niedersachsen informiert über Corona-Lage im Land

Der Krisenstab der Landesregierung in Niedersachsen informiert am Mittag über die aktuelle Corona-Lage im Land. Unter anderem wird der Fortschritt der Impfkampagne thematisiert. Ein weiteres Thema von Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) und Regierungssprecherin Anke Pörksen dürfte die vom Land angekündigte "Weihnachtsruhe" sein. Zwischen dem 24. Dezember und dem 3. Januar wechselt Niedersachsen demnach in Warnstufe 3 mit verschärften Schutzmaßnahmen. NDR.de überträgt live ab 13 Uhr.

58,5 Millionen Menschen in Deutschland vollständig geimpft

In Deutschland sind gestern weitere rund 870.000 Impf-Dosen gespritzt worden. Wie aus den heute früh vom Robert Koch-Institut (RKI) und dem Bundesgesundheitsministerium veröffentlichten Zahlen hervorgeht, führten davon rund 80.000 Impfungen zu einer vollständigen Impfung. Die Quote in Deutschland liegt bei 70,4 Prozent - das entspricht 58,5 Millionen Menschen. Knapp 720.000 Dosen wurden gestern als Auffrischungsimpfungen verabreicht. Mindestens 27,1 Millionen Menschen in Deutschland haben den Angaben zufolge inzwischen eine sogenannte Booster-Impfung bekommen, das sind 32,6 Prozent der Bevölkerung.

Aktuell sind laut RKI und Ministerium 22,1 Millionen Menschen in Deutschland nicht geimpft - das sind 26,5 Prozent der Bevölkerung. Vier Millionen (4,8 Prozent) von ihnen sind Kinder bis vier Jahren, für die bisher kein zugelassener Impfstoff zur Verfügung steht.

Bundesratspräsident Ramelow ruft zu Solidarität auf

Bundesratspräsident Bodo Ramelow (Die Linke) ruft zum Zusammenhalt in der Corona-Pandemie auf. Das Verbindende, nicht das Trennende müsse in den Mittelpunkt von Denken und Handeln gestellt werden. "Solidarität und Zusammenhalt sind in diesen Zeiten umso wichtiger, um vor uns liegende Herausforderungen zu meistern und gemeinsam stärker zu werden", sagte der Ministerpräsident von Thüringen.

In einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur zeigte er sich entsetzt von Aufrufen zu einer Corona-Demonstration vor dem Haus von Innenminister Georg Maier (SPD). Es sei "unerträglich", wenn Menschen gezielt dazu aufriefen "vor den Privathäusern von Verantwortungsträgern 'aufzumarschieren'", sagte Ramelow. Er solidarisiere sich mit Innenminister Maier und seiner Familie.

Omikron-Verdacht in Kitas und Schulen im Kreis Segeberg

Im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein gibt es Omikron-Verdachtsfälle: Wie der Kreis mitteilte, wurde die Virusvariante offenbar in drei Kitas und zwei Gymnasien nachgewiesen - in Kaltenkirchen, Norderstedt und Ellerau. Jetzt müssen alle engen Kontaktpersonen, unabhängig vom Impfstatus, zwei Wochen in Quarantäne, hieß es. Diese Quarantäne könne nicht durch einen negativen Test verkürzt werden.

Corona-Demos auch in Niedersachsen

Hunderte von Corona-Skeptikern haben gestern Abend auch in vielen niedersächsischen Städten gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern protestiert. Bei zumeist nicht angemeldeten "Spaziergängen“ zogen sie durch die Innenstädte oder hielten Mahnwachen ab. Die größte Veranstaltung fand nach Polizeiangaben in Wolfsburg statt, wo sich rund 850 Teilnehmer versammelten. In Delmenhorst, Celle Hameln und Nienburg kamen jeweils rund 300 Corona-Kritiker zusammen, in Salzgitter 200 und in Hildesheim 150. Vielerorts kam es zu Gegendemonstrationen. Die Demonstrationen verliefen an den meisten Orten störungsfrei. In Wolfsburg und Celle seien Beamte laut Polizeiangaben tätlich angegriffen worden.

Rund 17.000 Menschen waren am Abend bei 20 verschiedenen Demos in Mecklenburg-Vorpommern auf den Beinen. Auch dort verliefen die meisten Proteste ohne größere Zwischenfälle.

Niedersachsen: Impfungen auch zwischen Weihnachten und Silvester

Es ist eine der zentralen Aufgaben in der Corona-Pandemie: Die Impf- und Booster-Kampagne soll weiter Fahrt aufnehmen, um die Menschen in Deutschland so gut wie möglich vor dem Coronavirus zu schützen. Die Pläne aus der Politik sehen vor, bis Ende Januar 30 Millionen weitere Impfungen vorzunehmen.

In Niedersachsen sollen mehr als 90 Prozent der Impfteams auch zwischen Weihnachten und Neujahr aktiv sind. Das bestätigte das Gesundheitsministerium dem NDR. Auch in Arztpraxen können geimpft werden. Eine Übersicht über Impfmöglichkeiten in Niedersachsen:

Weitere Informationen Weihnachten und Corona: Gibt's Impfungen über die Feiertage? An den Tagen zwischen den Jahren würden viele gern die Zeit nutzen, sich gegen Corona impfen zu lassen. Ist das möglich? mehr

Söder: Epidemische Notlage wiederherstellen

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus für eine Wiederherstellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite ausgesprochen. In der aktuellen Situation sei es "relativ absurd", "zu sagen, es gäbe diese epidemische Lage nicht", so Söder im ARD-Morgenmagazin. Nun mangele es an Flexibilität, um auf Entwicklungen in der Pandemie rasch reagieren zu können.

Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen sagte in der Sendung, er halte eine Wiedereinführung der epidemischen Lage für möglich. "Es kann durchaus sein, wenn sich das mit Omikron weiter verschärft, und es ist zu befürchten, dass man dann auch die epidemische Lage wieder beschließen müsste. Bund und Länder müssten notfalls über die Feiertage zusammenkommen, um weitere Maßnahmen zu beschließen, sollten die derzeitigen Schritte nicht ausreichen.

Immunologen: Novavax-Impfstoff auch für Booster geeignet

Nach Ansicht von Immunologen eignet sich der gestern neu in der Europäischen Union (EU) zugelassene Impfstoff des US-Herstellers Novavax auch für Booster-Impfungen. "Alles, was bislang bekannt ist, deutet darauf hin, dass Novavax wahrscheinlich ein sehr guter Impfstoff ist", sagte der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl, der "Augsburger Allgemeinen". "Bei den Booster-Impfungen ist Novavax laut einer britischen Studie nicht ganz so effektiv wie die mRNA-Impfstoffe, aber deutlich besser als Vektorimpfstoffe wie AstraZeneca oder Johnson & Johnson."

Weitere Informationen Novavax und andere Corona-Impfstoffe: Das unterscheidet sie Mit dem Vakzin von Novavax sind jetzt fünf Corona-Impfstoffe in der EU zugelassen. Wie wirken sie und wie gut schützen sie? mehr

Gesundheitsministerin Behrens sieht Politik auf dem richtigen Weg

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hat Kritik zurückgewiesen, wonach die jetzt von Bund und Ländern geplanten Verschärfungen der Corona-Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung der Omikron-Variante zu spät kämen und nicht weit genug gingen. Behrens sagte auf NDR Info, die geplanten Beschränkungen für die Tage nach Weihnachten seien aus ihrer Sicht eine gute Möglichkeit, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Auch andere Vorschläge der Expertenrats würden von der Politik aufgenommen, so werde etwa die Booster-Impfkampagne intensiviert. In Niedersachsen etwa laufe das "sehr, sehr gut", so Behrens.

AUDIO: Behrens: Verschärfungen der Corona-Maßnahmen kommen nicht zu spät (5 Min) Behrens: Verschärfungen der Corona-Maßnahmen kommen nicht zu spät (5 Min)

Niedersachsen: Unterschiedliche Regelungen in den Gemeinden an Weihnachten

Auch beim zweiten Weihnachtsfest unter Corona-Bedingungen müssen für die Gottesdienst-Besuche Regeln eingehalten werden - die allerdings können in den Gemeinden in Niedersachsen unterschiedlich sein. Die katholischen Bistümer und die evangelische Landeskirche riefen die Menschen dazu auf, sich vorab zu informieren, ob die 2G- oder die 3G-Regelung gilt. Das Tragen von Masken und das Einhalten von Abstandsregeln werde aber in aller Regel erwartet. Auch die Anmeldung zu den Gottesdiensten sei in vielen Orten erforderlich, hieß es.

Biontech und der Impfstoff: Viele profitieren

Heute vor genau einem Jahr feierte das deutsche Unternehmen Biontech eine besondere Wegmarke: Denn damals wurde der Impfstoff von Biontech und seinem US-amerikanischem Partnerunternehmen Pfizer als weltweit erster Impfstoff gegen Covid-19 zugelassen. Nur ein paar Tage später, am 26. Dezember, wurde dann die allererste Dosis verimpft. Zwölf Monate nach dem Impf-Start steht fest: Nicht nur das Unternehmen Biontech hat wirtschaftlich profitiert.

AUDIO: Biontech-Vakzin seit einem Jahr zugelassen: Ein lukratives Geschäft (4 Min) Biontech-Vakzin seit einem Jahr zugelassen: Ein lukratives Geschäft (4 Min)

Britische Expertin: Reisebeschränkungen gegen Omikron nicht wirksam

Eine der führenden britischen Corona-Expertinnen hat die Beschränkungen, die Deutschland im Kampf gegen die Ausbreitung der Omikron-Variante für Reisende aus Großbritannien verhängt hat, als wirkungslos kritisiert. "Es ist zu spät. Wenn Deutschland das vor drei Wochen getan hätte, fein", sagte Christina Pagel der Deutschen Presse-Agentur. Die Omikron-Variante habe sich aber längst auch in Deutschland verbreitet. Bei der rasend schnellen Übertragbarkeit machten Reisebeschränkungen keinen signifikanten Unterschied mehr. Mit der Verhängung einer Quarantäne-Pflicht für Reiserückkehrer aus Großbritannien suggeriere man nur, etwas gegen die Ausbreitung der Variante zu tun, ohne wirklich zu handeln, kritisierte Pagel.

Inzidenz in Niedersachsen leicht gefallen - 173,4

In Niedersachsen sind binnen eines Tages 1.252 neue Corona-Fälle registriert worden (Vortag: 677). Wie aus amtlichen Zahlen hervorgeht, fiel die Sieben-Tage-Inzidenz leicht auf 173,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Vortag: 177,1). Es gibt 18 neue bestätigte Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, die landesweite Gesamtzahl der Verstorbenen seit Pandemie-Beginn beträgt nun 6.703.

Buschmann erwägt einkommensgestaffeltes Bußgeld bei Impfpflicht-Verstoß

Justizminister Marco Buschmann will Verstöße gegen eine mögliche allgemeine Impfpflicht mit einkommensgestaffelten Bußgeldern ahnden. "Niemand soll gegen seinen Willen mittels physischen Zwangs geimpft werden", sagte der FDP-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Denkbar wäre es stattdessen, einen Verstoß gegen die Impfnachweispflicht als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld zu ahnden. Bei der Bemessung könnte die finanzielle Lage im Einzelfall Berücksichtigung finden. Zugleich rief Buschmann dazu auf, weiter auf Überzeugung und Aufklärung zu setzen.

Bund-Länder-Beratungen: Kommen strengere Regeln?

Heute beraten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder über das weitere Vorgehen im Kampf gegen Corona und die Ausbreitung der Omikron-Variante. Dazu ist gestern eine Beschlussvorlage des Kanzleramts entstanden, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt:

Demnach sollen ab dem 28. Dezember private Zusammenkünfte auf maximal zehn Personen begrenzt werden. Wenn allerdings eine ungeimpfte Person teilnimmt, sollen Treffen auf einen Haushalt plus höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes beschränkt werden. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sollen dabei jeweils nicht mitzählen.

Spätestens ab dem 28. Dezember dürfen einer aktualisierten Beschlussvorlage zufolge "überregionale Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen" nur noch ohne Zuschauer stattfinden. In einem ersten Entwurf waren lediglich Begrenzungen der Zuschauerzahlen anvisiert worden. Nun drohen dem Profisport wieder Geisterspiele.

Clubs und Diskotheken in Innenräumen sollen geschlossen werden.

Betreiber wichtiger Infrastrukturen wie Polizei, Feuerwehr und Krankenhäuser werden aufgefordert, ihre Pandemie-Pläne "umgehend zu überprüfen, anzupassen und zu gewährleisten, dass diese kurzfristig aktiviert werden können".

Bund und Länder wollen der Vorlage zufolge zudem die Corona-Impfkampagne weiter intensivieren. "Die Impfkampagne soll auch über Weihnachten, an den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester und an Silvester weiterlaufen", heißt es in dem Papier. Genannt wird eine konkrete Zielmarke: "Bund und Länder wollen weitere 30 Millionen Impfungen (Booster-, Erst- und Zweitimpfungen) bis Ende Januar 2022 erreichen."

Auf der Grundlage der Vorlage sollen die Chefinnen und Chefs von Bundeskanzleramt und Staatskanzleien der Länder einen endgültigen Entwurf für die Spitzenrunde heute Nachmittag erstellen.

Weitere Informationen Corona-Regeln: Was wollen Bund und Länder heute beschließen? Am Nachmittag kommen die Regierungschefinnen und -chefs erneut zusammen. Es wird wohl kurzfristig neue Kontaktbeschränkungen geben. mehr

Pflegeheime bereiten sich auf Weihnachts-Besuche vor

Nur getestete Besucherinnen und Besucher dürfen Alten- und Pflegeheime betreten. Für das Personal bedeutet das erheblichen Aufwand an den Feiertagen.

VIDEO: Pflegeheime bereiten sich auf Weihnachts-Besuche vor (3 Min)

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Bundesweite Inzidenz sinkt auf 306,4

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 306,4 an (Vortag: 316,0 / Vorwoche: 375,0 / Vormonat: 372,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 23.428 bestätigte Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 30.823 Ansteckungen. Die Zahl gemeldeter Infektionen geht seit knapp drei Wochen zurück. Experten befürchten wegen der hochansteckenden und sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante aber eine baldige Trendumkehr. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen eines Tages 462 Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 473; insgesamt: 108.814). Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 4,73 (Freitag: 5,10) an.

Abonnieren Sie den kostenlosen NDR.de Newsletter!

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Neben diesem Live-Ticker halten wir Sie außerdem von montags bis freitags immer nachmittags mit dem NDR Newsletter über die Ereignisse aus norddeutscher Sicht auf dem Laufenden. Zum kostenlosen Abonnieren reicht die Eingabe Ihrer Mail-Adresse aus.

Hospitalisierungs-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 3,78

Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen und die Hospitalisierungs-Inzidenz sind in Schleswig-Holstein binnen einer Woche deutlich gestiegen. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht, lagen zuletzt 61 Covid-Patienten auf Intensivstationen - elf mehr als eine Woche zuvor. Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100.000 Menschen in Kliniken gekommen sind, stieg auf 3,78 - vor einer Woche lag sie bei 2,95. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen liegt aktuell bei 167,5 und damit leicht unter dem Wert des Vortags. Eine Woche zuvor waren es 160,3. Binnen 24 Stunden wurden 591 Neuansteckungen gemeldet. Vor einer Woche waren es 610. Die Zahl der Todesfälle in SH im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um drei.

Ab heute FFP2-Maskenpflicht in Niedersachsen

In Niedersachsen gilt ab heute eine FFP2-Maskenpflicht für den gesamten Einzelhandel. Darauf hatte sich die Landesregierung am vergangenen Wochenende verständigt. Es soll dabei keine Unterscheidung zwischen Geschäften des täglichen Bedarfs und anderen Läden geben. Die Maßnahme ist eine Reaktion auf die vergangene Woche vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg gekippte 2G-Regel in niedersächsischen Geschäften.

Weitere Informationen Statt 2G: Ab heute gilt FFP2-Pflicht im Einzelhandel Niedersachsen hat seine Verordnung geändert. Eine FFP2-Maske ist auch in Supermärkten, Apotheken und Drogerien notwendig. mehr

Coronavirus-Update: Virologin Ciesek spricht über Erkenntnisse zu Omikron

Der Expertenrat der Bundesregierung spricht angesichts der zu erwartenden Omikron-Welle von einer "neuen Dimension" im Pandemie-Geschehen. Wie beurteilt die Virologin Sandra Ciesek die Lage? In der neuen Folge des NDR Info Podcasts Coronavirus-Update, die heute Nachmittag erscheint, spricht die Expertin vom Universitätsklinikum Frankfurt am Main mit Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig über Fragen wie: Wie schnell breitet sich die neue Variante in Deutschland aus? Wie gut wirken die Impfstoffe gegen sie und was können Booster ausrichten? Was kann zum Schutz in Alten- und Pflegeheimen getan werden?

Der Corona-Live-Ticker am Dienstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Wir halten Sie auch heute - am Dienstag, 21. Dezember - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Montag nachlesen.