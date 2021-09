Stand: 26.09.2021 07:22 Uhr Corona-News-Ticker: Côte d'Azur kein Hochrisikogebiet mehr

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 26. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Sonnabend nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bundesregierung streicht Côte d'Azur von Risikoliste

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 534 in Niedersachsen, 77 in Schleswig-Holstein

RKI registriert bundesweit 7.774 Neuinfektionen

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Niedersachsen verzeichnet 534 neue Corona-Fälle

In Niedersachsen ist die Zahl der Infektionen um 534 auf nun 297.999 seit Beginn der Pandemie gestiegen. Gestern waren 573 Neuinfektionen gemeldet worden, vor einer Woche 672. Neue Todesfälle wurden nicht verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von 47,5 auf nun 46,8.

RKI registriert bundesweit 7.774 Neuinfektionen

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland hat es im Vergleich zum Vortag kaum Dynamik gegeben. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 61,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 60,6 gelegen, vor einer Woche bei 70,5. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 7.774 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 7.337 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 28 Todesfälle verzeichnet.

Keine Nachteile für Ungeimpfte am Wahlsonntag

Auch wenn es inzwischen bei vielen Veranstaltungen 2G- oder 3G-Regelungen gibt - für die heutigen Wahlen in Norddeutschland gibt es keinen Ausschluss von Wahlberechtigten, die nicht gegen Corona geimpft sind. Auch ein Coronatest-Nachweis ist nicht nötig. Stattdessen wird lediglich auf die Maskenpflicht und Abstandsregelungen gesetzt. Neben der Bundestagswahl gibt es die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, die Stichwahlen in Niedersachsen und einige Bürgerentscheide in Schleswig-Holstein.

Weitere Informationen Bundestagswahl: Kein 3G in den Wahllokalen Beim Wählen sind am Sonntag keine Impf- oder Testnachweise nötig. Einzuhalten sind lediglich Maskenpflicht und Abstandsregeln. mehr

Côte d'Azur von Liste der Hochrisikogebiete gestrichen

Frankreich wird seit heute mit Ausnahme einiger Überseegebiete von der Bundesregierung nicht mehr als Corona-Hochrisikogebiet geführt. Als letzte französische Region in Europa wurde das bei Touristen beliebte Gebiet Provence-Alpes-Côte d'Azur von der Risikoliste gestrichen. Damit entfallen alle Quarantäne-Regeln für Einreisende aus dieser Region. Das EU-Land Slowenien ist dagegen neu als Hochrisikogebiet eingestuft. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist und von dort einreist, muss von heute an für zehn Tage in Quarantäne. Eine Befreiung ist erst nach fünf Tagen mit einem negativen Test möglich.

Gut informiert auch mit dem NDR Newsletter

Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Der NDR Newsletter wird jeden Nachmittag von montags bis freitags verschickt - Sie können ihn kostenlos abonnieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen erneut leicht gesunken. Aktuell liegt der Wert bei 30,4 - nach einem minimal höheren Wert am Vortag. Innerhalb eines Tages wurden 77 neue Corona-Fälle registriert. Tags zuvor waren es 139 Fälle gewesen. In den Krankenhäusern liegen derzeit 68 Covid-19-Patienten - und damit genauso viele wie am Vortag.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

NDR.de-Live-Ticker am Sonnabend startet

Schöne guten Morgen! Das Wochenende hat begonnen. Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Sonntag, 26. September - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.