Stand: 21.02.2021 10:31 Uhr Corona-News-Ticker: Bundesweite Inzidenz steigt über 60

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, den 21. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die gestrigen Nachrichten und Ereignisse gibt's im Blog von Sonnabend.

Polizei will erneut Straßen nach Usedom kontrollieren

Sylter Biike-Brennen heute Abend nur als Stream zu verfolgen

Neuinfektionen im Norden: 207 in Schleswig-Holstein, 937 in Niedersachsen; bundesweit 7.676

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Steigende Inzidenz auch in Niedersachsen

Die niedersächsischen Gesundheitsämter haben binnen 24 Stunden 937 neue Corona-Fälle registriert. Heute vor einer Woche waren es 559. Wie die Landesregierung online mitteilte, stieg die Inzidenz auf 68,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Vortag 64,0). Acht weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, insgesamt sind es landesweit 4.094 seit Ausbruch der Pandemie. Die am stärksten betroffenen Regionen sind der Landkreis Wesermarsch (Inzidenz 141,1), die Stadt Osnabrück (133,1) und die Region Hannover (125,5).

Husumer Schlachthof: Quarantäne für 169 Mitarbeiter beendet

Knapp zwei Wochen nach Bekanntwerden des Corona-Ausbruchs in einem Husumer Schlachthof hat der Kreis Nordfriesland leichte Entwarnung gegeben. Die Quarantäne für 169 Mitarbeiter sei am Freitag aufgehoben worden, teilte der Kreis mit. Am Montag werde die gesamte Belegschaft einschließlich externer Mitarbeiter erneut getestet. Der Betrieb soll nach Möglichkeit am Donnerstag mit einem überarbeiteten Hygienekonzept wieder aufgenommen werden. Bei zwei Reihentestungen seien insgesamt 113 Mitarbeiter und 23 Kontaktpersonen positiv getestet worden. Weitere 178 Tests fielen negativ aus. Hinweise auf Virusvarianten hätten die Ergebnisse nicht erbracht, hieß es. "Die hohe Anzahl an Negativergebnissen aus der zweiten Reihentestung ist beruhigend", sagte Landrat Florian Lorenzen. Er appellierte jedoch an das Unternehmen, die Hygienebestimmungen künftig konsequent umzusetzen.

Niedersachsen: Fördergelder für Schutz an Schulen zur Hälfte abgerufen

Von den 20 Millionen Euro, die Niedersachsens Kultusministerium für die Corona-Schutzausstattung von Schulen bereitgestellt hat, ist inzwischen die Hälfte abgerufen worden. Wie das Ministerium in Hannover mitteilte, seien bisher Anträge im Gesamtvolumen von 10,2 Millionen Euro eingegangen. Dabei geht es etwa um Plexiglasschutzwände, Masken für Schüler und Lehrkräfte und im Ausnahmefall auch um Luftfilteranlagen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte kürzlich eine Verzehnfachung entsprechender Mittel gefordert. Neben personeller Entlastung bräuchten zahlreiche Schulen FFP2-Masken, Luftreinigungsgeräte und technische Ausstattung, so die Landesvorsitzende Laura Pooth. Vielerorts seien die Schulen in Vorleistung getreten, die das Land nun rasch ausgleichen müsse, sagte Pooth.

RKI: Mehr Neuinfektionen und Todesfälle als vor einer Woche

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 7.676 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden 145 neue Todesfälle unter Infizierten registriert, wie aus Zahlen des RKI hervorgeht. Heute vor einer Woche waren es 6.114 Neuinfektionen und 218 neue Todesfälle. Sonntags sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bundesweit bei 60,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - und damit höher als am Vortag (57,8). Das RKI gab den bundesweiten Sieben-Tage-R-Wert mit Stand vom Sonnabendnachmittag mit 1,07 an (Vortag 1,01). Das ist der höchste Wert seit mehreren Wochen. Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 107 weitere Menschen anstecken.

Kommentar: Digitale Welt keine Bedrohung, sondern ein Glücksfall

Der Lockdown ist eine Belastung für uns alle, aber eine Erkenntnis stellt immerhin einen Gewinn dar: Video-Konferenzen und auch Video-Treffen mit Freunden sind praktischer und angenehmer als gedacht. Lars Haider, Chefredakteur des "Hamburger Abendblatts", kommentiert.

Sylter Biike-Brennen wird heute live gestreamt

Mit Biike-Feuern feiern viele Gemeinden an der nordfriesischen Küste jedes Jahr den 21. Februar. Normalerweise kommen dann alle im Ort an den Feuern zusammen. Doch damit wird es in diesem Jahr nichts. Viele Biike-Brennen sind ganz abgesagt, auf Sylt gibt es heute Abend ein Feuer ohne Zuschauer, das als Live-Stream übertragen werden soll.

Keine Touristen: Große Sorgen am Fähranleger

Die Weserfähre Brake-Sandstedt transportiert wegen der Corona-Krise zurzeit 50 Prozent weniger Pkw als üblich - und damit sinken auch die Einnahmen. Das Problem bekommen auch andere Betreiber von Autofähren zu spüren.

VIDEO: Große Sorgen am Fähranleger: Keine Touristen, keine Pendler (3 Min)

Usedom: Polizei kündigt neue Kontrollen an

Beamte des Polizeipräsidiums Neubrandenburg wollen auch heute wieder auf der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) und in der Haffregion die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren. Gestern hatten die Beamten bis zum frühen Abend im Bereich der Insel nach eigenen Angaben rund 250 Fahrzeuge kontrolliert. Schwerpunkte der polizeilichen Kontrollen waren die Insel selbst sowie die Zufahrtsstraßen B 110 (Zecheriner Bücke) und B 111 im Bereich der Stadt Wolgast. Etwa 50 Fahrzeuge wurden zurückgeschickt. Gegen sieben Personen wurden Bußgelder verhängt, weil sie sich ohne triftigen Grund im Landkreis aufhielten. Die Inzidenz des Landkreises liegt seit Tagen über einem Wert von 150. Der Kreis gilt als Hochrisikogebiet, Auswärtige dürfen nicht einreisen. Am vergangenen Wochenende waren in den touristischen Zentren der Insel Tausende Menschen teils ohne Maske und mit wenig Abstand unterwegs.

207 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Die Behörden in Schleswig-Holstein haben innerhalb von 24 Stunden 207 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, 69 weniger als am Vortag und 18 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 51,0. 40.995 Menschen haben sich seit Ausbruch der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit dem Virus infiziert.

NDR.de-Ticker am Sonntag startet

Auch am heutigen Sonntag, 21. Februar, hält Sie das Team von NDR.de wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Sonnabend: 871 in Niedersachsen, 276 in Schleswig-Holstein, 141 in Mecklenburg-Vorpommern, 277 in Hamburg und 85 im Bundesland Bremen.