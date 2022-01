Stand: 14.01.2022 11:04 Uhr Corona-News-Ticker: Bundesrat stimmt für neue Quarantäne-Regeln

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 14. Januar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:

Bundesrat stimmt veränderten Quarantäne-Regeln zu

Kiel: Regierungschef Günther pocht auf Vorbereitung der Impfpflicht

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 470,6 - Neuer Höchststand

Fast alle Schulen in MV weiter im Präsenzunterricht

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 6.457 in Niedersachsen, 4.317 in Schleswig-Holstein - bundesweit 92.223

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Bundesrat stimmt veränderten Quarantäne-Regeln zu

Die neuen Quarantäne-Regeln für Corona-Infizierte und Kontaktpersonen können in Kraft treten. Nach dem Bundestag hat heute auch der Bundesrat einer Verordnung zugestimmt, die dafür einen rechtlichen Rahmen schafft. Das neue Regelwerk gilt, sobald die Bundesländer es in ihr jeweiliges Landesrecht übertragen haben. Folgende Änderungen sind vorgesehen:

Geboosterte Kontaktpersonen von Infizierten müssen nicht mehr in Quarantäne. Dies gilt auch für Personen, bei denen die Genesung bzw. Doppelimpfung nicht länger als drei Monate zurückliegt.

Für Infizierte und Kontaktpersonen wird die Regel-Quarantänezeit von 14 auf 10 Tage verkürzt, nach sieben Tagen ist ein "Freitesten" mit PCR- oder zertifiziertem Schnelltest möglich.

Für Beschäftigte in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen sollen Isolation oder Quarantäne sieben Tage dauern - sofern 48 Stunden vorher keine Symptome auftraten, soll sie mit einem verpflichtenden PCR-Test beendet werden.

Schul- und Kitakinder müssen als Kontaktperson fünf Tage in Quarantäne, als Infizierte sieben Tage in Isolation, danach müssen sie sich testen lassen.

Die Regeln gelten unabhängig von der Corona-Virusvariante.

Hotline zu Impfpanne in Region Hannover

Zur Impfpanne in der Region Hannover haben die Behörden nun eine Hotline eingerichtet. Sie ist täglich unter der Telefonnummer (0511) 6 16 11 101 erreichbar. An zahlreichen Impf-Standorten hatten mehr als 3.000 Menschen zu lange gelagerten Moderna-Impfstoff verimpft bekommen. Die betroffenen Personen seien bereits bekannt und würden bis spätestens Sonnabend per Expressversand informiert.

Deutsche Wirtschaft 2021 um 2,7 Prozent gewachsen

Trotz Corona-Krise und daraus folgender globaler Lieferprobleme hat Deutschlands Wirtschaftsleistung 2021 wieder spürbar zugelegt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 2,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt heute mitteilte. Allerdings konnte die Wirtschaft damit nur einen Teil des Einbruchs aus dem ersten Corona-Jahr 2020 aufholen, als das BIP um 4,6 Prozent eingebrochen war. Im vierten Quartal 2021 sei das BIP gegenüber dem Vorquartal geschrumpft.

Fast jeder vierte Gastronomie-Job ist weg

Während der Corona-Krise hat die Gastronomie in Deutschland nahezu jeden vierten Job verloren. Das ergibt sich aus Berechnungen, die das Statistische Bundesamt heute veröffentlichte. Demnach arbeiteten von Januar bis Oktober des vergangenen Jahres 23,4 Prozent weniger Menschen in der Branche als im gleichen Zeitraum des Vorkrisenjahres 2019. Tiefpunkt war der Februar 2021. Bei Bars und Kneipen musste seit 2019 fast die Hälfte (44,7 Prozent) der Belegschaft gehen. Bei Betrieben mit Essensangebot lief es bei einem Rückgang um 22,5 Prozent etwas besser. Am sichersten waren die Jobs bei Caterern, die nur 17,1 Prozent weniger Leute hatten als vor der Krise. Kurzarbeiter wurden für die Auswertung als Beschäftigte gezählt.

SH: Günther pocht auf Vorbereitung der Impfpflicht

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat die Kritik seiner Partei an einem fehlenden Gesetz der Bundesregierung zur allgemeinen Impfpflicht bekräftigt. "Ich finde schon, dass geliefert werden muss", sagte der CDU-Politiker im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Die Ministerpräsidentenkonferenz habe beschlossen, dass es eine Impfpflicht geben solle. Es sei nun in der Verantwortung des Bundes, das vorzubereiten. Die Impfpflicht sei ein "milderer" Grundrechtseingriff als etwa ein Lockdown oder einige andere Corona-Maßnahmen.

Die CDU sieht er mit einem Gesetzesvorschlag nicht zuallererst in der Pflicht. "Die Regierung ist gewählt und muss handeln", betonte Günther. Nur weil es Streit in der Ampel über eine Impfpflicht gebe, könne man nicht sagen, dass die Union aushelfen müsse.

Personalengpässe in Hamburger Kitas

Die steigenden Corona-Infektionszahlen machen auch Hamburger Kindertagesstätten zu schaffen. "Das Hauptproblem sind die langen Wartezeiten auf Tests", meinte Kita-Leiterin Annkatrin Eschler im Gespräch mit NDR Info. Mitarbeitende mit Erkältungssymptomen dürften nicht arbeiten und warteten zu Hause auf ihre PCR-Testergebnisse. Das führe dazu, dass Kinder nicht betreut werden können. Die Sozialbehörde räumte ein, dass die Testlabore am Limit sind.

MV will mehr Booster-Impfungen für Jugendliche

Mecklenburg-Vorpommern will die Impfquote bei Jugendlichen erhöhen und Schüler auch durch Drittimpfungen besser vor Corona-Infektionen schützen. Nachdem sich die Ständige Impfkommission (Stiko) generell für Auffrischimpfungen auch für Kinder von 12 bis 17 Jahren ausgesprochen hat, sollen nun Eltern über die Schulen gezielt darüber informiert werden. Dazu werde das Bildungsministerium von heute an Schreiben an die Schulen verschicken, hieß es. Die Landesregierung erhofft sich von den Rückmeldungen einen Überblick darüber, ob gesonderte Impfaktionen an Schulen sinnvoll wären. Landesweit sind knapp 51 Prozent der Altersgruppe einmal geimpft, 44 Prozent haben auch die Zweit- , 6,5 Prozent eine Drittimpfung erhalten. Mit diesen Quoten liegt der Nordosten deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt.

Regelstudienzeit in Hamburg soll erneut verlängert werden

Die Regelstudienzeit und somit auch die Bafög-Ansprüche von Hamburgs Studierenden sollen wegen der Corona-Pandemie erneut verlängert werden. Die Wissenschaftsbehörde plane für das Sommersemester eine Verlängerung der individuellen Regelstudienzeit um ein Semester, sagte ein Sprecher der Wissenschaftsbehörde. Es wäre das dann fünfte Semester, das wegen der Pandemie nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet würde. Voraussetzung dafür ist jedoch eine Verlängerung des entsprechenden, Ende März auslaufenden Gesetzes vom September 2020. Die rot-grüne Koalition machte bereits deutlich, den Plänen der Behörde folgen zu wollen.

Australien annulliert Djokovics Visum erneut

Im Konflikt um den Corona-Impfstatus von Tennis-Star Novak Djokovic hat die australische Regierung das Einreise-Visum des Serben erneut annulliert. Das erklärte Australiens Einwanderungsministerium heute. Ob Djokovic gegen die Entscheidung Rechtsmittel einlegen wird und womöglich trotzdem an den am kommenden Montag beginnenden Australian Open teilnehmen kann, ist der Deutschen Presse-Agentur zufolge noch unklar. Am vergangenen Montag hatte der Weltranglistenerste nach einem Teilerfolg vor Gericht sein Visum zurückbekommen und konnte die Unterbringung für Ausreisepflichtige verlassen, in der er sich nach Ankunft am vergangenen Mittwoch wegen Nichterfüllung der Pandemie-Einreisebestimmungen zunächst aufhalten musste.

Fahrgastzahlen bei Hamburger Hochbahn relativ stabil

Obwohl es in Hamburg derzeit deutlich mehr Corona-Fälle gibt, brechen die Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr nicht ein. Die Hamburger Hochbahn verzeichnet zurzeit ein Fahrgastaufkommen von 70 Prozent im Vergleich zur Vor-Pandemie-Zeit, vor einem Jahr lag der Wert bei 50 Prozent. Hochbahn-Chef Henrik Falk geht von einer weiteren Erholung im Jahresverlauf aus.

Niedersachsen: Impfquote bei Kindern steigt

Die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren in Niedersachsen ist jüngst gestiegen. Wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Hannover sagte, stieg die Quote der geimpften Kinder in dieser Altersgruppe von 10,7 Prozent am Montag auf 12,1 Prozent gestern. Das Angebot für Impfungen ist demnach ausreichend, aber regional unterschiedlich groß. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung derzeit für Fünf- bis Elfjährige, die wegen Vorerkrankungen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben. Außerdem wird die Impfung empfohlen, wenn Angehörige oder andere Kontaktpersonen der Kinder ein hohes Erkrankungs-Risiko haben. Auf Wunsch und nach ärztlicher Aufklärung können aber auch andere Kinder der Altersgruppe geimpft werden.

Inzidenz in Niedersachsen höher denn je - 380,8

Das Robert Koch-Institut hat für Niedersachsen binnen eines Tages 6.457 Corona-Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 7.120; Vorwoche 5.180). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit auf den neuen Höchstwert von 380,8 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner (Vortag 362,6; Vorwoche: 239,8). 22 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion. Die Hospitalisierungsrate blieb wie am Vortag bei 4,7.

Fast alle Schulen in MV weiter im Präsenzunterricht

Trotz steigender Corona-Infektionszahlen können die meisten öffentlichen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern den Präsenzunterricht für alle Klassenstufen noch absichern. Momentan sind 96 Prozent der Schulen weiter im Normalbetrieb. An den staatlichen Schulen in MV fehlen zurzeit allerdings gut zehn Prozent der Lehrkräfte aufgrund von Krankschreibungen. Das hat das Bildungsministerium auf Anfrage des NDR MV mitgeteilt. Nicht alle Erkrankungen würden aber im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen. Die Schulen in MV können seit Jahresbeginn selbst entscheiden, ob sie gegebenenfalls in Distanzunterricht gehen.

92.223 Neuinfektionen in Deutschland gemeldet - Neuer Höchststand

Die Gesundheitsämter haben laut Robert Koch-Institut 92.223 weitere Corona-Fälle in Deutschland gemeldet - das ist die bislang höchste an einem Tag registrierte Zahl. Gestern waren es 81.417 Neuinfektionen, heute vor einer Woche 56.335. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner erreichte mit 470,6 einen neuen Höchststand. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 303,4. Deutschlandweit wurden 286 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verzeichnet. Vor einer Woche waren es 264.

Schleswig-Holstein: Neue Höchstwerte bei Corona-Zahlen

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter und hat nun den Wert von 664,3 erreicht - nach 655,4 am Vortag. Dies ist ein neuer Höchstwert für das Land. Auch die Zahl neuer Ansteckungen mit dem Virus nahm zu: 4.317 Fälle wurden binnen 24 Stunden gemeldet, so viele wie noch nie. 3.470 Fälle waren es vor einer Woche. Diese Daten veröffentlichte die Landesmeldestelle in Kiel auf ihrer Internetseite. In Lübeck sank die Sieben-Tage-Inzidenz innerhalb eines Tages von 1.009,5 auf nun 876,6.

Bundesrat will Weg für neue Quarantäne-Regeln ebnen

Der Bundesrat will heute den Weg für die Umsetzung der jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse zu neuen Quarantäne-Regeln frei machen. Die Länderkammer entscheidet über die am Mittwoch von der Bundesregierung gebilligte Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung, mit der der Rahmen für die geplanten Neuerungen gesetzt wird. In der zur Abstimmung stehenden Verordnung wird definiert, welche grundsätzlichen Ausnahmen es von Quarantäne und Isolation wegen Impfung oder Genesung gibt. Der Bundestag hatte der Verordnung bereits gestern Abend zugestimmt. Die von Bund und Ländern am vergangenen Freitag vereinbarten neuen Regelungen müssen anschließend noch durch Länderverordnungen konkret umgesetzt werden. Kontaktpersonen, die geboostert sind, sollen demnach künftig nicht mehr in Quarantäne gehen müssen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 14.01.2022 | 06:00 Uhr