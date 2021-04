Stand: 22.04.2021 13:44 Uhr Corona-News-Ticker: Bundesrat billigt "Bundes-Notbremse"

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 22. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Spahn: Impfpriorisierung im Juni aufheben

Bundesrat billigt "Bundes-Notbremse"

DFL beschließt Quarantände-Trainingslager für 1. und 2. Bundesliga

Schwesig will "Bundes-Notbremse" nicht umsetzen

Grippewelle 2020/2021 ist ausgefallen

Mecklenburgischen Seenplatte: Viele Ansteckungen bei der Arbeit

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 2.099 in Niedersachsen, 416 in Hamburg, 343 in Schleswig-Holstein, 29.518 bundesweit

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Spahn: Priorisierung kann im Juni aufgehoben werden

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, dass die Priorisierung beim Impfen gegen das Coronavirus im Juni aufgehoben werden kann. Derzeit seien bereits die Hälfte der über 60-Jährigen in Deutschland mindestens einmal geimpft, sagte der CDU-Politiker im Bundesrat. Im Mai könne entsprechend mit der Impfung der Prioritätsgruppe 3 begonnen werden. Dies lasse darauf schließen, dass Bund und Länder "dann im Juni die Priorisierung werden aufheben können".

Corona-Ausbruch in Pflegeheim in Grevesmühlen

In einem Seniorenheim in Grevesmühlen (Kreis Nordwestmecklenburg) haben sich acht Bewohner und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert - obwohl einige von ihnen bereits zweimal geimpft wurden. Die Betroffenen haben demnach bisher nur leichte Symptome. Der Leiter der Einrichtung hat keine Erklärung für die Fälle.

Bundesrat billigt Änderung des Infektionsschutzgesetzes

Der Bundesrat hat die "Bundes-Notbremse" gebilligt. Die Länderkammer ließ die Änderung des Infektionsschutzgesetzes in einer Sondersitzung ohne Einspruch passieren. Die Notbremse gibt dem Bund die Befugnis, bundesweit einheitliche Einschränkungen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 anzuordnen. Dazu gehören Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen und Wechselunterricht.

Musiker in Niedersachsen erleiden großen Einnahmenverlust

Der Landesmusikrat Niedersachsen hat auf die dramatischen Folgen der Corona-Pandemie für selbstständig arbeitende Musikerinnen und Musiker hingewiesen. Laut einer jüngsten Umfrage, an der sich etwa 500 professionelle Musiker aus Niedersachsen beteiligten, erlitt ein Drittel aufgrund der Einnahmeausfälle aus selbstständiger Tätigkeit einen Gesamtumsatzverlust von über 50 Prozent. Zudem gaben zahlreiche Musiker an, die Selbstständigkeit zeitweise oder komplett aufgegeben zu haben, zusätzliche Tätigkeiten oder eine Tätigkeit im nicht-künstlerischen Bereich aufgenommen zu haben. Die Umfrage führten der Musikrat und das Musikland Niedersachsen durch.

416 Neuinfektionen in Hamburg gemeldet

In Hamburg sind 416 neu nachgewiesene Fälle einer Corona-Infektion registriert worden, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Das sind 16 mehr als am Mittwoch, aber 42 weniger als am Donnerstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, ging von 130,3 auf 128,1 zurück. Vor einer Woche hatte der Wert 147,4 betragen. Vier Menschen starben. In den Hamburger Krankenhäusern wurden laut Gesundheitsbehörde am Mittwoch 304 Covid-19-Patienten behandelt, vier weniger als am Vortag. Die Zahl der Patienten auf Intensivstationen sank um 3 auf 117. Am Vortag hatte sie mit 120 einen neuen Höchststand erreicht.

Hamburg will Obdachlose mit Johnson & Johnson-Impfstoffimpfen

In Hamburg soll der neue Impfstoff von Johnson & Johnson zunächst vorrangig Obdachlosen verabreicht werden. Dies biete sich laut Sozialbehörde an, da nur eine Spritze für einen vollständigen Schutz nötig sei. Die Impfungen könnten nach Lieferung des Impfstoffs kurzfristig erfolgen, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich. "Sobald die Lieferung eingeht, werden wir damit beginnen." Über das Winternotprogramm könne man rund 1.000 Obdachlose erreichen, sagte Helfrich. Als Bewohner von Sammelunterkünften seien sie in der Priorisierungsgruppe 2 und damit bereits impfberechtigt. Erst am Dienstag hatte die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) nach erneuter Prüfung grünes Licht für die Markteinführung des US-Präparats in Europa gegeben.

DFL beschließt Quarantäne-Trainingslager für Profi-Fußballer

Die Fußballprofis der 1. und 2. Bundesliga müssen sich ab 12. Mai in Isolation begeben. Das hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) wie erwartet beschlossen. Somit soll sichergestellt werden, dass die laufende Saison bis zum 22. beziehungsweise 23. Mai beendet werden kann. Vor dem Bezug der Quarantäne-Trainingslager sollen Spieler und Betreuer ab 3. Mai ihre Kontakte stark reduzieren. Die betreffenden Personen sollen sich hierbei "ausschließlich im häuslichen Umfeld oder auf dem Trainingsgelände beziehungsweise im Stadion" aufhalten.

Niedersachsen schickt Johnson & Johnson-Impfstoff in Hotspots

Noch in dieser Woche soll Niedersachsen 21.600 Dosen des Johnson & Johnson-Impfstoffs erhalten. Dieser soll in Regionen mit vielen Infektionen eingesetzt werden. Mit den Dosen werde die Impfkampagne etwa in Salzgitter, Wolfsburg sowie den Kreisen Peine und Vechta vorangetrieben, sagte der Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Staatssekretär Heiger Scholz, im Gesundheitsausschuss des Landtags in Hannover.

Grippewelle fällt wegen der Corona-Schutzmaßnahmen aus

Die Grippesaison im Winter 2020/2021 ist ausgefallen. Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI) des Robert-Koch-Instituts sind nur 519 im Labor bestätigte Fälle gemeldet worden. Die Zahl reiche nicht aus, um sie als "Welle" zu beschreiben. "Es hat in dieser Saison überhaupt keine Grippewelle gegeben", sagte eine RKI-Sprecherin. Dies sei seit Beginn der Grippeüberwachung 1992 noch nicht vorgekommen. In ihrem aktuellen Wochenbericht schreibt die AGI, im Vorjahr um diese Zeit seien mehr als 184.000 labordiagnostisch bestätigte Infektionen gemeldet gewesen. Den Grund für die niedrigen Zahlen sieht die AGI in den Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus: Mindestabstände, Hygiene, Masken, Empfehlungen zum Lüften von Räumen, Homeoffice-Regelungen und zeitweise Schulschließungen.

2.099 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet

In Niedersachsen haben die Gesundheitsämter dem Land 2.099 neue Infektionen gemeldet. Das geht aus dem Lagebericht des Landes hervor. Gestern waren es 1.875. Vor einer Woche waren 2.234 gemeldet worden. 15 Menschen sind mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt nun bei 125,5.

Schwesig will "Bundes-Notbremse" nicht umsetzen

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat das vom Bundestag beschlossene Infektionsschutzgesetz kritisiert. Es gehe nicht weit genug. "Dieses Bundesgesetz hält nicht, was es verspricht", sagte Schwesig heute im ZDF-"Morgenmagazin". Ihr Bundesland werde die "Bundes-Notbremse" nicht umsetzen, "weil sie den Menschen nicht hilft". Die Notbremse bleibe "weit" hinter den verabredeten Regeln zurück. Die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) hatte eine Sieben-Tage-Inzidenz von 150 für Schulschließungen verabredet; das neue Gesetz sieht 165 vor. "Es ist besser, wenn wir streng, konsequent, schnell die Infektionszahlen runterbekommen, als dass wir uns auf hohem Niveau einpendeln", sagte die Ministerpräsidentin. Auch der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sieht Probleme für sein Bundesland, das bisher strengere Vorgaben hatte. Man müsse sich nun Gedanken darüber machen, "schärfere Regelungen anzupassen", sagte er im Deutschlandfunk. "Beispielsweise, dass in Schulen jetzt bis 165 geöffnet werden soll, haben wir bei uns bisher deutlich strenger geregelt, - über 100." Günther und Schwesig kündigten an, das Gesetz im Bundesrat nicht blockieren zu wollen.

MV will für zehn Millionen Euro Sputnik V kaufen

Mecklenburg-Vorpommern will für zehn Millionen Euro russischen Corona-Impfstoff kaufen. Das Geld soll aus dem MV-Schutzfonds kommen - über die Freigabe entscheidet der Finanzausschuss des Landtags. Zunächst muss aber die Genehmigung für den Impfstoff Sputnik V auf EU-Ebene vorliegen.

Nachtverkehr am Wochenende in Hannover wird eingestellt

Die Verkehrsbetriebe in Hannover werden den Nachtverkehr an Wochenenden bis voraussichtlich 9. Mai ruhen lassen. Damit reagiere man auf die eingeschränkten Möglichkeiten im abendlichen und nächtlichen Freizeitbereich, teilten Üstra und Regiobus mit. Wegen der Corona-Maßnahmen gebe es weniger Fahrgäste zu diesen Zeiten. Ob der Nachtverkehr ab 10. Mai wieder aufgenommen wird, hänge vom Infektionsgeschehen ab.

Kommentar zum Infektionsschutzgesetz: Mit dem Rasenmäher durch die Kultur

Das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes sieht vor: Alle kulturellen Veranstaltungen sind verboten, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage lang über 100 liegt. Dieses "Rasenmäherprinzip" erschüttert die Kulturszene, kommentiert die Journalistin Maria Ossowski.

Kreis in MV mahnt Arbeitgeber, Infektionsschutz ernst zu nehmen

Das Gesundheitsamt an der Mecklenburgischen Seenplatte hat kleine und mittlere Unternehmen aufgefordert, die Corona-Schutzmaßnahmen strenger umzusetzen. Anlass sei, dass sich immer mehr Menschen auf ihrer Arbeitsstelle untereinander anstecken, wie eine Sprecherin der Kreisverwaltung in Neubrandenburg erklärte. Betroffen seien unter anderem Firmen in den Regionen Neubrandenburg und Waren. Die Ansteckungen entstünden vor allem, wenn in einem Raum keine oder nur ab und zu Schutzmasken getragen würden. Das gelte auch für Pausen, die am besten gestaffelt gemacht werden sollten. An der Mecklenburgischen Seenplatte lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI zuletzt bei 176,3 registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Der Kreis will mit mehreren Sonderimpftagen in Waren, Neustrelitz, Woldegk und Röbel den Impfschutz für Einwohner stärker beschleunigen.

Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper müssen MV bis morgen verlassen

Noch einen Tag haben Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper in Mecklenburg-Vorpommern Zeit, das Land zu verlassen. Denn in der Nacht zu Sonnabend endet die Übergangsfrist, die ihnen eingeräumt wurde. Vorerst bis zum 11. Mai darf dann nur in den Nordosten einreisen, wer seinen Hauptwohnsitz in dem Bundesland hat oder seine Kernfamilie besucht. Bei Verstößen drohen Bußgelder. Wie viele Menschen diese Regel genau betrifft, ist unklar. Auf jeden Fall sind davon laut einem Sprecher etwa 38.000 Menschen mit Zweitwohnsitz betroffen. In Mecklenburg-Vorpommern gilt seit einigen Tagen ein strengerLockdown.

"Bundes-Notbremse": Hamburg will Verordnung schnell anpassen

Hamburg will das neue Infektionsschutzgesetz noch in dieser Woche umsetzen, wenn auch der Bundesrat heute grünes Licht gibt. Laut Sozialbehörde soll die Corona-Verordnung dann noch zum Wochenende neu aufgelegt werden. Viel wird sich für die Hamburger nicht ändern. Nur Schulen müssten dann schon ab einer Inzidenz von 165 komplett dichtmachen - bisher gilt die 200er-Grenze.

RKI meldet 29.518 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 29.518 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden 259 neue Todesfälle verzeichnet. Am Donnerstag vor einer Woche hatte das RKI 29.426 Corona-Neuinfektionen gemeldet - sowie 293 Todesfälle. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Morgen bundesweit bei 161,1. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 160,1 angegeben. Bisher kann laut RKI anhand der Sieben-Tage-Inzidenz der vergangenen Tage noch nicht abgeschätzt werden, ob sich der ansteigende Trend der vergangenen Woche fortsetzt.

Bundesrat entscheidet heute über "Bundes-Notbremse"

Der Bundesrat will heute über das erweiterte Infektionsschutzgesetz entscheiden - die "Bundes-Notbremse" für die Corona-Schutzmaßnahmen. Durch das Gesetz sollen für jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt einheitliche Regeln gelten, sobald an drei Tagen in Folge die Zahl neuer Corona-Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche über 100 steigt. Der Bundestag beschloss das Gesetz gestern. Mit der Corona-"Notbremse" würden dann etwa die umstrittenen Ausgangsbeschränkungen von 22 bis 5 Uhr gelten. Außerdem sollen ab einem Inzidenzwert von 165 Schulen schließen und Schülerinnen und Schüler ausschließlich im digitalen Distanzunterricht lernen. Viele Geschäfte dürften ab einem Schwellenwert von 150 nur noch das Abholen bestellter Waren anbieten. Die norddeutschen Bundesländer haben ihre Zustimmung zur Gesetzesänderung bereits angekündigt.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 70,8

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden weniger neue Corona-Fälle als gestern (434) und vor einer Woche (407) gemeldet worden: Das Gesundheitsministerium gab als aktuelle Zahl 343 laborbestätigte Neuinfektionen an. Auch die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz ging weiter leicht zurück - von 71,8 am Vortag sank sie auf jetzt 70,8. Vor einer Woche betrug lag der Wert noch bei 77,5. Den Grenzwert 100, nachdem laut "Bundes-Notbremse" die Regelungen verschärft werden müssen, überschreitet in Schleswig-Holstein aktuell nur das Herzogtum Lauenburg (109,1).

MHH-Neubau wird im Zeichen der Corona-Krise geplant

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hat in der Corona-Pandemie eine Reihe von Aufgaben parallel zu bewältigen. Die Planung für den Neubau nehme aber ungeachtet dessen Fahrt auf, der Entwicklungsplan liege vor, teilte die MHH mit. Heute Vormittag will Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) zusammen mit MHH-Präsident Professor Michael Manns erklären, wie die Medizinische Hochschule für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet ist. Dabei soll es auch um den Umgang mit den Herausforderungen der Pandemie gehen. Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und die Medizinische Hochschule Hannover sollen in den kommenden Jahren schrittweise für zusammen mindestens 2,1 Milliarden Euro neu errichtet werden.

Doch noch kein Tourismus-Neustart an der Lübecker Bucht

Die Modellregion an der Lübecker Bucht in Schleswig-Holstein verschiebt den ursprünglich für kommenden Montag geplanten vorsichtigen Neustart des Tourismus auf unbestimmte Zeit. Als Grund nannten die Initiatoren und der Kreis Ostholstein gestern das dynamische Corona-Infektionsgeschehen in und um den betreffenden Gemeinden Timmendorfer Strand, Scharbeutz und Sierksdorf sowie der Stadt Neustadt. Die Politik betont ihre Verantwortung in der aktuellen Situation, die Tourismusbranche dagegen betont ihre Enttäuschung und Verunsicherung.

Gemeinde Sylt entscheidet über die Modellregion-Teilnahme

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sylt auf der Nordseeinsel Sylt entscheidet heute Abend über eine Teilnahme am Tourismus-Modellprojekt Nordfriesland. Der Kreis ist eine von vier Modellregionen in Schleswig-Holstein und nimmt an der testweisen Öffnung der Tourismusbetriebe teil. Das Modellprojekt startet am 1. Mai und ist zunächst bis zum 31. Mai vorgesehen. Die Insel-Amtsgemeinden von List, Kampen, Hörnum und Wenningstedt-Braderup haben sich bereits für eine Teilnahme ausgesprochen. Zur Gemeinde Sylt gehören die Orte Westerland, Tinnum, Keitum, Archsum, Morsum, Rantum und Munkmarsch. Die beliebte Ferieninsel hatte beim Land zunächst einen eigenen Projektantrag eingereicht, um ihren regionalen und infrastrukturellen Besonderheiten gezielt Rechnung zu tragen. Dieser Antrag wurde aber inzwischen zurückgenommen.

Corona-Live-Ticker am Donnerstag startet

Die NDR.de-Redaktion wünscht einen schönen guten Morgen und einen ebenso schönen Tag! Auch am heutigen Donnerstag, 22. April, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen in Norddeutschland vom Mittwoch: 1.875 in Niedersachsen, 434 in Schleswig-Holstein, 452 in Mecklenburg-Vorpommern, 400 in Hamburg und 227 im Land Bremen; bundesweit 24.884.