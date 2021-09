Stand: 14.09.2021 05:55 Uhr Corona-News-Ticker: 2G oder 3G - worauf setzt Niedersachsen?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 14. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Livestream: Niedersachsens Ministerpräsident gibt Regierungserklärung zur Corona-Lage ab

Messe Husum Wind erstmals wieder als Präsenzveranstaltung

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 146 in Schleswig-Holstein, 327 in Niedersachsen; bundesweit 6.325

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

2G oder 3G: Was kommt in Niedersachsen?

Bei der ersten Sitzung des niedersächsischen Landtags in Hannover nach der Sommerpause steht heute die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) zur Corona-Pandemie im Mittelpunkt. Noch bis zum 22. September ist die derzeitige Corona-Landesverordnung gültig, in wenigen Tagen muss also feststehen, welche möglichen Änderungen es geben wird. NDR.de überträgt die Regierungserklärung im Livestream. Die CDU-Fraktion des niedersächsischen Landtages bekräftigte ihre Forderung nach der Einführung der sogenannten 2G-Regel etwa im Kultur- und Veranstaltungsbereich. Darüber wolle man im Koalitionsausschuss sprechen, der am Sonntag über die Corona-Verordnung beraten wird. Nach der 2G-Regel wird der Zutritt zu bestimmten Bereichen nur denjenigen gewährt, die gegen das Coronavirus geimpft oder genesen sind. Ein negativer Corona-Schnelltest reicht dann nicht mehr aus.

Bundesweit 6.325 Neuinfektionen bestätigt - Inzidenz sinkt leicht auf 81,1

Beim Infektionsgeschehen in Deutschland gibt es derzeit kaum Dynamik. Die Sieben-Tage-Inzidenz der liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 81,1. Am Vortag hatte der Wert bei 81,9 gelegen, vor einer Woche bei 83,8. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 6.325 Neuinfektionen (Vortag: 5.511; Vorwoche: 6.726). Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 68 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 59 Todesfälle gewesen.

Messe Husum Wind erstmals wieder als Präsenzveranstaltung

Die Energie-Fachmesse Husum Wind beginnt heute - nach eineinhalb Jahren erstmals wieder als Präsenzveranstaltung. Nach Angaben der Veranstalter werden bis zu 10.000 Besucher erwartet. Rund 350 Aussteller wollen in Husum ihre Erzeugnisse rund um die Windenergie und das Thema grüner Wasserstoff zeigen. Wegen der Corona-Pandemie haben die Veranstalter auf der Messe ein Einbahnstraßensystem und mehrere Teststationen eingerichtet. Zur Eröffnung werden neben dem Präsidenten des Bundesverbandes Windenergie, Hermann Albers, auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), der Kieler Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) und Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) erwartet. Brandenburg ist in diesem Jahr offizielles Partnerland der Messe, die bis zum 17. September stattfindet.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

327 Neuinfektionen in Niedersachsen bestätigt

Die Behörden haben in Niedersachsen 327 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 269; Vorwoche: 429). Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 73 (Vortag: 75,8; Vorwoche: 71,2). Die höchsten Inzidenzen weisen Salzgitter (158,9), Peine (124,4) und die Region Hannover (108,5) auf. Sieben weitere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt.

146 gemeldete Neuinfektionen in Schleswig-Holstein - Inzidenz sinkt weiter

In Schleswig-Holstein hat die Landesmeldestelle 146 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 55 / Vorwoche: 171) gemeldet. Außerdem wurden zwei neue Todesfälle gemeldet – beide aus dem Kreis Segeberg. Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen sinkt auf 42,3 nach 43,1 am Vortag. Unter den Kreisen hat Neumünster mit 72,6 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz, zuvor war es Kiel. Dort beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz nun 60,8. hat Neumünster in Kiel am höchsten, nun mit 69,3 (Vortag: 65,3). Am niedrigsten ist der Wert derzeit in Schleswig-Flensburg mit 20,7.

Aktion "Deutschland spricht": Sollte die 2G-Regel bundesweit gelten?

Mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September beteiligt sich der NDR an der Aktion "Deutschland spricht". Sie bringt Menschen für ein Gespräch zusammen, die bei politischen Themen unterschiedlicher Meinung sind. Sie wollen gerne mit jemandem diskutieren, dessen Ansichten Sie bisher gar nicht nachvollziehen können? Machen Sie mit!

NDR.de Live-Ticker am Dienstag startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht Ihnen einen guten Morgen! Wir halten Sie auch heute, am Dienstag, 14. September, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.