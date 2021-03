Corona-Gipfel: Wird Lockdown verlängert und gelockert? Stand: 02.03.2021 14:00 Uhr Am Mittwoch steht der nächste Bund-Länder-Gipfel an. Dabei geht es auch um Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Eine Beschlussvorlage sieht vor, dass der Lockdown grundsätzlich bis zum 28. März verlängert werden soll.

Der Entwurf enthält aber auch einen Plan für eine schrittweise Öffnung des öffentlichen Lebens in Abhängigkeit von der Infektionsentwicklung. Bund und Länder fassen also baldige Lockerungen der strengen Auflagen ins Auge, obwohl die Infektionszahlen nicht wie gewünscht sinken. Bereits von Montag an könnten Kontaktbeschränkungen leicht gelockert werden. Die Verhandlungen laufen allerdings noch. Endgültige Entscheidungen werden erst in den abschließenden Bund-Länder-Gesprächen am Mittwoch erwartet.

Mehr Impfstoff und bessere Testmöglichkeiten ändern Lage

Bund und Länder würden damit ihren erst vor drei Wochen gefassten Beschluss ändern, Öffnungen prinzipiell vom Unterschreiten des Inzidenzwerts 35 abhängig zu machen. Das Pandemiegeschehen werde inzwischen durch zwei Faktoren "deutlich" verändert, heißt es im Entwurf weiter: "Die zunehmende Menge an Impfstoff und die Verfügbarkeit von Schnell- und Selbsttests in sehr großen Mengen."

Bald wieder mehr Kontakte erlaubt?

Ab dem 8. März sollen sich bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten wieder treffen können, wie aus dem Entwurf hervorgeht. Beim Unterschreiten bestimmter Inzidenzwerte sollen dann noch größere private Treffen möglich sein.

Öffnen Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte bundesweit?

Das gesellschaftliche Leben soll dem Dokument zufolge in vier Stufen wieder zurückkehren können. Nach der bereits umgesetzten ersten Stufe - der Öffnung der Friseure - sollten als nächstes bundesweit Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte aufmachen dürfen. Der dritte Schritt soll demnach greifen, wenn der Inzidenzwert stabil unter 35 sinkt. Dann sollen der Einzelhandel, Kultureinrichtungen wie Theater, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos und Sportstätten unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Wenn sich nach dem dritten Öffnungsschritt die Inzidenz 14 Tage lang nicht verschlechtert, soll die vierte Stufe greifen - die Öffnung der Außengastronomie und der Wegfall mancher Auflagen für den Einzelhandel.

Homeoffice-Pflicht bis Ende April?

Die Homeoffice-Pflicht soll laut Vorlage bis Ende April verlängert werden. Die Verpflichtung der Arbeitgeber, den Beschäftigten Homeoffice zu ermöglichen, sofern keine zwingenden betrieblichen Gründe dagegen sprechen, gilt aktuell bis zum 15. März.

Mehr Schnelltests und Selbsttests

Spätestens ab Anfang April sollen sich Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Erzieherinnen regelmäßig testen lassen können. Auch Unternehmen müssen den Plänen zufolge ihren Beschäftigten regelmäßige Tests anbieten. Darüber hinaus sollen sich alle Bürgerinnen und Bürger mindestens einmal die Woche kostenlos testen lassen können, etwa in Testzentren der Kommunen. Für die Getesteten sollen all diese Schnelltests kostenlos sein. Seit vergangenem Mittwoch sind auch Corona-Selbsttests für den Hausgebrauch in Deutschland zugelassen.

Impfungen bald auch in Artzpraxen?

Ein weiterer Streitpunkt war zuletzt die Frage, ab wann auch in Arztpraxen geimpft werden soll. In der Beschlussvorlage heißt es, "ausgewählte" Praxen könnten ab kommender Woche mit Impfungen beauftragt werden. Im April sollen dann "die haus- und fachärztlichen Praxen, die in der Regelversorgung routinemäßig Schutzimpfungen anbieten, umfassend in die Impfkampagne eingebunden werden".

Öffnungsschritte im Sport möglich

Der Sport kann sich erstmals wieder Hoffnungen auf Lockerungen der Corona-Beschränkungen machen. In dem vorläufigen Beschlussentwurf wird der "kontaktfreie Sport in kleinen Gruppen (max. zehn Personen) im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen" zunächst in einem dritten Öffnungsschritt genannt, den die Länder abhängig vom Infektionsgeschehen veranlassen könnten. Im folgenden Öffnungsschritt könnte dann "kontaktfreier Sport im Innenbereich, Kontaktsport im Außenbereich" möglich sein. In den ersten beiden Öffnungsschritten ist der Sport im Entwurf noch nicht berücksichtigt.

Kultusminister für weitere Öffnungen an Schulen

Die Kultusminister der Länder sprachen sich unterdessen für weitere Öffnungen in den Schulen aus. "Sofern es die Infektionslage weiterhin zulässt, soll der in den jüngeren Jahrgängen und den Abschlussklassen begonnene Wechsel- oder Präsenzunterricht im März auf weitere Jahrgänge ausgeweitet und intensiviert werden", heißt es in einem Dienstag veröffentlichten Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK). Die KMK forderte zudem, für weitere Öffnungen flächendeckend Tests an den Schulen vorzunehmen.

Merkel warnte vor dritter Welle

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte nach den Bund-Länder-Beratungen am 10. Februar vor einer "dritten Welle" und vor den aufgetretenen Virus-Mutationen gewarnt. Die bestehenden Corona-Auflagen wurden deshalb grundsätzlich bis zum 7. März verlängert. Eine bundesweit einheitliche Ausnahme gab es für Friseursalons, die am 1. März wieder öffnen durften.

Weitere Öffnungsschritte - etwa im Einzelhandel - sind laut der Gipfel-Beschlüsse vom 10. Februar derzeit erst "bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner" vorgesehen. Dann sollen der Einzelhandel, Museen und Galerien sowie weitere Betriebe mit körpernahen Dienstleistungen wieder aufmachen können.

Im Norden schon vereinzelt Lockerungen

Doch im Norden gibt es schon erste Ausnahmen von diesem strikten Kurs. Niedersachsen hat Blumenläden und Gartencenter bereits am 13. Februar wieder geöffnet. Auch Autohändler dürfen wieder öffnen, allerdings nur für Probefahrten.

Schleswig-Holstein öffnete Zoos, Wildparks, Gartenbaucenter und Blumenläden am 1. März. Grünes Licht gibt es ebenso für bestimmte Sportmöglichkeiten - auch drinnen - sowie für Friseursalons und Nagelstudios. Darüber hinaus soll der Einzelhandel ab 8. März öffnen, wenn zuvor ein Termin für einen Hausstand vereinbart wurde. Dieses jedoch nur, wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen landesweit unter 50 liegt. Bei entsprechenden Inzidenzwerten könnten sich künftig auch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten im Freien treffen. Auch die Öffnung von Jugend- und Freizeittreffs sowie Kindersport in Gruppen bis zu zehn Mädchen und Jungen sollen wieder möglich werden.

Mecklenburg-Vorpommern hat ebenfalls am 1. März Gartencenter geöffnet. In Regionen mit niedrigen Inzidenzen dürfen auch Kosmetikstudios ihren Betrieb dann wieder aufnehmen. Ab dem 8. März dürfen zudem auch die Außenbereiche von Zoos wieder öffnen.

So hält es der Norden mit Schulen und Kitas

Für die Öffnung der Schulen und Kitas nach der weitgehenden Schließung im Corona-Lockdown gibt es keine bundesweite Regelung. Das bestimmen die Länder nun im Alleingang.

In Schleswig-Holstein findet seit dem 22. Februar in vielen Kreisen wieder Präsenzunterricht für Grundschüler statt. Auch Kitas kehrten dort teilweise wieder in den Regelbetrieb zurück. In Gebieten mit hohen Inzidenzwerten wie zum Beispiel Flensburg oder Pinneberg gibt es hingegen weiterhin nur eine Notbetreuung und Distanzunterricht. Für die Jahrgangsstufen 5 bis 13 an den weiterführenden Schulen bleibt es bis zum 7. März beim Lernen in Distanz und für die Abschlussklassen werden die Präsenzangebote fortgesetzt. Ab dem 8. März erwägt Schleswig-Holstein bei entsprechenden niedrigen Infektionszahlen Präsenz- oder Wechselunterricht der 5. und 6. Klassen.

In Mecklenburg-Vorpommern öffneten Schulen die Klassen 1 bis 6 am 24. Februar wieder - vorerst in denjenigen Regionen, die einen Inzidenzwert von unter 50 haben. Seit dem 22. Februar können die meisten Kinder in MV auch wieder in die Kita oder zu ihrer Tagesmutter gehen. Laut Kita-Stufenplan ist das möglich, solange der Inzidenzwert in der betreffenden Region unter 100 bleibt. Wichtig dafür: Eltern müssen zum Kita-Start eine Gesundheitsbestätigung für ihr Kind abgeben.

In Niedersachsen hatte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) zunächst angekündigt, ab März schrittweise zum Präsenzunterricht zurückzukehren, wenn es die Infektionszahlen zulassen. Mittlerweile teilte das Land mit, man wolle sich erst nach den Bund-Länder-Gesprächen am 3. März äußern. Klar sei aber schon, dass vor dem 7. März keine weiteren Jahrgänge an die Schulen zurückkehren. Auch die Kitas bieten bis dahin weiter nur eine Notbetreuung für maximal 50 Prozent der Kinder an.

In Hamburg wird es nach Angaben von Schulsenator Ties Rabe (SPD) bei der Wiedereröffnung der Schulen nach den Frühjahrsferien am 15. März zunächst in Grundschulen und weiterführenden Schulen (Stufen 9, 10 und 13 an Stadtteilschulen, 6, 10 und 12 an Gymnasien und an Berufsschulen die Abschlussklassen der beruflichen Bildungsgänge) Wechselunterricht mit halber Klassenstärke geben. Um die Sicherheit zu erhöhen, sollen erst einmal alle Schulbeschäftigten zwei Mal pro Woche kostenlos getestet werden. Wenn genügend Tests zur Verfügung stehen, sollen auch Schülerinnen und Schüler wöchentlich getestet werden.

Die wichtigsten Beschlüsse vom 10. Februar im Überblick:





Kontakte: Privat sollen sich die Menschen in Deutschland weiterhin nur mit jeweils einer weiteren Person außerhalb des eigenen Haushalts auf einmal treffen. Der Kreis dieser Menschen sollte möglichst klein gehalten werden. Bürgerinnen und Bürger sind dringend gebeten, "alle Kontakte auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken und insbesondere Zusammenkünfte in Innenräumen zu vermeiden".

Privat sollen sich die Menschen in Deutschland weiterhin nur mit jeweils einer weiteren Person außerhalb des eigenen Haushalts auf einmal treffen. Der Kreis dieser Menschen sollte möglichst klein gehalten werden. Bürgerinnen und Bürger sind dringend gebeten, "alle Kontakte auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken und insbesondere Zusammenkünfte in Innenräumen zu vermeiden". Masken: Das Tragen von OP-Masken oder Masken mit FFP2- oder einem vergleichbaren Standard in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt Pflicht.

Das Tragen von OP-Masken oder Masken mit FFP2- oder einem vergleichbaren Standard in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt Pflicht. Reisen: Nicht notwendige private Reisen und Besuche - auch von Verwandten - sollen unterlassen werden. Das gilt auch im Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge.

Nicht notwendige private Reisen und Besuche - auch von Verwandten - sollen unterlassen werden. Das gilt auch im Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge. Kitas und Schulen: Die Öffnung von Betreuungs- und Bildungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche soll Priorität haben. "Dieser Bereich soll daher als erster schrittweise wieder geöffnet werden" - mit Vorsichtsmaßnahmen wie Lüften, Schnelltests und wo möglich hochwertigen Masken. Über das Vorgehen entscheiden die Bundesländer.

Die Öffnung von Betreuungs- und Bildungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche soll Priorität haben. "Dieser Bereich soll daher als erster schrittweise wieder geöffnet werden" - mit Vorsichtsmaßnahmen wie Lüften, Schnelltests und wo möglich hochwertigen Masken. Über das Vorgehen entscheiden die Bundesländer. Friseure: Friseure dürfen ab dem 1. März wieder öffnen. Sie müssen die Kundenzahl vor Ort mit Terminen steuern, außerdem müssen OP-Masken oder solche mit FFP2-Standard oder ähnlich getragen werden. Andere "körpernahe Dienstleistungsbetriebe" wie Kosmetiksalons, Massage-Praxen und Tattoo-Studios sollen erst bei einem stabilen Inzidenzwert von höchstens 35 öffnen dürfen.

Friseure dürfen ab dem 1. März wieder öffnen. Sie müssen die Kundenzahl vor Ort mit Terminen steuern, außerdem müssen OP-Masken oder solche mit FFP2-Standard oder ähnlich getragen werden. Andere "körpernahe Dienstleistungsbetriebe" wie Kosmetiksalons, Massage-Praxen und Tattoo-Studios sollen erst bei einem stabilen Inzidenzwert von höchstens 35 öffnen dürfen. Einzelhandel: Sobald der Sieben-Tage-Inzidenzwert unter 35 liegt, darf der Einzelhandel wieder öffnen - aber nur mit einer Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden pro 20 Quadratmeter.

Sobald der Sieben-Tage-Inzidenzwert unter 35 liegt, darf der Einzelhandel wieder öffnen - aber nur mit einer Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden pro 20 Quadratmeter. Kultur: Museen und Galerien sollen - wie der Einzelhandel - bei Unterschreiten der 35er-Inzidenz-Marke öffnen dürfen. Kinos, Konzerthäuser, Musikclubs und Theater bleiben weiter geschlossen.

Museen und Galerien sollen - wie der Einzelhandel - bei Unterschreiten der 35er-Inzidenz-Marke öffnen dürfen. Kinos, Konzerthäuser, Musikclubs und Theater bleiben weiter geschlossen. Hotel und Gastronomie: Noch keine Lockerungen in Sicht. Bund und Länder wollen eine "sichere und gerechte Öffnungsstrategie" entwickeln.

Noch keine Lockerungen in Sicht. Bund und Länder wollen eine "sichere und gerechte Öffnungsstrategie" entwickeln. Sport: Für den Amateur- und Breitensport sind vorerst keine Erleichterungen geplant. Profisportler können derweil weiter unter Ausschluss von Zuschauern und mit strengen Hygiene-Konzepten Spiele und Wettbewerbe ausrichten.

Für den Amateur- und Breitensport sind vorerst keine Erleichterungen geplant. Profisportler können derweil weiter unter Ausschluss von Zuschauern und mit strengen Hygiene-Konzepten Spiele und Wettbewerbe ausrichten. Impfungen: Geplant ist weiterhin, dass alle Bürgerinnen und Bürger bis zum Ende des Sommers ein "Impfangebot" bekommen, also mindestens eine erste Impfung gegen Covid-19 erhalten haben. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern sollen prüfen, ob Kita-Beschäftigte sowie Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen beim Impfen eine höhere Priorität erhalten.

Geplant ist weiterhin, dass alle Bürgerinnen und Bürger bis zum Ende des Sommers ein "Impfangebot" bekommen, also mindestens eine erste Impfung gegen Covid-19 erhalten haben. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern sollen prüfen, ob Kita-Beschäftigte sowie Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen beim Impfen eine höhere Priorität erhalten. Homeoffice: Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sollen Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen, "sofern die Tätigkeiten es zulassen". So sollen Kontakte am Arbeitsort, aber auch auf dem Weg zur Arbeit reduziert werden. Wo Homeoffice nicht möglich ist, sollen immer dann, wenn sich mehrere Personen in einem Raum aufhalten, medizinische Masken getragen werden. Merkel sagte, die Arbeitgeber sollten die Aufforderung zum Homeoffice "sehr ernst nehmen".

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: MV gibt AstraZeneca für nächste Impfgruppe frei Bereits in dieser Woche sollen Impfteams Beschäftigte in Kitas, Grund- und Förderschulen impfen. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 02.03.2021 | 14:00 Uhr