Bahnstreik lähmt Zugverkehr im Norden - Debatte über Streikrecht Stand: 08.03.2024 05:54 Uhr Bis heute um 13 Uhr will die GDL den Personenverkehr der Deutschen Bahn bestreiken. Nach dem Ende des Warnstreiks soll der Normalbetrieb langsam wieder anlaufen. Zunächst gilt im Fernverkehr weiter ein Notfahrplan. Politiker diskutieren derweil erneut über mögliche Streikrechts-Änderungen.

Im Regional- und Nahverkehr sollen schon im Laufe des Nachmittags wieder nach und nach mehr Züge fahren. Da private Anbieter wie Flixtrain nicht direkt von dem Ausstand betroffen sind, gibt es zumindest in einigen Fällen auch im Fernverkehr Ausweichmöglichkeiten für die Fahrgäste. Dort finden streikbedingt derzeit nur etwa 20 Prozent der Fahrten statt.

Notfahrpläne laufen offenbar stabil

Die Notfahrpläne der Deutschen Bahn für den Regional-, Fern- und S-Bahn-Verkehr liefen am Donnerstag wie geplant, hieß es von der Bahn. "Wir haben massive Einschränkungen. Aber das, was wir vorbereitet haben, läuft stabil", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn.

Bereits seit Mittwoch um 18 Uhr wurde der Güterverkehr der DB bestreikt - dort dauerte der Ausstand bis heute früh um 5 Uhr. Im Personenverkehr wird laut GDL noch bis um 13 Uhr gestreikt. Im Fernverkehr soll laut Bahn erst am Sonnabend wieder das komplette Angebot zur Verfügung stehen.

GDL-Chef Weselsky verteidigt Streik

Claus Weselsky, Vorsitzender der GDL, verteidigte am Donnerstag auf NDR Info das Vorgehen seiner Gewerkschaft: "Wir sind nicht die alleinige Partei, die nicht kompromissbereit ist. Die andere Seite ist es auch nicht." Er verstehe die Haltung des Unternehmens nicht: "Warum soll bei der Deutschen Bahn etwas nicht funktionieren, was bei anderen geht? Wir haben mit 28 Unternehmen in diesem Land Tarifverträge. Die Deutsche Bahn will unbedingt etwas anderes. Übrigens nicht nur bei der Wochenarbeitszeit, sondern in vielen anderen Elementen auch. Und das trennt uns."

Lies: Weselsky geht es nur noch ums Prinzip

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) sagte auf NDR Info, mittlerweile sei "eine Grenze überschritten, mindestens in der Kommunikation". Es erschließe sich ihm nicht, warum man sich auf ein Moderationsverfahren einlasse, bei dem man am Ende nur um eine Stunde auseinanderliege, und es dann nicht zu einer Einigung komme. Um Inhalte gehe es Weselsky wohl nicht mehr, so Lies. Mit diesem Verhalten schade der GDL-Chef auch dem Ansehen anderer Gewerkschaften. Änderungen am Streikrecht lehnte Lies ab: "Nein - das Streikrecht funktioniert hervorragend."

CDU-Mittelstandsvereinigung fordert verbindliche Schlichtung

Die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Gitta Connemann (CDU), forderte auf NDR Info hingegen Änderungen im Streikrecht, etwa ein verbindliches Schlichtungsverfahren vor Ausständen im Verkehrswesen.

Gregor Thüsing, Arbeitsrechtler an der Uni Bonn, kritisierte auf NDR Info die Ankündigung der GDL, dass nach dem laufenden Streik weitere Ausstände ohne lange Ankündigung folgen würden: "Es ist schädlich, wenn man solche Streiks ungezügelt weiterführt, ohne dass man sieht, wo sie hinführen."

Bahnstreik: Viele Verbindungen in Niedersachsen betroffen

In Niedersachsen fahren nur vereinzelt Züge im Fernverkehr - am Donnerstag waren es einzelne ICE-Verbindungen auf der Strecke zwischen Hamburg, Hannover und Göttingen sowie einzelne Intercity-Verbindungen von Hannover über Osnabrück nach Emden und über Wolfsburg nach Berlin.

Im Regionalverkehr gibt es zwar Ausfälle - aber für die privaten Bahnunternehmen metronom, enno und erixx gilt der Aufruf zur Arbeitsniederlegung nicht. Diese gehören zur Netinera-Gruppe, die bereits im Dezember einen Tarifabschluss mit der GDL erzielt hatte. Dort kann es allerdings ebenfalls zu Problemen kommen, wenn die Bahnmitarbeitenden Stellwerke lahmlegen. Auch der S-Bahnverkehr in der Stadt und in der Region Hannover sowie die Westfalenbahn sind nicht betroffen.

Schleswig-Holstein: Viele Züge nur alle zwei oder drei Stunden

Der GDL-Streik trifft auch die Fahrgäste in Schleswig-Holstein, viele Zugverbindungen fallen aus oder werden seltener bedient. Laut Notfallplan fahren demnach unter anderem die Linien RE7 und RE70 zwischen Kiel, Neumünster und Hamburg voraussichtlich im Zwei-Stunden-Takt sowie zwischen Neumünster und Flensburg im Drei-Stunden-Takt. Auf der Strecke Lübeck-Hamburg rollen die Züge einmal pro Stunde, zwischen Bad Oldesloe und Hamburg alle zwei Stunden. Nach Sylt kommen Pendlerinnen und Pendler laut Bahn zur Hauptverkehrszeit überwiegend alle drei Stunden. Vereinzelt sollen Züge auch auf der Strecke Husum-Niebüll verkehren. Zwischen Heide und Itzehoe fährt voraussichtlich kein Zug.

Mecklenburg-Vorpommern: Odeg fährt "ganz regulär"

Im DB-Personenverkehr kommt es in MV ebenfalls zu erheblichen Einschränkungen. Auf einigen Strecken stand der Verkehr am Donnerstag laut Bahn komplett still. Aber: "Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern ein Grundangebot, das stabil läuft", sagte ein DB-Sprecher. Auf manchen Linien fahren Züge den Angaben zufolge vereinzelt oder unregelmäßig, wiederum auf anderen Strecken fahren Busse als Ersatz. Bei der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (Odeg) hingegen laufe alles wie gewohnt, sagte eine Sprecherin: "Unsere Züge fahren ganz regulär." Im Nordosten bedient die Odeg mehrere Verbindungen, darunter Rostock-Stralsund-Pasewalk und Wismar-Schwerin-Berlin.

Notfahrplan für S-Bahn in Hamburg läuft

Die Hamburger S-Bahn wird ebenfalls bestreikt, auch dort gilt ein Notfahrplan. Es sind Abfahrten im 20-Minuten-Takt auf den Hauptlinien S1, S2 und S3 geplant. Die S5 von Neugraben bis Stade soll im Stundentakt fahren. U-Bahnen und Busse sind nicht vom Streik betroffen. Im Regional- und Fernverkehr gibt es Einschränkungen.

Kulanzregelungen für Bahnreisende gelten erneut

Die Bahn teilte auf ihrer Internetseite mit: Alle Fahrgäste, die für eine Reise am Donnerstag oder Freitag bereits ein Ticket gekauft haben, können es auch zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum Zielort auch mit anderer Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Daneben gelten laut Bahn die weiteren tariflichen beziehungsweise gesetzlichen Fahrgastrechte, sodass zum Beispiel auch eine Ticket-Erstattung unter den entsprechenden Voraussetzungen möglich ist.

Vermittler hatten Kompromissvorschlag gemacht

Gescheitert sind die Tarifgespräche der Deutschen Bahn zufolge an der Kernforderung der Gewerkschaft nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden ohne finanzielle Einbußen. Die Bahn lehnt das ab. Die eingeschalteten Moderatoren, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière (beide CDU), hatten einen Einigungsvorschlag gemacht. Die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter sollte demnach in zwei Stufen von derzeit 38 auf 36 Stunden gesenkt werden - ohne Lohneinbußen. Um die erste Stunde sollte ab 2026 reduziert werden, um die zweite ab 2028. Zur Einigung kam es nicht.

GDL: Künftig keine 48-Stunden-Vorankündigung mehr

GDL-Chef Weselsky erklärte, mögliche künftige Streiks nicht mehr 48 Stunden vorher anzukündigen. "Damit ist die Eisenbahn kein zuverlässiges Verkehrsmittel mehr." Auch Streiks während des anstehenden Osterverkehrs schloss die GDL nicht aus. DB-Personalvorstand Martin Seiler kritisierte das. Die Bahn sei weiter bereit, konstruktive, aber realistische Lösungen zu finden. Die Maximalforderungen der GDL seien jedoch unerfüllbar und gefährdeten das Eisenbahnsystem erheblich.

Fünfter Streik im laufenden Tarifkonflikt

Die Tarifverhandlungen hatten Anfang November 2023 begonnen. Bis Ende Januar dieses Jahres war jedoch kaum verhandelt, dafür aber mehrmals gestreikt worden. Den letzten Ausstand Ende Januar hatte die GDL vorzeitig beendet, da beide Seiten wieder verhandeln wollten. Die für eine Dauer von vier Wochen angesetzten Gespräche wurden von der Gewerkschaft jedoch abgebrochen.

Bahnstreik gleichzeitig mit Ausstand bei Lufthansa

Der neue Bahnstreik fällt zeitlich zusammen mit einem Warnstreik des Bodenpersonals bei der Lufthansa. Dieser begann am Donnerstag um 4 Uhr und soll am Sonnabend um 7.10 Uhr enden. Zudem streikten in Hamburg auch die Luftsicherheitskräfte. Der Flughafen war deswegen nicht nur die Lufthansa-Flüge, sondern für alle 141 Abflüge am Donnerstag gestrichen. In Hannover und Bremen fielen alle Lufthansa-Flüge aus.

