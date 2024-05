Schüsse in Park in Hamburg-Horn: Zwei Männer schwer verletzt Stand: 10.05.2024 06:26 Uhr Im Blohms Park in Hamburg-Horn sind bei einer Schießerei am Donnerstag zwei Männer schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Laut Polizei waren am frühen Abend in dem Park zwei Männergruppen in Streit geraten. Dann fielen mehrere Schüsse. Als alarmierte Polizistinnen und Polizisten wenig später am Tatort eintrafen, fanden sie zwei schwer verletzte Männer. Sie hatten Schusswunden und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Ein Großaufgebot der Polizei suchte im Umkreis des Tatortes nach den Tätern und griff am Abend drei verdächtig wirkende Männer auf. Sie wurden wenig später aber wieder freigelassen, weil sie offensichtlich nichts mit der Tat zu tun hatten.

Patronenhülse sichergestellt

Im Blohms Park fanden Ermittlerinnen und Ermittler mindestens eine Patronenhülse. Ob sie von einer Schreckschusswaffe oder einer scharfen Pistole ausgeworfen wurde, ist laut Polizei noch unklar. Bereitschaftspolizisten und -polizistinnen suchten den Bereich rund um den Tatort bis in den späten Abend nach weiteren Patronenhülsen ab. Einsatzkräfte des Kriminaldauerdienstes sicherten Spuren. Dafür wurde auch ein großer Lichtmast in dem Park aufgestellt.

